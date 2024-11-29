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Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации - 29.11.2024 Украина.ру
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
Владельцы ресторанов Львова массово закрывают свои заведения из-за оттока переселенцев, ужесточения мобилизации и активизации военкоматов, передает украинская версия журнала Forbes
2024-11-29T08:40
2024-11-29T08:40
2024-11-29T08:40
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ивано-франковск
мобилизация
ресторан
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"Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с мая 2024-го", - говорится в материале. Как в свою очередь сообщает украинское издание "Страна.ua", рестораторы жалуются на сильное падение заработка, поэтому анонсируют закрытие заведений и массовое увольнение сотрудников.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. В интернете с тех пор часто появляются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, львов, украина, ивано-франковск, мобилизация, ресторан
Новости, Львов, Украина, Ивано-Франковск, мобилизация, ресторан
Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации
Владельцы ресторанов Львова массово закрывают свои заведения из-за оттока переселенцев, ужесточения мобилизации и активизации военкоматов, передает украинская версия журнала Forbes
"Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с мая 2024-го", - говорится в материале.
Как в свою очередь сообщает украинское издание "Страна.ua", рестораторы жалуются на сильное падение заработка, поэтому анонсируют закрытие заведений и массовое увольнение сотрудников.
"В 2024 году исчезли около 70 процентов постоянных посетителей. До апреля 2024 года работали в ноль. Дальше поняли, что это конец", - рассказала бывшая владелица одного из уже закрытых заведений.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая.
В интернете с тех пор часто появляются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.