Бизнес язык на Украине должен быть украинским. Иначе компания рискует не просто потерять клиентов, но и попасть в немилость патриотического фб-сообщества

Розмовляй українською: как Советы популяризировали украинский язык © Скриншот из видео Украина.ру

О том что, бизнес-аккаунт в Фейсбуке забанен, стало известно, после того, как бывший народный депутат Сергей Высоцкий на своей странице посрамил компанию за «мовный непатриотизм» и призвал к бойкоту этой компании: «…язык — это еще половина проблемы. На своем сайте эти дегенераты пишут что-то о философии бренда, о том как они конструируют и продвигают эту философию. Но digital агентство должно прежде всего понимать общественные тренды. Потому что без этого понимания их продукт не будет актуальным. Так вот, украинский — это актуальный тренд. Также о каком построении вашего бренда могут говорить люди, которые профукали свой бренд не по объективной причине, а исключительно вследствие собственной тупости. Давайте поможем этим идиотам освободить место на рынке для кого-то более умного».

В украинских вузах на русском языке не смогут учиться даже иностранцы © РИА Новости, Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

Языковой вопрос вновь вернулся в информационное поле Украины. На днях уже подзабытая писательница Лариса Ницой, которая прославилась не своим творчеством, а перформансами у касс магазинов, вновь напомнила о себе. Она опять устроила скандал с кассиром в одном из киевских супермаркетов. Ницой указала девушке за кассой, что в Конституции Украины не говорится, что она должна обслуживать ее на русском языке, и напомнила о языковом законе, согласно которому в публичном пространстве на Украине должен применяться украинский. После этого писательница пригрозила вызвать полицию, но ограничилась разговором с администратором супермаркета.

Напомним, что летом также разгорелся языковой скандал вокруг гиганта фастфуда — «МакДоналдс Украина». Сеть ресторанов отказалась обслуживать клиентов на русском языке. Терминалы самообслуживания предлагают на выбор только два языка общения с клиентом — украинский и английский. По мнению украинцев, компания приняла участие в политических играх и проявила безразличие к русскоязычным гражданам Украины, которых в стране большинство.

Так что выбор языка в Украине давно уже не только идеология и политика, но и бизнес. И при этом зацикленность на языковых перипетиях делает Украину второсортным государством в Европе.