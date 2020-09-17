Западные СМИ пытаются понять, будет ли Берлин вынужден отказаться от многомиллиардного проекта по строительству трубопровода «Северный поток — 2» перед самым его завершением

Правительство ФРГ предлагало США вариант отмены санкций против трубопровода «СП-2» в обмен на миллиардные инвестиции, сообщает немецкое издание Die Zeit. По информации издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц устно и письменно предлагал главе Минфина США Стивену Мнучину план финансирования строительства в Германии двух терминалов для импорта сжиженного газа.

В предложении, направленном в Вашингтон 7 августа, Берлин обещал «значительно увеличить общественную поддержку строительства» терминалов, выделив до 1 млрд. евро», пишет издание. Терминалы планируется построить в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен, через которые американские компании смогут ввозить СПГ в Германию.

В этой связи другое немецкое издание, Handelsblatt, пишет, что в американском конгрессе после "попытки отравления" Алексея Навального надеются на закрытие проекта еще сильнее, чем раньше. И тогда США достигли бы цели, к которой идут уже несколько лет.

«Я чрезвычайно обеспокоена тем, что Германия совершенно ошибочно поддерживает «СП-2», — сказала журналистам член Палаты представителей, демократ от штата Огайо Марси Кэптер. - Этот проект противоречит трансатлантическим ценностям и вредит европейскому единству, особенно после попытки отравить Навального». Навальный хочет как можно быстрее покинуть «спасшую» его Германию и вернуться в Россию — NYT © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Этим летом Кэптер совместно с другими депутатами внесла законопроект, предусматривающий новые санкции против второй нитки трубопровода. И если по большинству остальных вопросов республиканцы и демократы ожесточенно противостоят друг другу, когда речь заходит о газопроводе, они проявляют полное единство — весьма неприятное для Германии.

«В Конгрессе США царит единодушие представителей обеих партий: мы должны раз и навсегда положить конец «СП-2», — подчеркнула Кэптер.

До конца этого года в Конгрессе должно состояться голосование по военному бюджету на 2021 год, предусматривающем новые меры против второго «Северного потока». Обе палаты уже согласовали свои версии так называемого «Закона, разрешающего меры по национальной обороне» (NDAA). Некоторые эксперты допускают, что это произойдет еще до выборов в ноябре, хотя представители Конгресса недавно говорили, что голосование, скорее всего, состоится вскоре после выборов.

Как бы то ни было, инструментов по введению санкций у американцев достаточно: возможно, для менеджеров и политиков, связанных с проектом газопровода, будут введены визовые ограничения, а их финансовые средства в США будут заблокированы. Санкции могут быть введены против компаний, прямо или косвенно участвующих в проекте, например, путем введения дополнительной сертификации или ограничений в сфере страхования.

Кэптер считает, что удар по Германии не должен быть слишком жесткими. Она подчеркнула «важность трансатлантических отношений» и выразила надежду, «что Германия откажется от поддержки проекта газопровода». «Нет худа без добра». Гринберг пояснил, к чему могут привести санкции США против «Северного потока – 2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt

В последние дни федеральный канцлер Ангела Меркель ужесточила тон в отношении Москвы, указывает во вторник немецкий журнал Der Spiegel.

«Мы ожидаем от российского правительства объяснений того, что произошло в данном случае (с Навальным)», — заявила Меркель.

По сути, это был ее основной способ направить мяч на российскую сторону корта и тем самым выиграть время.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Блогера перевезли в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германские власти сообщили, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказались уточнить, в каких конкретно лабораториях.

Журнал задается вопросом: будет ли Берлин вынужден отказаться от многомиллиардного проекта по строительству трубопровода «Северный поток — 2» перед самым его завершением? В последние дни ни министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не исключали такой возможности. Однако они имеют очень незначительную поддержку внутри своих партий в отношении подобного шага. Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS,

Даже еще до бурного обсуждения этого вопроса в Комитете по европейским делам, министр иностранных дел Германии Хайко Маас столкнулся со значительным сопротивлением в связи со своим нежеланием исключить возможность приостановки реализации этого трубопровода. А критиковали его представители его собственной партии в парламенте.

Социал-демократ Флориан Пост, депутат парламента из Мюнхена, высказался против введения санкций. Он сослался на отсутствие доказательств того, что именно российские власти отдали приказ об отравлении Навального.

«Так мы сами стреляем себе в ногу, — сказал Пост. — Приостановка «СП-2» — это не вариант».

В любом случае будет сложно реализовать решение правительства об остановке этого проекта. Строительство примерно 94% трубопровода, длина которого составляет 2460 километров, уже завершено, а разрешение на его прокладку предоставили все страны, в территориальных водах которых он проходит.

Австрия, компании которой участвуют в строительстве балтийской трубы, занимает более последовательную позицию. Ее канцлер, Себастьян Курц, сохраняет традиционный курс на дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, пишет по этому поводу немецкая газета Bild. Несмотря на поднятую в связи с «делом Навального» антироссийскую кампанию и требования заблокировать «СП-2», канцлер по-прежнему поддерживает этот проект. Австрия выступила против планов США наложить санкции на «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Курц заявил, что «не видит никакой связи между «отравлением» Навального и «СП-2». По словам канцлера, речь идет о «положительном» экономическом проекте, который будет способствовать диверсификации энергетических поставок. Особое значение для Австрии имеет участие в этом проекте национальной нефтегазовой компании OMV, которая является крупным покупателем российского газа и является одним из инвесторов «СП-2».

Таким образом Курц дал четкий ответ на попытки Зеленского поставить под сомнение целесообразность завершения прокладки газопровода, который якобы угрожает энергетической безопасности Украины и Польши.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен также не поддерживает идею блокировки проекта из-за ситуации с российским блогером Навальным. Об этом он заявил по итогам встречи с Зеленским, По словам Ван дер Беллена, он не видит связи между трубопроводом и "отравлением".

«Северный поток» — коммерческий проект, и тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», — отметил он.

Австрийский президент при этом добавил, что судьбу трубопровода должны решать в Европе, а не в Вашингтоне.

В то время как вокруг балтийского газопровода кипят нешуточные страсти, финское издание Lapin Kansa приводит любопытные данные о том, как Евросоюз зависит от поставок энергоносителей из России.

Согласно данным Евростата, в 2018 году 47% импортного природного газа поступало из России. Около 30% сырой нефти и каменного угля привозили из России. В Евросоюзе около 70% энергии получают из ископаемого топлива. В 2018 году доля иностранных поставок энергоносителей в ЕС составляла 58%. Зарубежные СМИ: Судьба газопровода «Северный поток – 2» должна решаться в Берлине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

И хотя использование природного газа снижается, он по-прежнему играет в Центральной Европе важную роль. В 2018 году доля природного газа среди общего числа импортируемых энергоносителей составляла 22%.

Собственные европейские запасы газа истощаются. «СП-2» смог бы восполнить эти ресурсы, считает профессор Лаппеенрантского технологического университета Эса Ваккилайнен. Он думает, что остановка строительства станет проблемой в первую очередь для Германии.

«Большую часть своего газа Германия, Голландия и Бельгия получают из Северного моря», — говорит Ваккилайнен. — Если проект провалится, планы Германии на покупку природного газа в объеме, больше необходимого, и перепродажу в другие страны Европы усложнятся».

Остановка строительства газопровода вызовет в Европе проблемы. Ваккилайнен отметил, что ЕС уже сейчас нуждается в природном газе. Использование газа рассматривается как этап перед переходом к углеродно-нейтральной экономике.

«В будущем газопровод можно использовать для синтетического газа и затем перейти к углеродно-нейтральному топливу. Северный поток добавит стабильности на энергетическом рынке, которая необходима для перехода к углеродно-нейтральной экономике», — говорит профессор политэкономии Университета города Вааса Ханну Пиеккола.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru