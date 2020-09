Связанному с Демпартией США сайту BuzzFeed слили материалы FinCen структуры Минфина США, который контролирует все долларовые транзакции в мире. Из раскрытых данных следует, что крупнейшие банки США и Европы почти 20 лет отмывали более 2 трлн долларов по всему миру, в том числе и капиталы украинских олигархов

По данным FinCen, украинские олигархи участвовали почти в 500 подозрительных транзакциях и отмыли более 500 млн долларов.

От BuzzFeed «слитые» 2500 документов удивительным образом попали к финансируемому фондами Демпартии международному консорциуму журналистов-расследователей (ICLJ) и открыто антитрамповскому Re:Baltic, который существует на гранты Сороса.

Магазин бытовой техники за 230 млн долларов

Странности заключались еще в том, что этот торговец бытовой техникой зачем-то заплатил 200 000 долларов за «нижнее белье» конторе с тех самых островов, а затем 400 000 долларов за «гольфы» и 34 000 долларов за «наклейки на клавиатуру» двум гонконгским фирмам. При этом финансовая отчетность NoviRex показала, что фирма мертвая — 2500 долларов дохода в год, а загадочные сотни тысяч долларов она переводила через латвийский ABLV Bank. Но концы сходятся конечно не в Латвии. ABLV — это банк-прокладка, передававший кому надо деньги со счетов американского гиганта JPMorgan.

Еще в 2005 году FinCEN сообщал, что 23 латвийских банка «не обслуживают латвийское сообщество», держат около 5 млрд долларов «подозрительных иностранных частных подставных компаний», прежде всего из стран бывшего СССР. Так отмывались и передавались в США деньги, полученные постсоветскими олигархами от сверхэксплуатации приватизированных ими советских предприятий. «Магазин бытовой техники» NoviRex участвовал в отмыве денег по той же схеме, успев перевести к началу 2014 года через JPMorgan более 188 миллионов долларов. В 2018 году FinCEN объявил ABLV Bank «основной организацией по отмыванию денег» украинских олигархов, которые расхищали госактивы, и ввел против него санкции. Сейчас банк в стадии ликвидации, а кое-кто из его руководства даже арестован.

Бенефициары преступной деятельности NoviRex были выявлены почти случайно. Просто в 2018 году на суде над экс-советником Трампа и Януковича Полом Манафортом эта фирма всплыла как компания, использовавшаяся украинскими олигархами для лоббирования в США. Оказалось, что через нее "Партия регионов" и конкретно Андрей Клюев «мимо кассы» заплатили Манафорту более 4 млн долларов.

По данным FinCEN, с 2010 по 2015 г. JPMorgan и NoviRex осуществили 706 офшорных переводов на сумму более 230 млн долларов.

Самое интересное, что арестовывают всех, а с JPMorgan как с гуся вода. Просто американский банк проводит все эти операции по согласованию с правительством, а суть их заключается в том, чтобы выкачивать деньги из более слабых стран через заведомо криминальных бизнесменов (то, что весь постсоветский крупный бизнес криминален выяснили еще на лондонском процессе Березовского и Абрамовича), сливая затем последних как бросовый материал.

Когда пытаешься разоблачить другого, а разоблачают тебя

Американские злоключения Игоря Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода" Юлия Тимошенко подала иск, в котором утверждалось, что JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon участвовали в операциях по отмыванию денег, переводя украденные в Украине средства в США, а затем — после того, как они были очищены — обратно в Украину. Были указаны даже конкретные счета, связанные с фирмами олигарха Дмитрия Фирташа. В 2013 году иск отклонили за недостаточностью доказательств. И вот сейчас FinCEN прямо показывает, что эти самые банки действительно обрабатывали и продолжают обрабатывать финансовые переводы Фирташа. По данным FinCEN, пять огромных банков — наш старый знакомый JPMorgan, а также Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC и фигурировавший в деле Браудера/Магнитского о похищении 5,4 млрд рублей из бюджета РФ Bank of New York Mellon с 2003 по 2014 гг. провели несколько сотен подозрительных транзакций на сумму почти 2 млрд долларов. Большая часть денег была переведена компаниям, которые контролирует украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Всего выявлено более 10 подозрительных транзакций. Также упомянут и 1 млрд долларов, который в 2014 году "Надра-Банк" Фирташа отправил на сомнительные счета в американских Standard Chartered и Bank of New York Mellon.

Разоблачение Фирташа клиентелой Демпартии тоже весьма прозрачна. С 2014 года олигарх разыскивается в США по уголовному обвинению в подкупе должностных лиц в Индии для заключения сделки по разработке местных недр. Но самое главное, что с 2019 года американская пресса начала обвинять его в сговоре с Дональдом Трампом с целью поиска в Украине компромата на Джо Байдена. То есть дело не в борьбе с коррупцией, а в выборах, где все средства хороши.

Занятно, что выводившая Фирташа на чистую воду Тимошенко тоже оказалась в документах FinCEN. В 2016 году Минфин США получил информацию о том, что с марта по декабрь 2014 года несколько имеющих отношение к Юлии Владимировне (которая только-только была освобождена из-под стражи Майданом) подставных компаний переводили в Канаду приличные суммы.

Две из них — зарегистрированные в Белизе и на сегодняшний день уже не действующие — Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc — имели счета в латвийском ПриватБанке. Именно туда и были отправлены почти 16,5 млн долларов.

«Инвестиции» в США и «инвестиции» в Украину

Материалы FinCEN показывают, что Deutsche Bank втихую переводил деньги бывшего совладельца ПриватБанка олигарха Игоря Коломойского, который, по убеждению американских прокуроров, участвовал в крупной схеме по отмыванию денег. «Очищенные» средства, естественно, осели в США.

FinCEN не прошел мимо международной энергетической компании Mako Holding сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича. Дело в том, что в декабре 2012 года «дочка» холдинга Mako Trading отправила через Aizkraukles Banka (старое название того самого латвийского ABLV Bank) 800 тыс. долларов зарегистрированным в Панаме и Белизе подставным фирмам Industrial Commodities Trade SA и Elberg Invest LLP с крошечным финансооборотом. Затем, в 2013-2014 гг. 1,8 млн долларов были переведены в швейцарскую Mako Trading SA. Предполагается, что с Януковичем связан и офшор Fineroad Business LLP, который в 2013 году перевел через латвийский Baltic International Bank 2,3 млн долларов «для инвестиций в Украину». Так что Янукович-младший, в отличие от Коломойского, хотя бы возвращал часть отмытых денег домой.

Лучшие из лучших

По количеству махинаторских операций среди абсолютных лидеров — экс-президент Украины Петр Порошенко. По данным FinCEN, он осуществил через Международный инвестиционный банк 81 сделку, в результате которых вывел из Украины 7,9 млн долларов, а вернул обратно 1,8 млн долларов. Интересно, а где же разница?

Не секрет, что совладельцами ОАО «Международный инвестиционный банк» (МИБ) были сам Порошенко и его друг и соратник Игорь Кононенко. В 2019 году ГБР проводило обыски в данном банке по делу об отмывании бюджетных средств на госзаказах Укроборонпрома заводу Порошенко «Кузница на Рыбальском» (бывший советский завод «Ленинская кузница»). Правоохранители считают, что экс-президент вывел в неизвестном направлении со счетов банка более 15 млн долларов. После обыска банк был переписан на сына Петра Порошенко Алексея, а после поражения на президентских выборах, МИБ почему-то захирел, его активы уменьшились в 3 раза, а депозиты на 77%. Интересно, почему?И куда же ушли деньги? На Виргинские острова?

США ударили по олигарху. В офисе компаний Коломойского идут обыски © скриншот с видео "24 канал" Владимир Костельман вывел из страны через банк Восток 7,5 млн долларов, а главный металлургический и энергетический барон всея Украины Ринат Ахметов через свой банк ПУМБ куда-то дел более 100 млн долларов. Американский Минфин утверждает, что на внешние счета, а мы верим американскому Минфину. Ведь США — наш союзник и плохого Украине не сделает.

Все это очень интересно, но беда в том, что для нас с вами эта информация — исключительно для размышления и корректировки своих представлений о реальности. Практических следствий в Украине она не повлечет. Деньги уже выведены и нам их дадут в лучшем случае в качестве кредита под проценты и под усиление внешнего управления. С офшоров взятки гладки, участвовавшие в махинациях американские банкиры втихую получат местный орден трудовой славы. А украинских олигархов украинский суд к ответственности не привлечет, поскольку и олигархи эти уже никакие не украинские, да и суд с недавних пор, как мы понимаем, тоже.