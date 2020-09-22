Жизнь в зоне конфликта в Донбассе идёт в обычном порядке. Подразделения украинской армии за прошедшие сутки дважды открывали огонь в направлении территории непризнанной ДНР. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

В свою очередь, пресс-служба штаба Операции объединённых сил (ООС) сообщает о трёх нарушениях со стороны «российско-оккупационных войск» (так в сводках штаба ООС именуют Народную милицию ДНР). Боевых потерь и ранений нет, отмечается в сообщении.

«Это война в Европе»

Такое состояние «ни войны, ни мира» может затянуться надолго. Переговоры в Контактной группе заходят в тупик, поскольку Верховная Рада не спешит изменять своё постановление о местных выборах, противоречащее Минским соглашениям. Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Украины Леонид Кравчук признал: пока постановление не изменят, «все вопросы будут заблокированы». И даже согласованные ранее дополнительные меры контроля перемирия уже не действуют (хотя режим тишины в целом сохраняется).

Киев привычно обвиняет во всём Россию. Так, президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире.

«Я хотел бы напомнить, что это (конфликт в Донбассе. — Ред.) не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — сказал Зеленский. Бортник объяснил, почему Украина хочет «мирить» Донбасс 25 лет © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Тут стоит напомнить, что Россия не является стороной конфликта, но является, наряду с Францией и Германией, гарантом выполнения Минских договорённостей. Однако уже ясно, что нынешняя украинская власть, как и предыдущая, не собирается выполнять Комплекс мер — по крайней мере, пока. Это понимают в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что не ожидает прорывов по Минским соглашениям при нынешних властях Украины.

Как бы в подтверждение этих слов, замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса в Украину будет длиться 25 лет.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение», — заявил Резников, выступая в Верховной Раде 18 сентября (трансляцию его выступления вел парламентский телеканал). Позднее он сообщил, что украинское правительство готовит для Донбасса специальное переходное законодательство, которое должно помочь реинтегрировать регион. В этом законодательстве будет прописано, кто «жертва», а кто должен быть судим как «коллаборант».

Вряд ли такие заявления поспособствуют тому, что у жителей неподконтрольных территорий возникнет желание поскорее вернуться в состав Украины в нынешнем её состоянии. И едва ли украинские власти этого не понимают.

«Потеряем Донбасс»

Политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112 Украина» высказал предположение, что Киев, возможно, решил заморозить конфликт.

«Похоже на то, что ничего не изменится, и похоже на то, что такая установка — заморозить конфликт. Не проводить выборы не только на той территории, не проводить даже на территории Донбасса, которая контролируется Киевом. Понятно, почему — если проведут выборы на территории, контролируемой Киевом, и окажется, что правящая партия получит 0,0%, а большинство — оппозиционная политическая партия, то это будет провал политики. Тогда будет понятно, что то, что делает правящая партия, президент, противоречит интересам не только тех людей, которые живут с той стороны, а и тех, кто на нашей территории живёт», — заявил эксперт.

По мнению Погребинского, «Резникова назначили на эту должность (министр по делам оккупированных территорий, замглавы украинской делегации в ТКГ. — Ред.), потому что знали, что он против выполнения Минских соглашений». На Украине похвастались мощной армией, которая легко вернет Донбасс © Y27 / wikimedia.org

«И он (Резников. — Ред.) будет выполнять свою роль, как бы занимаясь реинтеграцией, а на самом деле — запускают «дурочку», всякий раз объясняя, что вы чего-нибудь там проголосуйте, чтобы мы могли что-нибудь другое там делать, а выборы всё равно мы там (в Донбассе. — Ред.) проводить не будем, пока не будет деоккупации. А её не будет на этих условиях никогда. И мы потеряем Донбасс», — подчеркнул политолог.

Угрожает депрессия

Экс-депутат Верховной Рады Кирилл Куликов, отвечая в эфире телеканала «НАШ» на вопрос, принесёт ли Зеленский мир, сказал, что, по его мнению, если бы это решал сам Зеленский, то он бы мир принёс. Но добавил, что, к сожалению, на сегодняшний день он не видит «ни одного решения непосредственно президента, которого мы избирали (т.е. Зеленского)», а видит «забавную детскую игру», в которой украинские «юноши» пытаются обмануть (на переговорах — Ред.) куда более опытных игроков.

При этом сама власть, по его словам, отправляя своих людей вести переговоры и искать компромиссы, искать решения, «в определённый момент их роняет, как господина Сивохо уронили в центре парка, а власть сказала: а кто это вообще?»

Напомним, бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо создал Национальную платформу примирения и единства, однако запуску проекта помешали национал-радикалы. Власть за Сивохо не заступилась. «Есть такая партия!» Мир как мечта и война как бизнес © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Куликов отметил, что нынешняя ситуация на Донбассе «по сути дела, устраивает всех», то есть устраивает всех больших игроков. Но не устраивает тех, кто живёт на неподконтрольных территориях, не устраивает граждан Украины и не устраивает Зеленского, который пообещал эту войну закончить. По мнению эксперта, каждый день этой войны — «это минус процент» в рейтинге президента Украины. И кончится это тем, что «о рейтингах придётся забыть».

Куликов также подчеркнул, что власть уже сделала ошибку, направив в переговорную группу «ряд людей, которые являются нерукоподаваемыми» (не уточнив, кого именно он считает таковыми). Но надо договариваться, по-другому войну не закончить.

Но что дальше? Экс-депутат отметил: главное, что сейчас угрожает Донбассу — это колоссальная депрессия (которая, по его словам, впрочем, «ещё не началась, пока там — патриотический подъём»).

«Люди, которые там остались, как бы они ни храбрились… на самом деле это потерянная территория. Они там заперты. Развития там нет, инвестиций там не будет, заводы работать там не будут», — сказал Куликов. Он добавил, что «это ещё полбеды, беда состоит в том, что это одна, наверное, из самых опасных техногенных зон в Европе». Поэтому, по его словам, восстановление Донбасса потребует огромных средств.