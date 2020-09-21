У президента США Дональда Трампа появился шанс склонить чашу весов в свою пользу в случае оспаривания предстоящих выборов в Верховном суде

В пятницу, 18 сентября, скончалась старейшая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Женщине было 87 лет, 20 из которых она боролась с разными видами рака, о победе над этим страшным заболеванием она объявила в январе этого года, но осложнения взяли своё.

«Наша нация скорбит из-за того, что ушла из жизни титан права. Известная своим блестящим умом и влиятельной позицией в Верховном суде, судья Гинзбург демонстрировала, что можно быть с чем-то несогласной, не будучи при этом недоброжелательной по отношению к коллегам, которые придерживаются другой точки зрения. Её мнение, включая хорошо известные решения по делам, касающимся равенства женщин и инвалидов, вдохновляли всех американцев, целые поколения великих умов. Борец до самого конца, Гинзбург сражалась с раком и другими проблемами на протяжении своей удивительной жизни», — говорится в заявлении президента США Дональда Трампа. Авторы Майдана пытаются устранить Трампа так же, как Януковича — западные СМИ © REUTERS, Cheriss May

Это одна из самых, если не самая популярная судья в стране. В магазинах продавались сувениры, толстовки, футболки с её портретом и надписью «Рут сделает вас свободными». Она сама недоумевала: «Мне скоро 87, а со мной все хотят сфотографироваться!»

Рут Бейдер Гинзбург родилась 15 марта 1933 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов, её мать была родом из Австрии, а отец — из Одессы. С самого детства и на протяжении многих лет она испытала на себе дискриминацию по половому и национальному признаку. Например, декан Корнеллского университета вызвал к себе девушек-студенток, которых было всего 9 (из 500 учащихся), и спросил: «Как вы оправдаете для себя тот факт, что вы занимаете место квалифицированного мужчины?» Гинзбург не растерялась и ответила: «Мой муж — студент второго курса, и мне как женщине необходимо знать, чем занимается её супруг».

Впоследствии она получила известность как активный борец за права женщин и представителей сексуальных меньшинств, была одним из тех, кто добился в 2015 году легализации однополых браков на территории всей страны.

И вот ее не стало. Печальный факт тем не менее носит вполне оптимистическую для Трампа политическую подоплеку.

Почему это важно?

Федеральные судьи назначаются президентом США пожизненно и продолжают исполнять свои обязанности вне зависимости от смены руководства страны. Так, Рут Бейдер Гинзбург работала при четырех президентах: назначившем её в 1993 году Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе.

На предстоящих президентских выборах именно Верховный суд может обрести ключевое значение результатов. Ни демократы, ни республиканцы не готовы признавать своё поражение, о чём заявили за несколько месяцев до голосования. Как ожидается, Америку ждёт «красный мираж»: в ночь с 3 на 4 ноября избирательные комиссии заявят о победе Трампа, электорат которого придёт на участки, но затем на протяжении нескольких недель его преимущество будет таять на глазах по мере обработки бюллетеней избирателей, которые предпочли голосовать по почте, а это сторонники Байдена. Республиканцы опасаются, что демократы просто вбросят нужное количество бюллетеней и победят нечестным путём. В конечном итоге противостояние двух политических сил перерастёт из словесных обвинений в судебную плоскость, к чему оппоненты действующего президента уже активно готовятся — как сообщил телеканал Fox News, они учредили специальный отдел по тяжбам, в который вошло больше сотни юристов. Западные СМИ: 7 причин, почему исход президентских выборов в США невозможно предсказать © AP,

В истории американских выборов уже был прецедент, когда последнее слово оставалось за Верховным судом. В 2000 году демократ Альберт Гор, бывший тогда вице-президентом страны, набрал 48,4% голосов избирателей и 266 голосов выборщиков, а республиканец Джордж Буш-младший — 47,9% голосов избирателей и 271 голос выборщиков (на 1 голос больше необходимого минимума). Тогда предвыборный штаб демократов заявил, что автоматический подсчёт мог дать сбой, и настоял на пересчёте бюллетеней в ручном режиме в штатах, где разница между результатами кандидатов была крайне незначительной. Решающую роль сыграл пересчёт во Флориде, которая даёт 25 голосов выборщиков, — Буш набрал на 500 голосов больше, и Верховный суд США пятью голосами против четырёх постановил признать его победителем. Как пишет издание Washington Post, в победу республиканца большой вклад внесла Рут Бейдер Гинзбург.

До её кончины в Верховном суде было четверо судей, назначенных президентами-демократами, и четверо назначенцев президентов-республиканцев (в том числе двоих — Нила Горсача и Бретта Кавано — назначил Трамп). Можно было бы говорить, что шансы обоих участников нынешней президентской гонки в случае судебного разбирательства равны, но председатель суда Джон Гловер Робертс чаще голосует не в пользу Трампа. Таким образом, перевес был на стороне Байдена, однако теперь всё может измениться — у действующего главы государства появился шанс назначить своего человека и тем самым склонить чашу весов в свою пользу: получится 5 прореспубликанских судей и 3 продемократических + председатель.

От перемены мест мнение меняется

Трамп намерен заместить вакантное кресло в Верховном суде на этой неделе, благо для этого нужно одобрение предложенной им кандидатуры только в Сенате, где большинство принадлежит его однопартийцам, без рассмотрения в подконтрольной демократам Палате представителей.

20 сентября, перед отлётом в Северную Каролину, президент сообщил журналистам в Белом доме, что место Рут Бейдер Гинзбург займёт женщина. По информации агентства Reuters, Трамп рассматривает кандидатуры судей апелляционного суда Эми Кони Барретт и американки кубинского происхождения Барбары Лагоа. Газета New York Post называет пять имён: Эми Кони Барретт, Бритт Грант, Амул Тапар, Джоан Ларсен и Эллисон Эйд — все они судьи Апелляционного суда. Главным претендентом на освободившуюся должность источники телеканала ABC, близкие к Белому дому, называют Эми Кони Барретт.

В день смерти судьи лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что верхняя палата Конгресса проведёт голосование по кандидатуре, предложенной Трампом, незамедлительно, не дожидаясь президентских выборов. Для назначения необходимо, чтобы «за» проголосовал 51 сенатор из 100. Сейчас у республиканцев 53 мандата. Казалось бы, дело в шляпе, но не всё так просто: сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз и сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски выступили против такого плана и настаивают, чтобы нового судью Верховного суда назначил победитель ноябрьских выборов.

«Я совершенно не согласен с ней (с Коллинз — ред.). У нас есть обязательства. Мы выиграли выборы, и у нас есть обязательства как у победителей выбирать, кого мы хотим. Это не следующий президент решает. Но я надеюсь, что я буду следующим президентом», — заявил Трамп журналистам.

Такая спешка с назначением объясняется очень просто: 3 ноября граждане США будут выбирать не только президента, но и весь состав Палаты представителей и 34 сенаторов — не факт, что республиканцы сохранят контроль над верхней палатой, а таком случае Трампу, если его переизберут на второй срок, будет крайне непросто протащить нужную ему кандидатуру судьи, а это задел для последующих президентов-республиканцев.

Как отметил Митч Макконнелл, такого, чтобы большинство в Сенате в год выборов утверждало кандидатуру судьи Верховного суда, предложенную президентом, представляющим другу партию, не было с 1880 года. Трампа попытались отравить с помощью посылки © AP, Alex Brandon

Демократов, естественно, такая перспектива не устраивает, и они всеми правдами и неправдами пытаются разрушить план республиканцев. Председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, не скрывающую ненависть к Трампу, спросили в эфире телекомпании ABC, что демократы могут сделать, если республиканское большинство Сената попытается утвердить кандидатуру судьи.

«У нас есть определённые возможности. В нашем колчане имеются стрелы, обсуждать которые я не собираюсь сейчас», — ответила она.

Свою позицию по этому вопросу высказал и Джо Байден. 18 сентября в Twitter он написал, что избиратели должны выбрать президента, и уже этот президент должен выбрать преемника судьи Гинзбург. А спустя два дня на пресс-конференции пообещал в случае победы на выборах снять предложенную Трампом кандидатуру.

Сама Рут Бейдер Гинзбург за несколько дней до смерти сказала своей внучке, что её самое сильное желание — пережить ноябрьские выборы, что её преемника назначил уже новый президент. Конечно же, она хотела бы видеть в Белом доме Байдена. В 2016 году, когда за президентский пост боролись бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, Рут Бейдер Гинзбург говорила, что не может даже себе представить, во что превратится страна в случае избрания «непоследовательного и несдержанного» миллиардера, и предрекала Штатам несчастья. Сразу после объявления о победе Трампа судья рассказала журналистам, что регулярно выполняет комплекс упражнений, чтобы побороть рак, и таким образом не позволить республиканцам утвердить на её место консервативного судью.

Похожая ситуация сложилась в 2016 году, только не за полтора, а за девять месяцев до выборов. Барак Обама, занимавший тогда президентский пост, хотел назначить преемника скончавшегося судьи Верховного суда Антонина Скалии, однако республиканцы, занимавшие большинство в Сенате, не позволили ему это сделать. Любопытно, что тогда Макконелл заявил: «Мы сейчас в середине процесса президентских выборов. Мы считаем, что американский народ должен сказать, кто, по его мнению, должен номинировать следующего человека на пожизненный пост в Верховном суде». Теперь же он придерживается прямо противоположного мнения, а его тезис четырехлетней давности сегодня повторяет лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер.

Президентские выборы в США обещают стать самыми непредсказуемыми в истории страны, ведь мнение избирателей — далеко не единственный фактор, который окажет влияние на их исход.