Скандалы с «халявной» жилплощадью преследуют украинских чиновников. Одни, ворочая миллионами, не брезгуют брать из госбюджета копейки за аренду жилья, другие пытаются прикарманить государственные поместья, третьи просто пользуются привилегиями – живут за госсчет на всём готовом

Сегодня в эпицентре жилищного скандала оказался президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

Без определенного места жительства. Зеленский сделал неожиданное признание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Генпрокурор выбрала хоромы царские

Народный депутат Украины Гео Лерос в сентябре сообщил, что генпрокурор Ирина Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, за которую платит лишь треть арендной стоимости. Остальные расходы на содержание шестикомнатного дома общей площадью 675,1 кв. м покрываются из государственного бюджета. В подтверждение этого он опубликовал фрагмент договора об аренде поместья, в которых за аренду она платит 63 990 гривен в месяц (около 170 000 рублей), а должна платить 115 000 гривен (около 300 000 рублей).

При этом, как отметил депутат, постановление Кабмина от 1994 года предусматривает, что на государственных дачах могут проживать только президент, спикер Верховной Рады или глава правительства. Однако 19 июня 2020 года правительство внесло изменения в документ, добавив фразу: «Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц».

Как только в СМИ попала информация о, мягко говоря, злоупотреблении служебным положением генпрокурором страны, ей пришлось оправдываться. На своей странице в Facebook Венедиктова заявила, что переехала на государственную президентскую дачу в Пуще-Водице временно, и это связано с мерами безопасности.

«Украина для них как добыча» — депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин о партии «Слуга народа» © Facebook, Ренат Кузьмин

Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу: от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена». Ни в какой, конечно же, заговор с сотрудниками ГУД (Государственного управления делами)… я не вступала. Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ней согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше.

Никаких других предложений я не искала, никому этим заниматься не поручала, другие варианты не рассматривала. Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству», — заявила Венедиктова.

Неудивительно, что она недоговаривает. На госдаче она оказалась не просто так, а с дальним прицелом — сделать ее своим домом навсегда. Она решила пойти по следам предшественников, в том числе экс-замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина.

Во времена правления Виктора Ющенко стало модным не только проживать на госдачах, доставшихся от коммунистического прошлого, но и их приватизировать. Чиновники арендовали в «Пуще-Водице» государственные дачи, вкладывали в их ремонт и благоустройство деньги, после чего становились владельцами усадеб.

Не стал исключением и тогдашний заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, который в 2008-2010 годах таким образом завладел государственной дачей в «Пуще-Водице». Но это не прошло бесследно, после того как он покинул Украину, в 2015 году заместитель генпрокурора Юрий Столярчук решил обвинить своего коллегу в присвоении земельного участка.

Но так как придраться было не к чему, юрист Кузьмин все сделал так, что комар носа не подточит, Столярчук решил придраться к директору Комплекса отдыха «Пуща-Водица» Егорову, обвинив его в «злоупотреблении служебным положением в интересах Кузьмина, пособничестве Кузьмину в самовольном занятии земельного участка, что нанесло тяжкие последствия интересам государств». И все это время дело болталось в ГПУ.

В июне 2020-го Венедиктова вместе с мужем, полковником полиции, и двумя собаками въехала в резиденцию президента Украины в «Пуще-Водице» общей площадью 675,1 кв. м. Совпадением это можно назвать с большой натяжкой с учетом того, что в руках у генпрокурора были «рычаги давления» — уголовное дело против Егорова.

Дачи для элиты

Генпрокурор Украины пообещала съехать из резиденции Зеленского после скандала © Facebook, Ирина Венедиктова Владимиром Зеленским, экс-президентом Петром Порошенко и экс-премьером Юлией Тимошенко. Хоть и площадь госдачи намного скромнее, как и обстановка внутри.

По документам дом площадью 130 квадратов принадлежит ко второму классу комфорта. Аренда — чуть более 25 000 гривен в месяц (66 000 рублей). За такую цену можно снять двухкомнатную квартиру в центре столицы. Дом, который готовят для Венедиктовой, расположенный в закрытом комплексе посреди леса, имеет круглосуточную бесплатную государственную охрану и собственный пляж.

К слову, этим летом президент Украины Владимир Зеленский с семьей переехал в государственную резиденцию «Конча-Заспа». Это государственный оздоровительный объект, финансируется он из государственного бюджета. Вся территория достигает 134 гектаров. На ней есть 71 дачный дом, среди которых и дом № 29, который имеет статус государственной дачи. Именно в этом доме и живет президент Владимир Зеленский.

До него с 2004 по 2014 год там жил третий президент Виктор Ющенко. Это трехэтажный особняк площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров. К нему принадлежат три гектара земли вокруг. Есть домик для гостей, чайный домик. В самом доме 4 спальни, кинозал, бильярдная, винный погреб, сауна — турецкая и финская, солярий, 15-метровый бассейн, массажный кабинет, а также мраморные санузлы. Осенью прошлого года на даче начались ремонтные работы под нового жильца.

Свой переезд Зеленский обосновал тем, что, дескать, продал дом в селе Иванковичи под Киевом, где жил с семьей. Поэтому временно перебрался на госдачу. Правда, во время предвыборной кампании Зеленский, отвечая на вопрос журналистов — будет ли он пользоваться государственными резиденциями, Зеленский заявлял, что не видит в них никакого смысла.

«Пускай в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно необходимо», — рассуждал Зеленский.

Примечательно, что Виктора Ющенко, прожившего на даче 10 лет, буквально выгнали из дачи после победы майдана. В апреле 2014 года правительство прекратило финансирование расходов на содержание государственных дач, предоставленных чиновникам. Жители этих дач должны были сами платить по счетам, сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«С советских времен было принято, что государство предоставляет чиновникам государственные дачи и оплачивает содержание этих помещений. Правительство считает это несправедливым. Поэтому было принято решение о 100% оплате расчетной платы за пользование помещениями лицами, которые их занимают», — отметил министр.

Но со временем все вернулось на круги своя — оплата была чисто символической. Только на ремонт для Зеленского потратили 300 тысяч гривен. Да и коммуналку он не платит, все за счет налогоплательщика.

Крохоборы из числа миллионеров

«Жуткий скандал»: Кузьмин рассказал, какое преступление совершила глава ГБР Венедиктова © Иван Пономарев Муса Магомедов в мае получил 39 тысяч гривен компенсации за арендованную квартиру, при том, что его доход в соответствии с декларацией за 2019 год составил 62,9 млн гривен. Также депутат владеет недвижимостью по всей стране.

Депутат Владислав Поляк из группы «Довіра» получил 19,5 тыс. грн компенсации за жилье, при том что его доход составил больше 43 млн грн. «Слуга народа» Павел Якименко арендует квартиру в Киеве и в мае ему из бюджета компенсировали 19,5 тыс. грн. В то же время его доход за 2019 год — 30,8 млн грн.

Еще один депутат-миллионер из «Слуги народа» — Александр Трухин — тоже получил 19,5 тыс. грн компенсации. За прошлый год он задекларировал 22,4 млн грн дохода. Такую же сумму за аренду получил и их коллега Сергей Мандзий при доходе в 21,2 млн грн. в год. Также не побрезговали деньгами за аренду Сергей Магера (внефракционный), Александр Пономарев (ОПЗЖ), Валерий Лунченко («Довіра»), Степан Чернявский и Орест Саламаха («Слуга народа») при том, что за прошлый год задекларировали миллионные доходы и недвижимость в других городах.

А вот вице-спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку пришлось вернуть деньги, которые ему были компенсированы за якобы аренду жилья в прошлом году, после того как выяснилось, что он проживает в квартире тещи. А так как родственника с другой фамилией, это позволило ему оформить договор аренды с ней и получать от государства компенсацию. За два месяца он получил около 40 тысяч гривен, но, когда разгорелся скандал, вернул деньги.

Народные депутаты Украины ежемесячно получают компенсацию от государства за аренду жилья в Киеве. Периодически меняется и количество нардепов, которые пользуются этой возможностью, и сама сумма выплат.

И такое происходит из года в год, при любой власти. Получая должности, украинские чиновники стараются любой ценой обеспечить себе привилегии — да побольше.