Компания Landing.ua опубликовала в своих соцсетях пост, за который аккаунт компании улетел в бан: «В последнее время многие жалуются на активность "патриотов мови", которые яростно тычут в закон "про мову". Для наших неграмотных друзей сообщаем, что закон вступает в силу и обязателен к исполнению с 16 июля 2022 года. Он вступит в силу через 2 года. Итак, ты псевдопатриот, у которого жжет в области пониже от русского языка, и не представляет, что за рамками страны есть другие языки? Срочно напиши гневный комментарий. Мы: платим в гривнах, рублях, евро, долларах и криптовалютах. Говорим по-русски. Потому что живем в свободной стране и сами решаем, на каком языке общаться. Клиентам и нам самим так удобно».
О том что, бизнес-аккаунт в Фейсбуке забанен, стало известно, после того, как бывший народный депутат Сергей Высоцкий на своей странице посрамил компанию за «мовный непатриотизм» и призвал к бойкоту этой компании: «…язык — это еще половина проблемы. На своем сайте эти дегенераты пишут что-то о философии бренда, о том как они конструируют и продвигают эту философию. Но digital агентство должно прежде всего понимать общественные тренды. Потому что без этого понимания их продукт не будет актуальным. Так вот, украинский — это актуальный тренд. Также о каком построении вашего бренда могут говорить люди, которые профукали свой бренд не по объективной причине, а исключительно вследствие собственной тупости. Давайте поможем этим идиотам освободить место на рынке для кого-то более умного».
В комментариях сообщники коллективного хейта начали обращаться к фирмам-заказчикам компании Landing, чтобы те отказались от сотрудничества. Компания Landing позиционирует себя лидером на рынке создания одностраничных сайтов, продвижения бренда, построения стратегии. Словом, помогает коммерческому продукту продвигаться на рынке, успешно продаваться. Агентство работает на Украине с 2013 года. Одним из клиентов агентства является крупнейшая сеть кинотеатров Multiplex. И им уже написали мовные «инспекторы» с просьбой прокомментировать сотрудничество с антиукраинским партнером.
Языковой вопрос вновь вернулся в информационное поле Украины. На днях уже подзабытая писательница Лариса Ницой, которая прославилась не своим творчеством, а перформансами у касс магазинов, вновь напомнила о себе. Она опять устроила скандал с кассиром в одном из киевских супермаркетов. Ницой указала девушке за кассой, что в Конституции Украины не говорится, что она должна обслуживать ее на русском языке, и напомнила о языковом законе, согласно которому в публичном пространстве на Украине должен применяться украинский. После этого писательница пригрозила вызвать полицию, но ограничилась разговором с администратором супермаркета.
Напомним, что летом также разгорелся языковой скандал вокруг гиганта фастфуда — «МакДоналдс Украина». Сеть ресторанов отказалась обслуживать клиентов на русском языке. Терминалы самообслуживания предлагают на выбор только два языка общения с клиентом — украинский и английский. По мнению украинцев, компания приняла участие в политических играх и проявила безразличие к русскоязычным гражданам Украины, которых в стране большинство.
Так что выбор языка в Украине давно уже не только идеология и политика, но и бизнес. И при этом зацикленность на языковых перипетиях делает Украину второсортным государством в Европе.