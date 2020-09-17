На предстоящих в октябре местных выборах партия одного из лидеров Евромайдана, судя по опросам, займет лидирующее положение в Киевском горсовете. Лидер партии, действующий мэр Киева Виталий Кличко, тоже, вероятно, будет переизбран

О партийном проекте УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) как-то позабыли последнее время. С 2015 года партия находилась в тени Блока Петра Порошенко «Солидарность», с которым объединилась для участия в предыдущих местных выборах.

Виталий Кличко формально покинул пост лидера этого альянса только в конце мая прошлого года, то есть после того, как его политический компаньон проиграл президентские выборы.

В этом году проект решили реанимировать, только сейчас партия уже пытается выступить в роли «региональной» и «мэрской». Сейчас, по опросам социологов, уровень поддержки этого политического проекта по Украине в целом невелик — 1,7%, правда предвыборной кампании в регионах она и не ведет.

Однако в Киеве она лидирует, набирая от 19 до 28%, по разным опросам. Кличко резко отреагировал на поддержку партии Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Контроль над столицей в определенной степени позволяет контролировать и ситуацию в стране в целом, оказывая влияние на центральную власть, чего лишены провинциальные города.

УДАР, в принципе и основывался как региональная партия. В 2005 году партия возникла на волне «Оранжевой революции» и называлась «Европейская столица» (лидером был Лев Парцхаладзе, с 2015 г — лидер фракции БПП в Киевраде), в 2008 году объединилась с Блоком Кличко, затем называлась «Новая страна» и с 2010 года — УДАР. В 2013 году партия вошла в коалицию с «Батькивщиной» и ультраправой «Свободой».

Одним из международных партнеров партии УДАР является немецкая правящая партия ХДС. В ходе Евромайдана 2013-2014 Виталия Кличко нередко называли ставленником ЕС и Германии в частности в клубе «политиков Майдана». В 2015 году партия объединилась с партией Порошенко перед местными выборами.

Теперь, можно сказать, происходит обратный процесс: общенациональная партия возвращается на круги своя — на уровень региональной партии, но с прицелом на парламент в будущем.

Один из лидеров партии и друг семьи Виталия Кличко, экс-депутат от БПП Артур Палатный заявил на днях, что УДАР способен масштабировать успешный опыт Киева на другие города Украины: партия готова к местным выборам и имеет «большие планы на срочные или досрочные общенациональные выборы».

«Убежден, в Верховной Раде следующего созыва УДАР будет представлен своей фракцией», — заявил Палатный.

Этого политика и друга детства Виталия Кличко называют главным кукловодом в партии, контролирующим незаконный бизнес столицы.

«Дружба» Палатного с братьями Кличко прошла испытание временем. Артур Палатный — не только правая рука в партийных делах и закулисном бизнесе у Виталия Кличко, но и его кум. Сын политика Егор Кличко — его крестный сын. «Голос» перед выборами: как умирает прозападный проект с националистическим лицом © Facebook, Голос

Пользуется доверием Палатный и у младшего из братьев — Владимира. В 2016 году Владимир Кличко передал маме депутата Лидии Палатной права на 654 квадратных метров нежилого помещения в дореволюционном доме напротив Золотых Ворот. Эксперты оценивают стоимость одного квадратного метра минимум в 10 тысяч евро.

Верного друга семьи Виталий Кличко отблагодарил постом вице-президента Киевской федерации бокса. Впрочем, Артур Палатный не рвется под свет софитов. Положение незаметного кукловода его вполне устраивает. Он получил возможность контролировать весь нелегальный бизнес в столице и окрестностях, что для него предпочтительнее, чем престижное нахождение в топе списка украинских политиков, писал в 2018 году украинский журналист Никита Шумилин для издания «Компромат».

Виталия Кличко финансово поддерживает и влиятельный бизнесмен и депутат Вадим Столар — один из крупнейших застройщиков Киева.

На штурм горсовета Киева УДАР снова пойдёт при поддержке Петра Порошенко. «Евросолидарность» поддержит на выборах мэра Киева действующего мэра, Виталия Кличко. Такое решение было озвучено на съезде партии, на котором 16 сентября выдвинули Марину Порошенко №1 избирательного списка по Киеву.

В свою очередь партия УДАР заявляет, что будет сотрудничать только с «проевропейскими силами». В коалиции с «Европейской солидарностью» и «Голосом» партия Виталия Кличко сможет полностью контролировать Киевский горсовет, а значит, в какой-то степени корректировать политику Офиса президента, угрожая новым Майданом в случае отхода от принципов Евромайдана. «Национальный корпус» перед выборами: маргинальная партия диктует правила в украинской политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нелояльные городские власти столицы всегда способны создать весьма комфортные условия для протестующих против центральной власти. Таким образом контроль над столицей будет как бы гарантией несменяемости курса Евромайдана. В этом будут заинтересованы, прежде всего, те, за кем тянется шлейф коррупционных скандалов, кому угрожает уголовное преследование — а таковых много и в УДАРе, и в «Европейской солидарности» Порошенко.

В горсовет Виталий Кличко ведет, например, своего заместителя на посту руководителя партии, Владимира Бондаренко. Он до 2017 года занимал должность руководителя аппарата КГГА. В 2017 году разразился скандал, связанный с подделкой Бондаренко диплома Львовского национального университета. Ему было вручено подозрение, но затем дело закрыли за давностью лет.

Главой избирательного штаба партии стал тоже скандальный чиновник, Дмитрий Белоцерковец, бывший директор городского департамента благоустройства и экс-депутат. Против него в этом году антикоррупционными органами было возбуждено дело о незаконном обогащении и присвоении бюджетных средств. В мае этого года на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Виталий Кличко лично взял на поруки своего протеже, оградив от ответственности.

В свою очередь и «Евросолидарность» Петра Порошенко ведет в Киевраду людей Виталия Кличко. Вторым номером в списке партии экс-президента на выборах в Киеве значится официальный заместитель Виталия Кличко и секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив.

«Партия Шария» перед выборами: клон «Слуг народа» или обновление украинской политики © Facebook, Партія Шарія Андрей Золотарёв.

«За него голосуют не как за эффективного управленца, а человека с историей успеха, гордость страны. Рациональные аргументы здесь не сработают, все сейчас живут эмоциями», — говорит Золотарёв.

Благодаря такой иррациональности киевлян в Киеве сохранится власть лидеров Евромайдана, которую они попытаются использовать сначала для давления на президента и Кабмин, а затем — для реванша на парламентских и президентских выборах.