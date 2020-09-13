В ходе журналистского расследования выяснилось, что украинские власти при президенте Петре Порошенко активно вовлекали американцев в свои энергетические проекты. А теперь администрация Владимира Зеленского, чтобы не попасть впросак, приостановила сотрудничество и ждёт результатов президентских выборов в США

10 сентября журнал Time опубликовал итоги полугодового расследования, которое основано на сведениях из юридических документов, документов лоббирования, корпоративных электронных писем и внутренних правительственных сообщений; информации от источников в Майами, Хьюстоне, Нью-Йорке, Киеве и Вашингтоне; интервью с двумя десятками действующих и бывших чиновников и руководителей энергетических компаний Украины и США.

«Заманить или соблазнить»

Победа миллиардера-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года была как снег на голову для властей Украины, ведь все чиновники открыто поддерживали кандидата от демократов бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, а Пётр Порошенко, который тогда был президентом, не дожидаясь оглашения результатов голосования, направил ей поздравительную телеграмму. На Банковой царила паника — они же не пытались наладить контакты с кем-то из команды Трампа, как же их налаживать сейчас?

К тому же украинские политики, включая министра внутренних дел Арсена Авакова, нелицеприятно высказывались о будущем американском лидере. Страница позора. Как Порошенко получил взятку в $200 млн, а Зеленский упустил возможность заработать $1 млрд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как рассказал Time Юрий Витренко, занимавший с 2014 года по май 2020-го должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины», стратегия Администрации президента Украины заключалась в том, чтобы «заманить или соблазнить» администрацию Трампа, предлагая сделки её должностным лицам.

«Это было типично для украинских политиков. Они думали, что если они смогут в какой-то степени коррумпировать правительство США или заинтересовать их коммерчески или лично, это поможет», — пояснил Витренко.

На первой встрече в Вашингтоне 19 апреля 2017 года украинская делегация во главе с Витренко сообщила новому министру энергетики США Рику Перри, что Киев ищет партнёра на Западе, который приобретёт 49% газотранспортной системы Украины. Эксперт по вопросам энергетики Александр Харченко оценил годовую прибыль от сделки в $2 млрд.

«Это классическая дойная корова», — сказал эксперт.

Судя по всему, украинцы правильно выбрали человека, которому предложили такую заманчивую сделку, — Перри, как рассказывали другие члены американского правительства, проявлял слишком большой интерес к ситуации на Украине, хотя этот вопрос не входил в круг его обязанностей (этим направлением занимается Госдепартамент — внешнеполитическое ведомство Штатов), чему удивлялись сотрудники посольства США в Киеве, куда министр стал частенько наведываться.

Дипломаты недоумевали от того, что представители главы Минэнерго «без каких-либо объяснений удаляли сотрудников посольства из помещений, где проходили встречи с украинской стороной».

В команду Перри входили не только сотрудники его ведомства, но и бизнесмены, преимущественно из Техаса, губернатором которого он был с декабря 2000 года по январь 2015-го (сменил на этом посту Джорджа Буша-младшего, избранного президентом). Среди этих приближенных был давний друг министра Майкл Блейзер, Перри считал его специалистом по Украине и всегда советовался с ним, неудивительно, ведь Блейзер — уроженец Харькова (эмигрировал в Штаты в 1978 году).

Начиная с лета 2017-го на протяжении года бизнесмен каждый месяц приезжал в американскую дипмиссию в Киев и требовал личных встреч с послом Мари Йованович, ставленницей предыдущего президента США демократа Барака Обамы, чем были обеспокоены дипломаты, до конца не понимавшие его роли.

«Мы всегда пытались убедить Мари не идти на встречу. Но она сказала: «Я не могу, он приятель Перри», — сказал авторам расследования источник, знакомый с ситуацией.

В июне 2018 года Блейзер приехал на Украину с одним из представителей компании Energy Transfer, директором которой ранее был Перри, чтобы, как рассказали собеседники Time, обсудить инвестиции в украинскую газотранспортную систему, открывшуюся для иностранцев. Министр хоть и не имел никакого отношения к компании, поскольку продал свою долю акций перед назначением в правительство, но Министерство энергетики США при нём, по словам членов украинской делегации, работало над продвижением сделки между Украиной и Energy Transfer.

Государство государством, но и о друзьях не забывай

Перспектива получения прибыли с украинской трубы была очень привлекательна, но ещё больше Перри был заинтересован в продаже американского топлива на европейском рынке. Дело в том, что в 2015 году, когда он ещё был членом директоров Energy Transfer, компания получила разрешение на строительство терминала для отгрузки сжиженного природного газа на юге штата Луизиана (в Лейк-Чарльз), а вскоре заключила с британско-нидерландским гигантом Royal Dutch Shell соглашение о совместном участии в проекте.

«Это новое экспортное предприятие оставило без ответа один большой вопрос — куда Energy Transfer будет поставлять свой газ? На мировом рынке сжиженного природного газа есть множество поставщиков, причём поставки идут из Катара, Австралии и других крупных экспортёров. Для успеха этого проекта Energy Transfer был нужен крупный покупатель газа, в идеале покупатель, который согласился бы на долгосрочную сделку по поставкам. К 2019 году такая возможность появилась на Украине», — пишет Time. Трое в лодке, не считая Джулиани: кто из американских политиков определяет судьбу Украины © AP, Charles Krupa

В конце 2018-го Перри в ходе своего первого визита в Киев Перри поделился с местными бизнесменами планами доставлять на танкерах в Польшу американский газ, который затем будет закачиваться в подземные хранилища Украины, а затем продаваться потребителям в ЕС. Министр называл этот СПГ «газом свободы» и «молекулами свободы».

В апреле 2019 года Порошенко потерпел сокрушительное поражение на выборах, и к власти пришёл Владимир Зеленский, не имеющий политического опыта. Американскую делегацию на церемонии инаугурации нового президента Украины 20 мая по указу Трампа возглавил ни кто бы то ни было, а Рик Перри.

«Во время встречи в тот день Перри сделал то, чего не ожидали его кураторы в посольстве США, несмотря на их обширное планирование переговоров. Перри протянул Зеленскому листок бумаги и призвал его взглянуть. При этом Перри объяснил, что в записке содержится список имён «людей, которым он доверяет», по словам Холмса, американского дипломата, который был официальным делопроизводителем на мероприятии», — пишет Time.

Среди них были Блейзер, который впоследствии спустя всего месяц получит лицензию на разработку нескольких крупнейших нефтегазовых месторождений Украины в течение 50 лет, а также малоизвестный руководитель нефтегазовой отрасли из Техаса Роберт Бенш, один из немногих в начале 2000-х годов американских инвесторов в нефтегазовый сектор Украины (после майдана он свернул все дела на Украине и уехал в Хьюстон). Настораживало то, что компания Louisiana Natural Gas Exports Inc. (LNGE), которую продвигал Бенш, не имела ни газовых месторождений, ни трубопроводов, ни танкеров, ни экспортных терминалов.

10 июля 2019 года, как рассказал Александр Данилюк, на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, за ужином в ресторане неподалёку от Белого дома Перри и Бенш убеждали присоединиться к проекту по оставке американского газа через Польшу в ЕС.

«По сути, они (Перри и его соратники — ред.) сказали: «Если вы хотите, чтобы мы были друзьями, вы должны сделать это (подписать предварительное предложение, направленное представителями LNGE «Нафтогазу» — ред.)», — вспоминает один из участников переговоров. Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Утром — деньги, вечером — газ

Ситуацию осложнила новость о решении Белого дома заморозить пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Киев любыми способами пытался не допустить потери финансирования, и Данилюк поручил «Нафтогазу» детально изучить предложение LNGE, но после того, как стало известно о проблемах с законом у директора американской компании, рекомендовал правительству Украины не заключать с ней никаких контрактов.

Беда, как известно, не приходит одна — Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставшего основанием для запуска процедуры импичмента в отношении американского президента. Как позже сказал Трамп, поговорить с украинским коллегой его убеждал Перри. На фоне разбирательств в Конгрессе переговоры по газу затормозились. 1 декабря министр энергетики подал в отставку, уверяя, что с импичментом это никак не связано, увольнение он планировал давно.

Уход Перри из министерства не похоронило планы о сотрудничестве с Украиной. LNGE заручилась поддержкой нового главы ведомства Дэна Бруйетта, и 11 марта 2020 года украинское правительство назначило Бенша членом правления «Нафтогаза», а в конце мая утвердило проект меморандума о взаимопонимании с LNGE о сотрудничестве в газовой сфере, который которому Украина в течение следующих 20 лет будет принимать газ из Луизианы.

Ставки на американских выборах очень высоки для Украины

Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK

«К тому времени бушевала пандемия Covid-19, и рейтинги одобрения Трампа резко упали на фоне его хаотичной борьбы с коронавирусом. Его шансы на переизбрание стали выглядеть все менее вероятными. Для украинцев это изменило политическое уравнение сделки. «Если Байден будет избран, я бы сказал, что его команда будет, мягко говоря, сильно удивлена, — говорит чиновник, участвовавший в обсуждениях по Украине. — С точки зрения отношений это будет очень разрушительно», — поясняет Time.

Всё пошло не по планам американцев: Бенш после назначения так и не вступил в должность официально, «Нафтогаз» оспорил лицензию, выданную Блейзеру, Royal Dutch Shell отказалась от участия в проекте по строительству терминала в Луизиане, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.

«Расследование показывает, как в погоне за энергетическими прибылями на Украине смешивались деньги и политика на самом высоком уровне администрации Трампа. Перри, как в офисе, так и вне его, продвигал деловые интересы своих друзей и политических союзников. Украинцы, в свою очередь, стремились использовать планы Перри для продвижения своих интересов. Теперь, по словам украинских официальных лиц, участвовавших в переговорах, успех сделок Перри может зависеть от исхода ноябрьских выборов. Это означает, что президентская гонка будет определять не только внешнюю политику США. Это также может изменить бизнес-сделки на миллиарды долларов, судьба которых тесно связана с тем, кто находится у власти», — пишет Time.