Чем и как живет сегодняшний Донбасс? Об этом мы попросили рассказать нашего коллегу, который прожил там почти всю жизнь. Почти, потому что события 2014 года заставили его покинуть территорию гражданской войны. На днях он побывал у себя на родине

Вот уже шесть лет идет вялотекущая гражданская война в Донбассе, она не каждый день громыхает разрывами снарядов и мин, но ежедневно изматывает тех, кто вынужден жить радом с ней и по ее правилам. О том, как живется обычному дончанину, этот очерк.

Среднестатистическому россиянину сложно понять, почему состояние «ни войны, ни мира» выматывает душевные силы дончан больше, чем фаза активных боев в 2014-2015 годах. Как известно, ожидание смерти бывает хуже самой смерти. Видимо, это в какой-то мере относится и к гражданской войне на Донбассе.

Поэтесса Ревякина рассказала, почему ситуация в Донбассе снова обостряется © Скриншот с видео Украина.ру

Именно поэтому в частных откровенных разговорах постоянно сквозит непонимание и даже раздражение половинчатой позицией России, особенно когда официальные власти заводят разговоры о «Минских соглашениях». Фразы «что еще нам нужно сделать, чтобы в нас увидели русских, желающих вернуться на Родину» или «чем мы хуже Крыма» в Донецке звучат очень часто. Тягомотина с «Минском» идет уже шестой год, замораживая не только развитие региона, но и выбивая у людей почву из-под ног, лишая их того самого образа будущего, без которого очень трудно жить.

Подавляющее большинство моих знакомых и друзей или уже отправили детей учиться за пределы ДНР (на Украину, в Россию, а у кого есть материальные возможности, в Европу), или планируют это сделать. И их можно понять — достойной работы и ясных перспектив карьерного роста в республике нет. Очень хотелось бы сказать пока, но это будет излишне оптимистично. Бизнес фактически не работает, если не брать во внимание тот его сегмент, который инкорпорирован с местными властями и получает возможность осваивать бюджетные средства. Работать же в бюджетной сфере далеко не для всех молодых людей является привлекательной перспективой.

Миллион ржавых роз. В Донецке гибнет арт-объект мирового значения © Юлия Андриенко ("КП-Донецк")

Как с горечью заметил один из уважаемых профессоров Донецка в беседе со мной, «сейчас наш край для молодежи напоминает бабушкину деревню, к которой очень хочется приехать в гости, побыть в местах детства и уехать обратно в большой мир!»

И даже те, кто в нынешних донецких реалиях очень неплохо себя чувствует в материальном плане, все равно задумывается о том, как устраивать будущее детей. Вот один из характерных разговоров, который мне довелось вести с успешным ресторатором, у которого, как говорится, все в полном порядке. Он откровенно признался, что вполне успешно работает с 2014 года в ДНР, но дети растут, родители, оставшиеся на территории Украины, стареют, и ему все чаще и чаще приходится признаваться себе, что, если положение дел коренным образом не изменится, ему придется делать нелегкий выбор и уезжать либо в Россию, либо на Украину, либо в Европу, но никак не оставаться в Донецке.

Ведение бизнеса в условиях «серой зоны», коей является Донбасс сегодня с точки зрения мировых экономических правил, это еще тот квест! И здесь каждый выкручивается как может, говорить при этом о каких-то правилах и законах вообще не приходится — всем правит коррупция. А она, как известно, разъедает хуже всякой ржавчины.

Коррупция вкупе с чудовищным непрофессионализмом — еще одна болевая точка сегодняшнего Донбасса. Яркий пример тому — получение паспортов ДНР, что является обязательным условием для приобретения российского гражданства. Достаточно проехаться по городу часиков в шесть утра и посмотреть, какие очереди стоят у каждого районного паспортного стола. К слову, талоны на получение паспорта ДНР сейчас выдают на год вперед, то есть подать документы, получив сегодня вожделенный талончик, вы сможете не раньше осени 2021 года! Но, как вы понимаете, процесс можно ускорить определенными коррупционными действиями.

Складывается устойчивое убеждение, что это происходит из-за нежелания местных властей форсировать процесс получения российских паспортов! И ограничить, таким образом, неизбежный отток населения.

Вообще получение любой справки сегодня превратилось в Донецке в какой-то невероятно сложный процесс, где нужно пройти десятки дублирующих друг друга контор! Если вы хотите ощутить на себе бюрократию во всей ее красе, попробуйте получить любую справку по недвижимости, ЖКХ или, не приведи господь, внести изменения в старые украинские (а других зачастую нет) документы.

В обычной ситуации, в России или в любом другом государстве есть законные механизмы обжалования действия властей — вы можете обратиться к своему районному, городскому, областному депутату или народному, то есть в высшие законодательные инстанции. Граждане Донбасса такой возможности лишены — избранных местных властей здесь нет. Фактически в Донбассе действует военный авторитарный режим, который возглавляют люди не совсем понятно как ставшие руководителями республики. А это значит, в ДНР и ЛНР отсутствует система обратной связи между населением и властью.

Добавил дончанам проблем и коронавирус. Теперь стало практически невозможно пересечь линию соприкосновения с Украиной. А там у многих родственники, нуждающиеся в уходе, пенсии, которые честно заработаны еще со времен СССР, да и много других житейских дел. Так вот, сейчас, чтобы попасть из Донецка в Мариуполь (120 км), приходится делать крюк через Россию и Харьков, а это более 1200 км на так называемых перевозах. Можете себе представить эту «радость»!

Сивохо открыл выставку, посвященную Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Здесь стоит пояснить, что, говоря об Украине, вовсе не имеется в виду Украина как таковая, и уж тем более в эту фразу не вкладывается идеологический смысл. Речь идет о государстве как таковом, с четкими законами и порядком, понятным простому человеку. Вспомните, как на рубеже 90-х также говорили об СССР, сетуя на отсутствие государства и разрушение социальной системы, а вовсе не ностальгируя о «руководящей роли КПСС».

Это нормальная реакция для обывателя, ему нужно государство и социальные гарантии, а не «пиратская Тартуга».

Донбасс — особый регион, и это не просто пафосные слова. Мои земляки привыкли к тому, что они работают и получают за это достойную жизнь. Так было при Союзе, это пытались сохранить и при Украине, хотя Киев этому всеми силами противился. Нынешнее положение без будущего и без ясной перспективы угнетает дончан больше, чем война, потому что на войне все понятно — нужно просто победить. А как победить тягучую неизвестность? На этот вопрос пока нет ответа!

Мне как коренному дончанину, хотя и уехавшему с Донбасса, больно видеть такую не очень радостную картину полураспада региона. Понятно, что главная ответственность за стагнацию региона лежит на Украине, сначала объявившей войну русскоязычному и русскокультурному региону, а потом постоянно саботирующему минские соглашения. И потому надежда на возрождение Донбасса есть только на Россию, которая может и должна вытащить Донбасс из вязкого болота экономической и политической стагнации. Уверен, тогда многие из нас, бывших дончан, с радостью вернуться на родину возрождать самый лучший на земле край.