Количество заболевших коронавирусом на Украине стремительно приближается к 170 тысячам, ежедневно регистрируется около трех тысяч новых зараженных. А за последнее время стало известно о нескольких тяжелых случаях заболевания среди украинских политиков

Кернес в «Шарите»

Мэра Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. Как сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс, состояние мэра тяжелое, но он в сознании.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова, где оставался в стабильно тяжелом состоянии. Теперь его лечением займутся немецкие врачи. Харьков в зоне турбулентности. Как дальше: с Кернесом или без © Facebook, Геннадий Кернес

Это единственный из известных украинских политиков, которому удалось выехать на лечение за границу. Например, в числе заболевших коронавирусом оказалась и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Несмотря на то, что состояние ее было тяжелым, лечилась Тимошенко на Украине.

Жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена — заболела коронавирусом еще 12 июня, вскоре после ослабления карантина. У президента коронавирус не обнаружили. Однако позже оказалось, что коронавирусом заболел младший сын Зеленских — Кирилл.

Сначала Елена Зеленская находилась на амбулаторном лечении, позже ее госпитализировали в киевскую Александровскую больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию.

В разное время о том, что заболели коронавирусом, сообщали депутаты Верховной Рады. Так, «слуга народа» Александр Качура рассказывал, что коронавирус обнаружили у восьми парламентариев. Заболели COVID-19 Сергей Шахов — «Довира», Виталий Борт — ОПЗЖ, Владимир Ватрас — «Слуга народа», Руслан Горбенко — «Слуга народа», Игорь Киселев — ОПЗЖ, Александр Лукашев — ОПЗЖ, и внефракционные депутаты Сергей Рудик и Анна Скороход.

Карантин

Адаптивный карантин на Украине будет действовать до ноября. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверял, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.

На последнем заседании правительство даже ослабил критерии для ужесточения карантина. Отныне «красный» уровень эпидемиологической опасности в регионах будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет 70%.

При этом в красной зоне разрешена работа школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

Также в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест. Украина в Антарктиде борется с коронавирусом, которого нет © Facebook, Національний антарктичний науковий центр

С 14 сентября в красной зоне карантина, где действуют наиболее сильные ограничения, остаются Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы. При этом, в Тернополе, несмотря на красную зону, горсовет отказался вводить жесткие ограничения. Городские власти Ивано-Франковска подали иск к Кабмину из-за красной зоны карантина. А горсовет Черновцов обратился к правительству с просьбой возместить городу убытки от карантина, которые составляют около 140 млн грн.

В оранжевой зоне — Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий. Мэр Киева Кличко объявил, что из-за попадания в оранжевую зону карантин в столице будет усилен.

Малый бизнес

В случае второй волны коронавируса и, соответственно, усиления государством карантина большинству малых предпринимателей придется закрывать бизнес или сокращать его масштабы, а также обращаться к государству за помощью. Как свидетельствует свежий экспресс-опрос Европейской Бизнес ассоциации, 42% малых предпринимателей не готовы к усилению карантина.

В частности, 29% предпринимателей утверждают, что готовы к ухудшению ситуации, другие 29% сомневаются в своей реакции на развитие такого сценария.

В этом контексте чрезвычайно актуальным является упрощенный доступ бизнеса к доступному кредитному ресурсу. Как известно, для стимулирования развития малого и микробизнеса, в частности, упрощение доступа к кредитованию, в начале февраля 2020 года была запущена государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

Но почти каждому четвертому опрошенному ЕБА предпринимателю отказали в участии в программе, таких оказалось 27%. В свою очередь, удалось получить кредит только 11% опрошенных, а 10% все еще ожидают решения по их заявке. Еще 25% только планируют подаваться на участие в программе, 16% — не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% — из-за отсутствия заинтересованности. На Украине признали, что страна не может адаптироваться к пандемии коронавируса © president.gov.ua

Среди уже выданных кредитов преобладают небольшие суммы. В частности, 50% физических лиц — предпринимателей удалось получить до 500 тысяч грн кредита, 20% — от 500 тысяч до 1 млн грн, 17% — от 1 млн до 3 млн и еще 13% получили кредит на сумму, превышающую 3 млн грн.

Госпредприятия

Верховная Рада 16 сентября отклонила правительственный законопроект о внесении изменений в закон «О госбюджете на 2020 год» относительно расширения направлений предоставления госгарантий. Законопроектом предусматривалось расширение направление предоставления госгарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования госсектора, вызванные введением карантина.

Кроме этого, нардепы не смогли отправить проект на повторное первое чтение и на доработку. После этого спикер объявил, что законопроект отклонен.

Ожидалось, что одобрение данного законопроекта позволит привлечь кредиты международных финансовых организаций и/или государственных банков на пополнение оборотного капитала субъектами хозяйствования госсектора экономики, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии на Украине. В частности кредит ЕБРР для реализации проекта «Солидарная поддержка Укрэнерго».

Антикоронавирусный фонд

Минфин отчитался, что по состоянию на 11 сентября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн (61,1 млрд. руб.) — это 35% от общей суммы в 66 млрд грн (176 млрд руб.). Филарет сумел победить коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом на здравоохранение использовали 2,3 млрд грн из выделенных 16,3 млрд грн или 14,2%, на социальную защиту — 9,1 млрд грн из выделенных 10,6 млрд или 86%, на обеспечение правопорядка — 2,4 млрд грн из предусмотренных 2,5 или 95%.

На образование, а именно возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) потрачено 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.

На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 из 35 млрд грн или 26% выделенных средств.

На сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы. На возобновление расходов госбюджета, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 млн грн, которые еще не использованы.

По направлениям выделения средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь детям-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн или 73,2%.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 млрд грн, из которых использовано 2,5 млрд или 29%.

На мероприятия по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 млрд грн, из которых использовано 11,3 млрд грн или 24,5%.

А на социальную поддержку предусмотрено 9,4 млрд грн, из которых использовано 8,2 млрд грн, или 87,2%.

Примечательно, что в проекте госбюджета на 2021 год не предусматриваются средства на Фонд борьбы с коронавирусом. Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, расходы, предназначенные на преодоление пандемии, направили напрямую главным распорядителям — Минздраву и Министерству образования.