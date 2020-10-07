Во вторник, 6 октября, президент Зеленский вылетел в «метрополию» на саммит Украина - ЕС, который проходит в Брюсселе. Из-за эпидемии саммит перенесли с лета на октябрь, аккурат подгадав под вторую волну коронавирусной инфекции

Главными вопросами саммита Украина — ЕС, как заявил Зеленский в интервью, должны стать санкции против России, участие в процессе разработки и производства вакцин против коронавируса и предоставление Киеву "промышленного безвиза".

«Если говорить на неформальной языке, санкции — это вопрос номер один… Продление санкций против России является приоритетом для Украины в переговорах с ЕС», — сказал президент. Проще говоря, Украина будет снова озвучивать позицию скорее США по вопросу о санкциях против РФ. В интервью он также резюмировал позицию Украины (и США) относительно российской политики: Кремль, по его мнению, хочет вернуть СССР, а Украина этого никогда не допустит.

В Офисе президента также подчеркнули, что обсуждать на саммите должны «деоккупацию Крыма и защиту прав крымчан». В то же время Зеленский подчеркнул необходимость поддержания диалога с президентом РФ, ссылаясь на «освобождение украинских заложников». Уже на саммите в Брюсселе Зеленский заявил вечером 6 октября, что ЕС заверил его в сохранении санкций против РФ «до полного восстановления суверенитета Украины над всеми территориями Украины», то есть включая Крым и Донбасс.

Накануне европарламентарии написали главе фракции президентской партии Давиду Арахамии письмо с напоминанием, кто «в доме хозяин», которое в очередной раз подчеркивает зависимое положение Киева. Депутаты парламента ЕС требуют не трогать руководство антикоррупционных органов и Нацбанка. Зеленский высказался об объединении Украины, России и Белоруссии © Украина.ру

«Мы не можем не видеть, что некоторые члены «Слуги народа»… координируют хорошо организованные атаки на независимые учреждения — такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС», — утверждают европолитики. В случае ослушания они угрожают Киеву потерей кредита ЕС в размере €1,2 млрд и безвиза — главного достижения Евромайдана. Письмо подписано докладчиком Европарламента по Украине Михаэлем Галером, заместителем главы парламентской делегации в Комитете Ассоциации Украины-ЕС Виолой фон Крамер и евродепутатом Расой Юкневичане.



Депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук заверила украинцев в том, что безвиз у них не отнимут, а письмо есть лишь мнение отдельных депутатов Европарламента. Тем не менее, это говорит о том, что визит в Брюссель обещал быть нелегким для Зеленского. К тому же саммит возглавляет Жозеп Боррель, глава дипмисии ЕС, ранее заявивший по итогу визита в Украину, что "ЕС не банкомат", намекая на традиционную украинскую политику — просить денег.

«Как я сказал президенту Владимиру Зеленскому, Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы», — заявил 25 сентября Боррель.

Telegram-канал «Цыбуля» не ожидает от саммита каких-то прорывов. Авторы полагают, что он сведется к отчету перед западными партнерами о проделанной работе и имитацией деятельности. Для Зеленского это также очередной шанс похвастать самим фактом приёма в «метрополии».

«Чего-то существенного по теме вступления в ЕС тоже не будет. Это очевидно. Тогда зачем этот саммит? Только оправдаться госчиновникам с двух сторон, что они что-то делают. Ну и Зеленский считает, что такие международные встречи поднимают его авторитет в Украине», — считают авторы «Цыбули».

Одним из требований ЕС было также снятие ограничений на огромные зарплаты членов наблюдательных советов украинских госкомпаний. Хотя их космические зарплаты возмущают украинское общество, Зеленский на днях снял это ограничение. По этому поводу в «Оппозиционной платформе — За жизнь», вторя Жозепу Боррелю, заявили 6 октября, что власти превратили Украину в банкомат для иностранцев. «Десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов. Еще сотни миллионов — в карманы разнообразных гастролеров, кормящихся на украинских государственных компаниях», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

На саммите Зеленский продолжил настойчиво стучаться в закрытые двери ЕС. Накануне он отметился не вполне корректным заявлением. «Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь — быть членом ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС», — заявил Зеленский. Не понятно, кого имел в виду президент. Датчане или португальцы, греки или румыны, по его мнению, являются ментально меньшими европейцами? И каким циркулем вообще измеряется ментальная европейскость? Если бы с такой речью обратился европейский политик, его бы сразу же обвинили в расизме как минимум. Но к Зеленскому отношение в Европе — снисходительно-сочувственное.

Одним из вопросов, на которых акцентировал своё внимание президент Зеленский на саммите, является проблема неравноправных торговых отношений Украины с ЕС. Зеленский ранее жаловался, что Украина переориентировала свою торговлю, отказавшись от российских рынков, но ЕС не стремится пускать к себе украинских производителей.

Руководитель Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов ранее говорил, что квоты в ЕС на поставку, например, украинского молока и молочных продуктов маленькие, исключая квоты на поставку сыра, которых просто нет. «Мы превращаемся из экспортера в нетто-импортера молока и молочных продуктов», — говорил Соколов. По итогам саммита ЕС лишь уклончиво пообещал подумать над этим. И Зеленский не устоял. Квартирный вопрос портит украинских политиков © CC0, Pixabay

Украинский экономист Илья Несходовский достаточно скептически относится к перспективе пересмотра торговых соглашений, так как лишние конкуренты ЕС ни к чему.

«Выдвигать такие требования можно, но выигрывает ли ЕС от этого? ЕС не пойдет на увеличение квот, потому что им это не выгодно, их внутренние производители от этого получат дополнительного конкурента на внутреннем рынке», — сказал Несходовский.

По итогам саммита 6 октября были подписаны несколько соглашений на относительно мизерные суммы. Подписали программы «Крепкие регионы» (30 миллионов евро на помощь местным властям на реагирование на эпидемию). Программа "Механизм развития гражданского общества в Украине" — 20 миллионов на «развитие гражданского общества». Программа «Климатический пакет для стабильной экономики» — 10 миллионов евро на энергосбережение. В целом это суммы, скорее, характерные для бюджетов райцентров. Но, как говорится, с миру по нитке, Киеву — бюджет. «Банкомат» всё-таки работает, хотя и артачится. Помимо этого было подписано еще три соглашения с Европейским инвестиционным банком о выделении кредитов. На прощание на саммите пообещали не отбирать у украинцев безвиз, но попросили приезжать после пандемии.

На следующий день, 7 октября, Владимир Зеленский отправляется из Брюсселя в Лондон. Великобритания как раз выходит оттуда, куда Зеленский так сильно стремится.

Может быть, Лондон окажется несколько более щедрым, делая взносы на развитие украинской демократии?