Утром 7 сентября стало известно, что в Минске похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Фотография, на которой Колесникова, стоя рядом со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало, сформировала пальцами фигуру в виде сердца, стала одним из символов белорусских протестов против президента Александра Лукашенко

Тем не менее до сих пор ни в милиции Минска, ни в МВД Белоруссии и Комитете госконтроля не подтвердили задержания Марии Колесниковой.

Люди в масках

Об исчезновении Колесниковой изданию сообщила очевидец происшествия. Анастасия, так представляют ее журналисты издания TUT.BY, случайно встретила лидера оппозиции около 10 часов утра возле Национального художественного музея в центре Минска.

В то же время девушка заметила и темный микроавтобус «Соболь» с надписью «Связь», припаркованный неподалеку.

«Я прошла вперед и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко… Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказала читательница TUT.BY.

Снимать происходящее на телефон Анастасия не решилась.

На звонки Колесникова не отвечала, однако ее телефон еще по состоянию на три часа дня оставался в сети.

Получив информацию о похищении, журналисты связались с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым. Он подтвердил, что Мария была в центре города утром, и занялся ее поисками. Однако уже к 11 часам Родненков перестал выходить на связь, а его телефонный номер стал недоступен.

Неизвестно местонахождение Колесниковой и ее адвокату.

Реакция власти и оппозиции

Ответственность за исчезновение своей соратницы Светлана Тихановская возложила на официальные власти Белоруссии.

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета», — утверждает она.

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

Хотя официальной информации от силовых ведомств Белоруссии по-прежнему еще нет, это сообщение уже вызвало гневную реакцию в европейских странах. МИД Литвы отреагировал незамедлительно.

Министр иностранных дел Линас Линкавичюс назвал произошедшее «позорным поступком» и потребовал освободить Колесникову.

Недопустимыми незаконные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Нелегко быть президентом. Главные политические события лета на Украине и в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko Ирину Сухий задержали в Минске 6 сентября, в тот же день был задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Как утверждают в Координационном совете, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Немедленного освобождения Марии Колесниковой и других задержанных оппозиционеров потребовал Координационный совет. Кроме того, в КС настаивают на подтверждении возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

«Минские башни»

По словам политолога Владимира Жарихина, инициатива похитить Марию Колесникову могла исходить от самостоятельно действующих групп в белорусской власти.

«Когда в стране острая ситуация, внутри власти создаются, как у нас любят говорить, «кремлевские башни», то есть разные группы, которые начинают действовать несколько самостоятельно. Я не исключаю, что это могут быть действия одной из такого рода групп в белорусском руководстве. Потому что, с моей точки зрения, ничего, кроме вреда, такие действия для Лукашенко не создают», — рассказал политолог в интервью изданию Украина.ру

Напомним, 31 августа было опубликовано видеообращение, в котором кандидат в президенты Виктор Бабарико и глава его избирательного штаба Мария Колесникова сообщают о создании новой политической силы — партии «Вместе». Видео было записано еще до того, как сам Бабарико оказался в СИЗО КГБ.