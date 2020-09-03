Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США и Военно-воздушные силы страны сообщили 1 сентября об успешном завершении одной из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты в рамках концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, направленной на создание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолёта-носителя, и теперь разработчики готовы приступить к первым самостоятельным полётам прототипов в течение календарного года.
По словам представителей Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США, предстоящие лётные испытания позволят оценить, смогут ли системы управления оружием выдерживать гиперзвуковые крейсерские скорости. По информации американских СМИ, в стране ведётся разработка 9 проектов гиперзвуковых ракет, 4 из них должны пройти лётные испытания в этом году. Такая активизация в этой сфере обусловлена отставанием от России и Китая. 7 декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США оказались в роли догоняющего.
Эксперты оценивают отставание американских разработок от российских от 2 до 5 лет.
Весной издание Washington Examiner отметило, что Россия начала гиперзвуковые исследования примерно одновременно с США — в конце 1940-х годов — и постепенно наращивала и обогащала советское наследие. В результате на сегодняшний день она испытала несколько видов гиперзвукового оружия — «Циркон», «Авангард», «Кинжал» — которое можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху. Штаты же до сих пор проводят испытания.
Ценность современных гиперзвуковых крылатых ракет заключается в том, что они могут лететь в 15 раз быстрее скорости звука, маневрируя в полёте, благодаря чему их очень сложно перехватить.
«У американцев начались войсковые испытания гиперзвуковых ракет, ожидаемая скорость — 7-9 скоростей звука. Американцы готовятся к этому давно. Самые главные планы американцев заключаются в том, чтобы создать достаточно большое количество этих гиперзвуковых ракет. Но, что самое опасное, эти ракеты могут быть размещены вблизи территории РФ. У нас нет баз вблизи Соединённых Штатов (если не иметь в виду подводные лодки как базы), поэтому это размещение означает для нас совершенно очевидную угрозу. Они к этому и стремятся. Если посмотреть на их планы, то массированное развёртывание гиперзвуковых крылатых ракет предполагается на 2025-2027 годы. К этому времени они проведут войсковые испытания и будут готовы к массовому производству», — объяснил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
В середине июля Пентагон подтвердил, что в марте проводились испытания гиперзвуковой ракеты, скорость которой превышала скорость звука в 17 раз. Именно её президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер ракетой».
«Гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», — заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что Россия действительно многое сделала и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, притом что определённый паритет с Соединёнными Штатами и по носителям, и по количеству боезарядов всё же сохраняется, но в перспективных разработках она, безусловно, лидер. По словам Путина, если США объявляют о выходе из Договора о противоракетной обороне, значит, России нужно было, исходя из этого, строить свои планы, обеспечить свою безусловную безопасность.
В конце августа в китайском издании Sohu вышла статья, в которой сравниваются ядерные потенциалы России и США. По сведениям Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на 2020 году на вооружении США находится 5800 ядерных боеголовок, а у России — 6275 ядерных боеголовок, включая находящиеся в законсервированном состоянии. Если американские военные имеют лишь два вида межконтинентальных ракет (МБР шахтного базирования «Минитмен-3» и «Трайдент», запускаемые с подводной лодки), то российские — гораздо больше, это и «Тополь», и «Тополь-М», и «Ярс», и «Баргузин», и «Сармат», и другие.
«Эксперты утверждают, что одна ракета «Сармат» (оснащённая несколькими отдельно управляемыми боеголовками) может уничтожить как минимум 10 крупных и средних городов США, а 30 — вернут всю страну к первобытному обществу. Учитывая такое большое число боеголовок, которые способна переносить ракета «Сармат», а также десятки имитирующих боеголовок и возможность оснащения ракеты гиперзвуковыми боеголовками, для полной ликвидации угрозы американцам необходимо будет запустить около сотни ракет-перехватчиков. Таким образом, если будет произведён пуск данной баллистической ракеты, то Соединённым Штатам придется встать на колени и признать себя побеждёнными», — пишет Sohu.
На видеоролике с презентацией «Сармата», продемонстрированном в ходе послания Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года, ракета летела в сторону американской территории. Некоторые эксперты расценили это как предупреждение Штатам, что они не неуязвимы.
Кроме того, как говорится в статье китайского издания, ракета «Авангард», оснащённая планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком, благодаря которому скорость ракеты в 27 раз превышает скорость звука, а дальность полёта составляет 14 тысяч километров, преодолеет расстояние от Москвы до Вашингтона всего за 15 минут. К тому же ракета с лёгкостью обойдёт американскую систему противоракетной обороны.
Дабы компенсировать своё отставание в сфере оружейных разработок, США сейчас выдвигают требование включить новые российские виды вооружения в договор, который придёт на смену СНВ-3 (Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), истекающему 5 февраля 2021 года. Москва же предлагает не смешивать мух с котлетами и продлить СНВ-3, например, на год или на 5 лет, и параллельно работать над новым документом, в котором были бы учтены все современные виды вооружения. Если Вашингтон не продлит СНВ-3, то не останется ни одного инструмента сдерживания гонки вооружений. Впрочем, Москва, как сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, не будет «таскать каштаны из огня», чтобы спасти документ любой ценой. И вот тогда военные разработки приобретут ещё большее значение.