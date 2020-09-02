Случай с принуждением китайской компании ByteDance к продаже видеосервиса TikTok в США заставил многих задуматься о том, существует ли вообще свободный интернет и можно ли в XXI веке говорить о свободе слова

Во вторник, 1 сентября, стало известно о возможной скорейшей продаже видеосервиса TikTok китайской компании ByteDance. Китайцев к этому вынудила политика руководства США, пообещавшего запретить в противном случае сделки с компанией и её имуществом. Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

В мире заговорили о цифровой гегемонии США. Ранее американские компании без объяснения причин удалили YouTube-каналы известных российских СМИ, среди которых NewsFront, «Царьград ТВ», а также экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, что подняло вопрос о том, существует ли вообще свободный интернет.

Конец немного предсказуем

Константин Кнырик, чье издание NewsFront оказалось среди пострадавших от действий американских компаний, уверен, что нынешний виток атаки на свободу слова не случаен.

«Все вполне предсказуемо. В связи с определенными тенденциями и негативным исходом, в том числе в Белоруссии, зачищается информационное пространство для создания более комфортных условий оппозиционным деятелям у нас здесь. Мы многократно проводили несколько экспериментов и пришли к выводу, что если сегодня любой гражданин РФ купит себе андроид и установит в том числе ютуб и на свежем гугловском аккаунте добавит в список своих интересов «общество» и «политику», то все рекомендованные видео будут, мягко говоря, вражескими. Создается комфортная ванночка для антироссийской вражеской диверсионной пропаганды.

Более того, вчера заблокировали эфир Соловьева. Это то, о чем я предупреждал. После того как будут уничтожены негосударственные патриотические СМИ, они возьмутся за зачистку государственных. И отсутствие у регуляторов, у того же Роскомнадзора, адекватной реакции на блокировку российских СМИ приведет к тому, что эта безнаказанность породит вседозволенность в этом вопросе», — заявил Кнырик в интервью изданию Украина.ру.

А вот политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник в комментарии изданию Украина.ру отметил, что проблема ещё состоит и в том, что многие компании, продукты которых популярны у интернет-пользователей, находятся в США.

«Мы получили фактически уже глобальную систему права, потому что тот же Facebook, или тот же WhatsApp, или другие системы предоставляют услуги в любой точке мира, исходя из той системы права, в чьей юрисдикции они зарегистрированы, — британского, американского права… Они будут предоставлять услуги в Малайзии, Китае или России, но пользоваться американским правом. И это большая проблема, потому что право в тех странах должно отстаивать их национальные интересы, и что с этим делать в будущем?

Мы видим, что многие правительства сегодня пытаются локализировать эти сервисы, требуют открывать офисы на своих территориях, но это им не вполне удается. Мы фактически получили параллельный мир, где доминирует только одна или две системы правовой юрисдикции, которыми пользуются 6-7 миллиардов населения. Параллельный мир, на который национальные законодательства, правовые системы этих стран не распространяются или распространяются слабо», — указал он.

Это даёт основание многим из опрошенных изданием экспертов подтверждать правоту слов создателя Telegram Павла Дурова, который в мае заявил, что 96% населения Земли живут по законам, установленным теми, кого выбрали 4% населения планеты — граждане США.

«К сожалению, согласен [с Дуровым]. Он не первый, кто об этом говорит. Это расхожее утверждение, подтвержденное множеством фактов», — заявил в комментарии изданию Украина.ру политолог и публицист Анатолий Вассерман. Белорусы устроили первый в мире Telegram-протест — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Он привёл свой пример того, как корпорации влияют на ту информацию, которую получают люди.

«Например, одна из богатейших в мире интернет-компаний — это рекламная компания Google. Она выросла на почве поисковика, но зарабатывает распространением рекламы, которую показывает вместе с поисковой выдачей. И Google чем дальше, тем активнее продвигает интересы крупнейших рекламодателей. А также интересы общественной системы, где важно, чтобы основными источниками средств для продвижения информации оставались именно рекламодатели.

Отсюда и чудеса откровенно подтасовочных информационных выдач, когда сведения очень популярные, но противоречащие интересам околорекламной системы, задвигаются бог весть куда или вообще не появляются в поисковой выдаче. Отсюда и утверждения владельцев Google, что их интересам противоречит Трамп, который всеми доступными средствами продвигает приоритет производства над торговлей. Так вот, это, как говорят программисты, не баг, а фича, то есть не какая-то непонятная случайность, а неотъемлемое свойство системы в целом», — указал Вассерман.

А это уже ставит вопросы о том, контролирует ли руководство США компании, зарегистрированные в американской юрисдикции.

Власть корпораций или власть правительства США?

Но кто в дуэте «корпорации — правительство США» играет первую скрипку? Тот же Вассерман считает, что нынешнему президенту США Дональду Трампу стоило бы опасаться корпораций.

«Эта угроза довольно велика, потому что первую свою кампанию Трамп выиграл в основном усилиями в интернете, Сейчас это направление деятельности открыто блокируют. Вообще, если бы кто-то мог раньше предположить, что американские средства массовой рекламы, агитации и дезинформации могут заблокировать высказывания американского президента, еще лет пять назад это бы сочли абсолютным бредом, сейчас это очевидный факт», — отметил Вассерман.

Правда, по его мнению, Трамп достаточно изобретательный и сейчас пользуется другими направлениями агитации.

А вот Кнырик считает, что без разницы, кто пытается диктовать миру — американское правительство или американские корпорации. Тем более часто грань между ними весьма размыта. Борьба поколений, конфликт государств или банальное рейдерство. Что означает давление на TikTok в США © tiktok.com

«Это в любом случае находится в поле деятельности официальных государственных органов США, скорее всего, специальных служб, которые курируют все эти проекты. Потому что изначально все эти «свободные площадки» задумывались как инструмент влияния и информационной войны», — рассказал Кнырик.

При этом он считает, что и некоторые российские площадки создают «комфортные ванны» для вражеской деятельности.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Эксперты предлагают несколько вариантов.

Есть два пути

Один из путей, предложенных экспертами, это условный «китайский вариант» — создание собственных сервисов и приложений с одновременной блокировкой иностранных. Второй — жесткое регулирование деятельности иностранцев.

Тот же Кнырик уверен: свои платформы не панацея.

«К большому сожалению, все попытки создать свои пока что, мягко говоря, не очень удачные. Даже те платформы, которые считаются условно своими, на самом деле таковыми не являются. Тот же «Яндекс.Дзен» точно так же, как и проамериканские ресурсы, блокирует патриотические СМИ и дает возможность откровенно вражеским сайтам и СМИ чаще быть рекомендованными и увеличивать свои просмотры и посещения. Со своими большой вопрос», — отметил он.

В то же время он указал, что действительно есть два пути.

«Если мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, то мы выбираем китайский путь и блокируем все. Это создаст условия для появления своих площадок, потому что свято место пусто не бывает, и рынок заполнится. Либо мы на законодательном уровне включаемся в серьезный процесс регулировки деятельности данных площадок на территории РФ. Рекламные контракты и деньги они зарабатывают на территории РФ, значит, должны соблюдать российское законодательство. Просто мы должны жестко наказывать за подобные выходки», — отметил Кнырик.

А вот Вассерман считает, что создание своих площадок нужно серьёзно простимулировать. Интернет-публицист рассказал, кто на самом деле руководит «русской» соцсетью «ВКонтакте» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Надо, грубо говоря, создавать свой интернет. Вкладываться в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google и по эффективности, и по общему объему накопленной информации. Для этого надо создавать или раскручивать из числа уже существующих, вроде Rutube, хостинги, сопоставимые с Youtube по объему информации и по удобству ее поиска. Это все достижимо, но требует денег и времени.

Очень многим знаменитым полководцам приписывают одну и ту же фразу. Самый ранний из тех, кому ее приписывают, это (Джан Джакомо) Тривульцио: «Для войны нужны три вещи — деньги, деньги и деньги». Так вот победы в информационной войне не исключение, для них нужны те же три вещи», — указал в эксперт в комментарии изданию Украина.ру.

В свою очередь украинский политолог Бортник уверен, что нынешняя система вынуждает мир трансформироваться.

«Мы видим, как с этим борется Китай, который запустил свои аналоги, противодействует, ограничивает развитие тех же соцсетей, YouTube, Facebook на своей территории. Но не все владеют сегодня ресурсами Китая для позитивной борьбы. Поэтому, мне кажется, мир стоит на пороге создания новых международных платформ, нового международного глобального законодательства, внетерриториального, вненационального, которым бы пользовались такие мировые глобальные сервисы», — указал он. Кабмин Украины готовится к работе онлайн © kmu.gov.ua

Подведя итог, можно отметить, что мир оказался в уникальной ситуации. Если в ХХ веке каждая страна имела свои газеты, телеканалы, радиостанции, был плюрализм мнений и даже в закрытых странах могли слушать «вражеские голоса», то сегодня, в век всепобеждающей «свободы слова», человек на самом деле не только не может получить альтернативную информацию, но и вообще знать, что существуют источники получения такой информации.

Всемирная паутина, которая отцам киберпанка виделась как царство свободы, которое невозможно регулировать, на деле оказалась вотчиной корпораций, с которыми эти отцы киберпанка в своё время и призывали бороться. И сегодня всё громче раздаются голоса, предупреждающие, что миром правит пресловутый «один процент от одного процента» — небожители из корпораций, для которых воля национальных правительств ничто.

Наблюдая за тем, как в интернете корпорации глушат альтернативные мнения, таким взглядам всё сложнее оппонировать.