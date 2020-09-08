Вторник 8 сентября отметился рядом резонансных событий в Белоруссии. Так, утром подтвердилось задержание лидера оппозиции Марии Колесниковой. А днём президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам

Утром 8 сентября стала известна судьба одного из лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

«Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4:00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды.

Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле «БМВ» прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — передавало государственное информационное агентство БелТА слова официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского. Грабли Лукашенко или хитрый план кукловодов? Белоруссию толкают к Майдану © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Чуть позже появился ряд противоречивых подробностей о том, как задерживали Колесникову и почему она так и не попала на Украину.

А несколько часов спустя президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью ведущим российским журналистам: главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну, корреспонденту «Первого канала» Антону Верницкому и журналистку канала «Россия 1» Евгению Рожкову.

«Нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего президента. Он говорил какие-то очень личные вещи», — рассказала белорусским журналистам после интервью с Лукашенко Симоньян.

В общем, вторник выдался насыщенным.

Странности с Колесниковой

Утром 8 сентября наконец-то прояснилась судьба Марии Колесниковой — одной из лидеров белорусской оппозиции, которую днём ранее задержали неизвестные в центре Минска. Её, по официальной информации, задержали на погранпереходе «Александровка».

При этом, если верить официальному представителю Госпогранкомитат Бычковскому, Колесникову чуть ли не выпихнули из автомобиля, который прорвался на Украину.

Кстати, Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой в интервью российским журналистам.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — рассказал Рожков.

А вот у украинских чиновников совсем другая информация. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Колесникова действительно не прибывала для прохождения пограничного контроля. В то же время советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Колесникова сама делала всё, чтобы не покидать Белоруссию.

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить всё так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину. Марию Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии потому, что эта смелая женщина сделала невозможным её перемещение за границу», — заявил Геращенко.

По информации украинских СМИ, Колесникова порвала свой паспорт.

Однако видео, обнародованное белорусскими органами власти, однозначно свидетельствует: авто с оппозиционерами спокойно проехало по крайней мере таможенный контроль. То есть насильно никто Колесникову не выдворял и уж тем более не выбрасывал из авто. Более того, после просмотра видео могли возникнуть сомнения в том, была ли Колесникова вообще в том автомобиле, который около 4 часов утра направлялся в сторону Украины. Призыв к вооруженному восстанию. Зачем оппозиции новый виток насилия в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ближе к вечеру штаб претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде.

В ближайшее время можно ожидать новых комментариев со стороны ЕС, представители которого уже осудили задержание Колесниковой.

Однако вполне возможно, что информационное влияние от задержания Колесниковой перебьёт интервью, которое Лукашенко дал российским журналистам.

Скорые выборы и реформа

Пока о содержании интервью журналистов ведущих СМИ РФ с Лукашенко можно только гадать. Впрочем, некоторые из присутствовавших на интервью журналистов одновременно писали в соцсети. А потому представить, о чём Лукашенко говорил с россиянами, мы всё же можем.

Так, Лукашенко среди прочего заявил, что не будет вести диалога с оппозицией.

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!» — подчеркнул он, передает Бабаян.

А. Лукашенко (близко к тексту): «Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают-это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской.. pic.twitter.com/3tcg9nB6rH — Роман Бабаян (@robabayan) September 8, 2020

​При этом он признал, что подзадержался на своём посту.

«Да, я допускаю, что я пересидел, я четверть века работал на Беларусь и для белорусского народа, и только я сегодня могу защитить нашу страну», — отметил белорусский президент.

А. Лукашенко (близко к тексту): «Да, я допускаю, что я пересидел, я четверть века работал на Беларусь и для белорусского народа и только я сегодня могу защитить нашу страну» pic.twitter.com/JWDreGMKG7 — Роман Бабаян (@robabayan) September 8, 2020

​Кстати, белорусский президент прокомментировал и своё появление с автоматом.

«Мое появление с автоматом означало только одно: я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — указал он.

Отдельный блок вопросов был посвящён интеграции Белоруссии и России.

«Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства, проекты», — отметил Белорусский президент.

А. Лукашенко (близко к тексту): «Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо чтобы реально заработали все институты и уже существующие, в рамках Союзного государства,проекты» pic.twitter.com/e0aJIFauq4 — Роман Бабаян (@robabayan) September 8, 2020

​В то же время он не преминул напомнить, что за оппозиционными Telegram-каналами стоят США и что главная цель у США — Россия. Лукашенко призвал россиян не расслабляться.

Одна из его реплик, между тем, может дать надежду оппозиции.

«Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», — отметил президент Белоруссии, если верить журналисту Бабаяну.

А. Лукашенко (близко к тексту): « Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов.» — Роман Бабаян (@robabayan) September 8, 2020

​При этом в том же интервью Лукашенко заявил, что «просто так не уйдёт», ведь если это случится, его сторонников «будут резать».

В общем, после выхода полной версии интервью Лукашенко оно станет предметом обсуждения многих экспертов по Белоруссии и политологов.

Пока можно отметить: белорусский президент чувствует себя уверено и не собирается сдавать позиции. Он готов к конституционной реформе и даже новым выборам, но это не означает, что он легко выпустит власть из своих рук. А это означает, что белорусской оппозиции следует приготовиться к длительному противостоянию с Лукашенко. Ну а пока сторонники и противники белорусского президента заключают пари: удержится ли Лукашенко до зимы, а оппозиция повышает ставки в противостоянии с властью.