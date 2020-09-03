Американские оружейники активно работают над созданием своей первой гиперзвуковой крылатой ракеты, в то время как российские военные уже произвели этот вид вооружения и сейчас активно его испытывают. В частности, речь идёт о ракете «Сармат», которая может уничтожить минимум 10 крупных и средних американских городов

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США и Военно-воздушные силы страны сообщили 1 сентября об успешном завершении одной из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты в рамках концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, направленной на создание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолёта-носителя, и теперь разработчики готовы приступить к первым самостоятельным полётам прототипов в течение календарного года. Россия с каждым годом уменьшает время, за которое можно уничтожить США – Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По словам представителей Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США, предстоящие лётные испытания позволят оценить, смогут ли системы управления оружием выдерживать гиперзвуковые крейсерские скорости. По информации американских СМИ, в стране ведётся разработка 9 проектов гиперзвуковых ракет, 4 из них должны пройти лётные испытания в этом году. Такая активизация в этой сфере обусловлена отставанием от России и Китая. 7 декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США оказались в роли догоняющего.

Эксперты оценивают отставание американских разработок от российских от 2 до 5 лет.

Весной издание Washington Examiner отметило, что Россия начала гиперзвуковые исследования примерно одновременно с США — в конце 1940-х годов — и постепенно наращивала и обогащала советское наследие. В результате на сегодняшний день она испытала несколько видов гиперзвукового оружия — «Циркон», «Авангард», «Кинжал» — которое можно доставлять к цели с борта корабля, подводной лодки, баллистическими ракетами, а также по воздуху. Штаты же до сих пор проводят испытания.

Ценность современных гиперзвуковых крылатых ракет заключается в том, что они могут лететь в 15 раз быстрее скорости звука, маневрируя в полёте, благодаря чему их очень сложно перехватить.

«У американцев начались войсковые испытания гиперзвуковых ракет, ожидаемая скорость — 7-9 скоростей звука. Американцы готовятся к этому давно. Самые главные планы американцев заключаются в том, чтобы создать достаточно большое количество этих гиперзвуковых ракет. Но, что самое опасное, эти ракеты могут быть размещены вблизи территории РФ. У нас нет баз вблизи Соединённых Штатов (если не иметь в виду подводные лодки как базы), поэтому это размещение означает для нас совершенно очевидную угрозу. Они к этому и стремятся. Если посмотреть на их планы, то массированное развёртывание гиперзвуковых крылатых ракет предполагается на 2025-2027 годы. К этому времени они проведут войсковые испытания и будут готовы к массовому производству», — объяснил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

В середине июля Пентагон подтвердил, что в марте проводились испытания гиперзвуковой ракеты, скорость которой превышала скорость звука в 17 раз. Именно её президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер ракетой».

«Гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», — заявил 14 июня президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что Россия действительно многое сделала и в сфере развития ядерного оборонного комплекса, притом что определённый паритет с Соединёнными Штатами и по носителям, и по количеству боезарядов всё же сохраняется, но в перспективных разработках она, безусловно, лидер. По словам Путина, если США объявляют о выходе из Договора о противоракетной обороне, значит, России нужно было, исходя из этого, строить свои планы, обеспечить свою безусловную безопасность. Сатановский объяснил, почему ядерная война между Россией и Западом сегодня реальна © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В конце августа в китайском издании Sohu вышла статья, в которой сравниваются ядерные потенциалы России и США. По сведениям Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на 2020 году на вооружении США находится 5800 ядерных боеголовок, а у России — 6275 ядерных боеголовок, включая находящиеся в законсервированном состоянии. Если американские военные имеют лишь два вида межконтинентальных ракет (МБР шахтного базирования «Минитмен-3» и «Трайдент», запускаемые с подводной лодки), то российские — гораздо больше, это и «Тополь», и «Тополь-М», и «Ярс», и «Баргузин», и «Сармат», и другие.

«Эксперты утверждают, что одна ракета «Сармат» (оснащённая несколькими отдельно управляемыми боеголовками) может уничтожить как минимум 10 крупных и средних городов США, а 30 — вернут всю страну к первобытному обществу. Учитывая такое большое число боеголовок, которые способна переносить ракета «Сармат», а также десятки имитирующих боеголовок и возможность оснащения ракеты гиперзвуковыми боеголовками, для полной ликвидации угрозы американцам необходимо будет запустить около сотни ракет-перехватчиков. Таким образом, если будет произведён пуск данной баллистической ракеты, то Соединённым Штатам придется встать на колени и признать себя побеждёнными», — пишет Sohu.

На видеоролике с презентацией «Сармата», продемонстрированном в ходе послания Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года, ракета летела в сторону американской территории. Некоторые эксперты расценили это как предупреждение Штатам, что они не неуязвимы.

Кроме того, как говорится в статье китайского издания, ракета «Авангард», оснащённая планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком, благодаря которому скорость ракеты в 27 раз превышает скорость звука, а дальность полёта составляет 14 тысяч километров, преодолеет расстояние от Москвы до Вашингтона всего за 15 минут. К тому же ракета с лёгкостью обойдёт американскую систему противоракетной обороны.

Дабы компенсировать своё отставание в сфере оружейных разработок, США сейчас выдвигают требование включить новые российские виды вооружения в договор, который придёт на смену СНВ-3 (Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), истекающему 5 февраля 2021 года. Москва же предлагает не смешивать мух с котлетами и продлить СНВ-3, например, на год или на 5 лет, и параллельно работать над новым документом, в котором были бы учтены все современные виды вооружения. Если Вашингтон не продлит СНВ-3, то не останется ни одного инструмента сдерживания гонки вооружений. Впрочем, Москва, как сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, не будет «таскать каштаны из огня», чтобы спасти документ любой ценой. И вот тогда военные разработки приобретут ещё большее значение.