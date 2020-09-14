Состоявшаяся 11 сентября в Берлине встреча политических советников глав стран «нормандской четвёрки» прорывных результатов в мирном процессе не принесла

Об этом сообщил журналистам замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, «прорывов нет». Договорились, что диалог продолжится на уровне заместителей и помощников советников с тем, чтобы попытаться до конца сентября выработать согласованные решения по всем вопросам. То есть, решений нет и не предвидится.

Козак отметил, что «камнем преткновения» является твёрдая позиция (Киева — Ред.) в том, чтобы «отойти от Минских соглашений». Но тогда, по его словам, Киеву надо определиться и «внести конкретные предложения — что вы, в конце концов, хотите?».

Вопрос о саммите на берлинской встрече «даже не обсуждался». Донбасс: проблемы с водой и срыв переговоров © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Несмотря на то, что у нас один из участников переговоров чуть ли не заявляет, что саммит является самоцелью, мы понимаем, что проведений для саммита нет», — сказал Козак, пояснив: «Саммит нужен для того, чтобы двигаться дальше по пути урегулирования конфликта, для того, чтобы принимать новые решения после того, как выполнены предыдущие».

«Если мы будем бесконечно собирать саммиты для того, чтобы просто поговорить, мы отодвинем урегулирование конфликта на неопределённый срок», — подчеркнул замглавы Администрации президента РФ.

При этом участники встречи подтвердили необходимость поддерживать режим прекращения огня и безусловно соблюдать дополнительные меры контроля в Донбассе.

Кроме того, по словам Козака, договорились о том, что Верховная Рада Украины в ближайшее время откорректирует своё постановление от 15 июня (в котором говорится о невозможности проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса до передачи Киеву контроля над границей, что противоречит Минским соглашениям).

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» заявил, что «никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах — ред.) не было».

«И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента… Мы только проинформировали коллег по «нормандской» встрече, что депутатом от «Слуги народа» еще 28 июля зарегистрировано постановление об изменениях (к постановлению о местных выборах — Ред.)», — сказал он, добавив, что этот проект постановления в ближайшее время будет внесён в Раду, где и решится его судьба.

Ермак также сообщил, что вопрос обмена пленными в Донбассе будет обсуждаться уже на следующей неделе. По его словам, «в списках с каждой стороны примерно по 100 человек». Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины

А сам Владимир Зеленский заявил, что главный итог встречи — продолжение в Донбассе режима тишины. Он сообщил, что во всех вопросах точка не поставлена, поэтому будет ещё одна встреча политических советников.

По словам Зеленского, раз встречаются советники, то это значит, что будет планироваться и встреча глав государств в «нормандском формате».

Комментируя итоги встречи политических советников, бывшая советник президента Виктора Януковича, экс-депутат Верховной Рады Анна Герман оценила их как полный провал. Об этом, по её словам, говорит хотя бы тот факт, что Дмитрий Козак вышел к журналистам без своего украинского коллеги (Андрея Ермака — Ред.).

Отсутствие Ермака, по её словам, объясняется ещё и тем, что украинское руководство ещё не получило указаний от от своих западных руководителей, и потому они «не знают что говорить».

«У нас нет власти как таковой. Наше государство… Произошёл такой постепенный демонтаж нашего государства. У нас нет власти. Потому что той верхушкой, которая сидит на Банковой, абсолютно управляют с Запада. Им говорят, что делать, они без их указания шагу не ступят», — сказала Герман в эфире телеканала «НАШ».

Кроме того, по мнению экс-депутата, в самой Украине есть «параллельная власть», и об этом свидетельствует, например, срыв совместной инспекции позиций ВСУ под Горловкой.

«Вышли два или три оппозиционера, сделали пресс-конференцию, заявил их неофициальный спикер, что нужно убивать того, кто там придёт (инспектировать — Ред.) с той стороны, вышли несколько радикалов к дому президента (Зеленского — Ред.) — и всё.

Что это означает? Это означает, что в Украинском государстве фактически правят государством параллельные структуры. Не Зеленский правит государством, а Порошенко правит государством. Порошенко как правил государством, так и продолжает им править. Потому что всё, что он хочет, всё власть делает», — констатировала Герман, подчеркнув, что формально в Украине президентом является Зеленский, но руководит фактически Порошенко. Копатько: Украина вместе с Донбассом теряет 14% от ВВП

Между тем, ситуация может измениться, отметила Герман. Так, по её мнению, в связи с известными событиями в Белоруссии можно предположить, что Минск повернётся в сторону Москвы — в частности, президент РБ Александр Лукашенко может признать республики Донбасса, и не в каком-то отдалённом будущем, это — «вопрос недель».

А если рассматривать положение Украины в более широком контексте, в контексте мирового кризиса, продолжила Герман, то оснований для оптимизма и вовсе не наблюдается, тут вопрос стоит уже о том, «будет ли что есть»…

Напомним, решение о проведении совместной инспекции участка линии соприкосновения под Горловкой, где, по утверждению руководства непризнанной ДНР, украинские силовики возводят инженерные сооружение в нарушение дополнительным мер контроля, вызвало резкую реакцию со стороны «партии войны» в Украине и было отменено.

Так, бывший и.о. президента Украины и экс-секретарь украинского Совбеза Александр Турчинов и бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко провели 10 сентября совместную пресс-конференцию, на которой рассуждали об угрозах национальной безопасности страны. В частности, они подвергли резкой критике решение о совместном инспектировании позиций ВСУ под Горловкой, назвав это «преступлением, которое перечёркивает Конституцию Украины». По словам Турчинова, это — «ползучая капитуляция».

По мнению депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина, этой пресс-конференцией двух «авантюристов» фактически начат процесс отстранения Зеленского от власти.

«С этой пресс-конференции начат обратный отсчёт власти Зеленского», — заявил политик в эфире телеканала ZIK. Донбасс: подарков Зеленскому не будет © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он напомнил о нападении радикалов на дом Зеленского и предположил, что «следующим шагом… будет бутафорский сбор фракцией Порошенко подписей за создание временной следственной комиссии», сбор подписей провалят, затем парламент обвинят в недееспособности и — «призовут людей выйти на улицу».

Кузьмин подчеркнул, что украинское общество достаточно радикализировано и «существуют группы, готовые силовым путём свергать действующего президента Зеленского» и захватывать власть в стране.

Политик отметил, что этим людям не хватает повода, который бы легитимизировал их действия, и «этот повод они будут создавать искусственно». К тому же, по его словам, и в органах государственной власти, и в силовых структурах, в том числе, в армии, есть «достаточно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту…».

Отметим, что в зоне конфликта в Донбассе режим тишины в настоящее время сохраняется. Об этом 14 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. При этом сообщается о нарушении ВСУ дополнительных мер контроля (проведение инженерных работ на позициях).

В свою очередь, пресс-служба штаба Операции объединённых сил (ООС) информирует о «неприцельных выстрелах» в минувшие сутки из подствольных гранатомётов в сторону украинских позиций и о том, что ситуация «остаётся стабильной и полностью контролируется…».