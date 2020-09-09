Не дожидаясь теледебатов, первый раунд которых состоится через 20 дней, президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден уже вступили в словесную дискуссию. Пока в заочную

Словесная перепалка Трампа и Байдена достигла пика

Дональд Трамп регулярно пугает общественность тем, что жизнь в стране ухудшится в случае победы его оппонента. Так, на пресс-конференции в Белом доме 7 сентября глава государства говорил о риске уничтожения Джо Байденом американского энергетического сектора, поскольку он хочет, чтобы «всё освещалось за счёт ветра». Имеется в виду пункт предвыборной программы демократов о переводе США к 2035 году полностью на чистые источники энергии.

Если это ещё далёкая перспектива, то деньги — вот что волнует каждого американца. На это Трамп делает особый акцент.

«Если кто-то другой победит, если это будет мой оппонент, то фондовые рынки обвалятся, ваши пенсионные счета сгорят, ваши акции сгорят, и у нас будет такая экономическая депрессия, какой никогда ещё не было», — заявил президент 1 сентября журналистам накануне поездки в штат Висконсин. По стопам Зеленского и Порошенко: Трамп предложил Байдену вместе сдать тест на наркотики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В случае своего переизбрания на второй срок Трамп пообещал, что 2021 год станет лучшим за всё время для американской экономики. Только каким образом он это сделает, непонятно, ведь в результате карантинных мер, введённых из-за коронавируса, во втором квартале ВВП упал аж на 40%, в мае безработица составила 16%. Такого не было со времён Великой депрессии. И хотя в третьем квартале экономические показатели должны вырасти, а безработица уже сократилась до 8,4% (до эпидемии она составляла 3,5%), на восстановление экономики, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, потребуется 10 лет.

Кроме того, Трамп пытается убедить избирателей в том, что Байден не сможет эффективно управлять страной, поскольку в силу возраста (к слову, Байден младше Трампа всего на 3,5 года) не может здраво оценивать ситуацию и вообще «не помнит, что делал вчера». И тут на руку президенту многочисленные оговорки его оппонента: то Байден неправильно называет штат, где выступает перед своими сторонниками, то рассказывает истории, которых на самом деле не было, то говорит в телеэфире: «Если ты не можешь определиться, поддерживать меня или Трампа, то ты не чёрный».

Чтобы этот образ закрепился в умах американцев, Трамп придумал Байдену, как и всем остальным своим оппонентам, меткие прозвища: «не слишком яркий/умный» (not very bright), «медленный Джо», «слабый на голову Джо», «однопроцентный Джо», «китайский Джо», «не-Джо-разумение». В последнее время самыми часто используемыми стали «сонный Джо» и «троянский конь» — слишком медлительный и управляемый партийным истеблишментом демократов.

«Он слабый человек. Его контролируют, как марионетку. Это не приведёт к снижению напряжённости, они (радикальные левые силы. — Ред.) просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, опубликованном 1 сентября. Байден не пройдет тест на интеллект, который я легко одолел — Трамп © AP,

Байден не отстаёт от Трампа и не упускает возможности обрушиться с критикой на действующую администрацию Белого дома, особенно в условиях непрекращающихся эпидемии коронавируса и беспорядков на улицах городов.

Демократ обвиняет главу государства в том, что он не справляется со своими полномочиями, поскольку вместо того, чтобы примирять несогласных и нормализовать обстановку внутри страны, он своими заявления, наоборот, приводит к росту общественной напряжённости и разжиганию ненависти.

Теперь Байден ухватился за публикацию в журнале Atlantic, в которой говорится, что Трамп в 2018 году во время визита в Париж отказался лететь на кладбище в мемориальном комплексе Эн-Марн в пригороде столицы, назвав захороненных там более 1800 американских морских пехотинцев, погибших в битве при Белло Вуд в Первой мировой войне, «лузерами», «слабаками» и «неудачниками».

«Мой сын (старший сын Бо — ред.) не лох! Сын, который поехал гражданским волонтёром в Косово, когда там шла война. Мой сын, который затем поехал в Ирак военным прокурором и заслужил Бронзовую звезду и другие награды, не лох. И военные, которые служили с ним, особенно те, кто не вернулись, не лузеры. Если то, что пишут в журнале Atlantic, правда, то это отвратительно», — заявил Байден.

Правда это или нет, достоверно неизвестно, ведь Трамп утверждает, что он, создавший новый вид войск американской армии и увеличивший оборонный бюджет, не мог так нелицеприятно выразиться о военных. К тому же французские журналисты подтверждают версию о сильном дожде, из-за чего поездка на кладбище была отменена, а журнал Atlantic всегда отличался неприятием к Трампу.

Как бы то ни было, симпатии армии сейчас находятся на стороне демократов. Согласно опросу издания Military Times, проведённому в конце июля — начале августа среди 1 018 военных, проходящих действительную службу, 41% проголосовал бы на президентских выборах за Байдена, 37% — за Трампа. В аналогичном опросе накануне выборов 2016 года в поддержку республиканца высказывались 67% служащих боевых частей, Национальной гвардии или резервистов, а его сопернице бывшему госсекретарю США демократу Хиллари Клинтон симпатизировал 21%.

Возможно, за оставшиеся 2 месяца до голосования ситуацию сможет улучшить заявление Трампа о дальнейшем выводе американских войск из Ирака, которое он должен сделать 9 сентября. Впрочем, военные хорошо помнят, кто направил их туда. Среди них был и Джо Байден, во времена президентства Джорджа Буша-младшего возглавлявший комитет Сената по международным делам. На одной из встреч, видеозапись которой попала в интернет, произошёл такой диалог:

Военный: Я ветеран ВВС и я здесь с армией ветеранов. Знаете, нам интересно, почему мы должны голосовать за кого-то, кто выступал ЗА войну? И запустил её. Это убило тысячи наших братьев и сестер, бесчисленное количество мирных жителей Ирака… Вы запустили эту войну. И ещё Вы дали медаль человеку, который тоже был причастен к развязыванию этой войны. Их кровь на Ваших руках. Вы дисквалифицированы, сэр! Вы дисквалифицированы. Мои друзья мертвы из-за вашей политики.

Байден: Мой сын был в Ираке. Целый год. Но это не так важно, да? И ты не думаешь, как это важно для меня? Позволь мне сказать тебе кое-что… Байден уверен, что переизбрание Трампа развалит НАТО © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Военный: Я не пойду за Вашим сыном. Вы дисквалифицированы, сэр! Дисквалифицированы! Их кровь на ваших руках! Мои братья и сестры погибли в Афганистане и он причастен к тому, что случилось! Он дисквалифицирован! Никаким образом он не должен быть президентом! Они мертвы! Миллионы мертвы в Ираке! Ему не позволят быть президентом! Трамп намного больше выступает против войн, чем Джо Байден! Мы действительно сражались в Ваших дурацких войнах! Вы отправили нас убивать мирных жителей!

Кандидаты готовят план Б на случай поражения

По последним опросам, Байден имеет преимущество в 7,1% — за него готовы проголосовать 49,9% респондентов, за Трампа — 42,8%.

Исход выборов решат «колеблющиеся» штаты, и там сейчас лидирует демократ: в Аризоне президентом хотят видеть Байдена 49% респондентов, Трампа — 47%, во Флориде — 49% и 46% соответственно, в Мичигане — 50% и 44%, в Северной Каролине — 48% и 47%, в Пенсильвании — 49% и 46%, в Висконсине — 49% и 44%.

Однако в предвыборном штабе бывшего вице-президента, как пишет издание Axios, переживают, что симпатии избирателей окажутся на стороне Трампа и 3 ноября они проголосуют за его переизбрание. Причина в том, что уровень одобрения движения Black Lives Matter, в поддержку которого высказывался Байден, среди населения снижается, люди устают от беспорядков, погромов и мародёрства на улицах, а президент, руководствуясь принципом «закон и порядок», предпринимает решительные меры, чтобы утихомирить активистов. И эта тактика даёт свои плоды — как показал опрос газеты The Hill и исследовательской службы Харриса 5-8 сентября, рейтинг Трампа достиг максимального с начала лета отметки, его действия одобряют 47% респондентов, а ещё 22-25 августа, таковых было 44%. Откровения перебежчика. К Байдену ушёл ближайший соратник Трампа, который «покрывал его грязные дела» © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Ни Трамп, ни Байден проигрывать точно не хотят, поэтому своё поражение готовы списать свою неудачу на всё что угодно, только бы не признаваться в собственном просчёте. Отделение ФБР в Сан-Франциско назвало три способа вмешательства в выборы ещё до их начала: кибератаки на избирательные кампании и инфраструктуру органов власти США, дезинформация в социальных сетях, размещение политической рекламы от лица американских граждан.

Естественно, среди потенциальных «желающих вмешаться» называют Россию, а теперь ещё и Китай. Кроме того, телеканал ABC сообщил, что Министерство внутренней безопасности США разослало региональным властям доклад, в котором утверждается, что Москва на протяжении года распространяет дезинформацию о психическом здоровье Байдена, и это может найти отклик среди некоторых американцев и снизить их уверенность в кандидатуре демократа. Никаких доказательств каких-либо деструктивных действий российской стороны как всегда не приводится. При том, что оговорки Байдена видели тысячи, если не миллионы, человек на митингах и в телеэфирах.

Риторику о внешнем влиянии на избирательную кампанию активно продвигают и демократы. В интервью телеканалу СNN 6 сентября кандидат в вице-президенты США Камала Харрис выразила уверенность в том, что Россия будет в первых рядах в выборы 2020 года, и это может стоить Байдену победы.

В общем, 3 ноября мы увидим не только битву политических взглядов, но и компроматов, конспирологических версий и неоправданных обвинений. Тем интереснее.