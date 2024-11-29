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Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации

Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации - 29.11.2024 Украина.ру

Во Львове массово закрывают рестораны из-за ужесточения мобилизации

Владельцы ресторанов Львова массово закрывают свои заведения из-за оттока переселенцев, ужесточения мобилизации и активизации военкоматов, передает украинская версия журнала Forbes

2024-11-29T08:40

2024-11-29T08:40

2024-11-29T08:40

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"Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) с мая 2024-го", - говорится в материале. Как в свою очередь сообщает украинское издание "Страна.ua", рестораторы жалуются на сильное падение заработка, поэтому анонсируют закрытие заведений и массовое увольнение сотрудников.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. В интернете с тех пор часто появляются видеозаписи силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, львов, украина, ивано-франковск, мобилизация, ресторан