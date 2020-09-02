Трактористка Прасковья Ангелина, как и донбасский шахтёр Алексей Стаханов, прославила свою малую родину на весь Союз. При этом она достойно прошла испытание всесоюзной известностью и прежде всего всегда оставалась настоящей донбасской женщиной

85 лет назад, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года, донбасский шахтёр Алексей Стаханов превысил суточную норму добычи угля в 14,5 раз. Стаханов добыл 102 тонны угля за смену при норме в 7 тонн, а 19 сентября и вовсе ему удалось добыть 227 тонн. Эти события и стали отправной точкой «стахановского движения».

Так вышло, что донбасская земля подарила СССР двух великих стахановцев: самого Стаханова и трактористку Прасковью Ангелину. Прасковью Ангелину знала вся страна, Прасковья улыбалась с первых страниц газет и журналов, она была и есть символ советского отношения к труду.

Простая старобешевская девушка, укротившая железного заморского коня — трактор «Фудзон». Это она создала первую в мире женскую тракторную бригаду и лично товарищу Сталину обещала организовать ещё десять таких же. Вдохновлённые Прасковьей около ста тысяч женщин заменили мужчин у штурвалов железных коней. Именно Прасковье приписывают фразу «битва за урожай», фразу, которую советский народ-труженик высек в камне!

Девушка на тракторе

Прасковья трудилась с раннего детства. С пяти лет пасла гусей, с 10 лет в Моспино сортировала уголь, в 1929 году стала работать прицепщицей, помогала брату. С шестнадцати лет Прасковья работала трактористкой в селе Старобешево Донецкой области.

Когда Прасковья впервые выехала на тракторе, всё село вышло на неё посмотреть. Конечно, девушка на тракторе — это было что-то совершенно невиданное и дикое по тогдашним понятиям. Трактористка из Ангелиной получилась знатная! Пахала она так, что борозды, которые Прасковья прокладывала в поле, были словно под линейку. В 1933 году Прасковья возглавила женскую тракторную бригаду. Ангелина была единственной из бригады, кто мог завести трактор.

В течение нескольких лет Прасковья и её «подруги» доказали, что женщины могут не только выполнять, но и перевыполнять планы. В 1938 году она выдвинула лозунг «Сто тысяч подруг на трактор!».

В декабре 1935 года Ангелина получила Сталинскую премию, тогда же трактористка-стахановка публично обменялась репликами с вождём на Всесоюзном слёте передовиков сельского хозяйства. На Х съезде ВЛКСМ в 1936 году Прасковью Ангелину сфотографировали по правую руку от Сталина. Трактористка из Донбасса получила номер приёмной вождя и могла напрямую обратиться к нему по любому вопросу.

Имя Прасковьи Ангелиной дорого моему сердцу по нескольким причинам. Дело в том, что с 1994 по 2010 год я и мой отец жили в квартире, которая до нас принадлежала дочери трактористки. Дочь Ангелиной умерла, вдовец квартиру решил продать, чтобы купить две поменьше. Когда мы въезжали, а предыдущие владельцы выезжали, то некоторое время в квартире с нами оставалось фортепиано, на котором была табличка с дарственной надписью. Надпись гласила, что этот инструмент был подарен Прасковье Ангелиной Иосифом Сталиным.

Через некоторое время инструмент забрали.

Примечательно, что муж покойной дочери Ангелиной был готов продать фортепиано нам, но я почему-то заартачилась, меня вполне устраивало моё фортепиано, рыжая «Украина». Мне было всего-то одиннадцать лет, я не понимала истинной ценности этого артефакта. Да и папа мой, не любивший старых вещей, был против такой покупки. В сознании моего отца старые вещи всегда ассоциировались с бедностью, даже если и являлись дорогостоящим антиквариатом, отражающим целую эпоху. Маме не удалось его переубедить.

Кстати, моя мама до сих пор уверена, что Ангелина и Сталин были влюблены друг в друга. Много слухов ходило о том, что между трактористкой и отцом народов была любовная связь, поговаривали, что дочь Сталину в 1942 году Прасковья родила именно от Сталина. О тех, кто давал стране угля. Шахтеры Донбасса в героизме и повседневности © предоставлено автором

Я спросила у директора музея имени Прасковьи Ангелиной в Старобешево Олега Гуриненко, что он думает по поводу того, что Ангелина родила дочь от Сталина.

«Это неправда, — устало ответил Гуриненко, кажется, это самый частый вопрос, который ему задают, — конечно, нет. Ребёнка она родила не от вождя, а то, что назвали Сталиной, так всё ясно. Дело в моде. Сейчас мода на Карин, а тогда была на Сталин!»

Всю свою жизнь Прасковья Ангелина отдала родному Старобешево.

«Прасковья была очень хорошей матерью, — поделился со мною Гуриненко, — первый ребёнок в её семье был ею усыновлён, а не рождён. Прасковья усыновила племянника Геннадия, когда ей самой едва исполнилось восемнадцать лет».

В метрике Геннадия написано: отец — Ангелин Иван Никитович, мать — Ангелина Прасковья Никитична. На самом же деле они родные брат и сестра. Настоящая мать бросила маленького Гену трёхмесячным в 1931 году. Гуриненко считает, что Старобешево Ангелина не бросала из-за любви к детям. Не могла себе позволить их покинуть, у неё были хорошие отношения с детьми, тёплые.

После развода с мужем Ангелина сосредоточилась на воспитании детей. Мужа она выгнала из дома после многочисленных скандалов. Не смогли ужиться, оба очень волевые и сильные, кто-то должен был уступить. Муж злился, что Прасковья получала приглашения, в которых писали, что зовут Ангелину с мужем. Не всякий муж такое выдержит. Окончательно они рассорились в 1947 году, муж в присутствии детей выстрелил в потолок. Тогда Ангелина дала супругу около пяти тысяч рублей (по тем временам состояние) и велела уходить. Муж пытался вернуться, но в итоге осел в соседнем районе.

Больше Прасковья замуж не выходила, ставила на ноги своих троих детей и приёмного Геннадия.

Надо честно сказать, что репутация Ангелиной в отличие от репутации Стаханова до конца жизни и после смерти осталась незапятнанной. Трактористка и испытание славой выдержала, и детей на ноги поставила, и смерть приняла достойно. Сгорела Ангелина быстро, работала до последнего, сколько могла. По воспоминаниям дочери Светланы, её маму лечили так: делали раз в неделю прокол, рассекали живот и откачивали воду. На какое-то время становилось легче, а потом всё начиналось сначала.

Дочери довольно быстро сказали, что мама безнадёжна, что из больницы живой она уже не выйдет. Светлане приходилось обманывать мать и говорить, что она вылечится и вернётся к работе. Около полугода провела Прасковья в больнице, дочь приходила к ней каждый день, кормила её с ложечки.

Понимала ли Прасковья, что неизлечимо больна? Говорят, что да. Светлана вспоминает дни перед смертью матери, как самые счастливые в её жизни. Женщины много смеялись, шутили, каждый вечер Ангелину кто-то навещал. Маршак приходил на чай, проведывал Папанин. За пять дней до смерти Ангелиной сделали операцию, Папанин провожал её в операционную, после операции легендарная трактористка впала в кому.

Умерла Прасковья Ангелина 21 января 1959 года, не приходя в сознание. Ей было всего-то сорок шесть лет.

Похоронили Прасковью Ангелину на родине, как она и хотела, в Старобешево. Решение принял Никита Хрущёв. Привезли Прасковью в самолёте, в цинковом гробу. Примерно в 1978 году тракторная бригада коммунистического труда имени Прасковьи Ангелиной прекратила своё существование. Интересный факт рассказал мне Олег Гуриненко. Оказывается, у Геннадия, «первенца» Прасковьи, 22 января 1959 года (на следующий день после смерти легендарной трактористки) родилась дочь, которую тоже назвали Прасковья. И Прасковья эта, разумеется, тоже носила фамилию Ангелина, полная тёзка. И работала эта вторая Прасковья тоже на тракторе, как и её знаменитая родственница. В московском метро открылась станция имени прославленного донбасского горняка © commons.wikimedia.org, Пресс-служба Правительства Москвы

Музей

Старобешевский музей был открыт в 1965 году, когда первые экспонаты, связанные с жизнью Прасковьи Ангелиной, стали собирать местные школьники. Изначально открыли музей-комнату при школе, а уже в 1966 году музей стал размещаться в здании бывшей конторы колхоза «Заветы Ильича». В далёкие 60-е школьники ходили по посёлку, общались со всеми, кто знал Прасковью Ангелину, собирали артефакты.

Сейчас в музее более полутора тысяч экспонатов. Я спросила директора музея Олега Гуриненко, какие из них самые ценные. Он долго не мог дать мне ответ, а потом всё же сказал, что, пожалуй, особенную ценность представляют паспорт и депутатское удостоверение легендарной трактористки.

«Во время войны наш музей очень сильно пострадал. 24 августа 2014 года и 6 февраля 2015 года — траурные даты для нашего музея, — поделился со мною бедою Гуриненко, — практически год музей стоял с открытыми окнами, множество экспонатов пропало от сырости. За время войны у нас добавилось два зала. Первый — краеведческий. Второй — о современной войне. У нас представлена информация не только об Ангелиной, но и о других больших людях той эпохи. Раньше в наш музей приезжали со всего СССР. Сейчас тоже едут и даже издалека. Конечно, нас карантин подкосил, но, наверное, нет в мире музея, который бы не пострадал из-за карантина».

В Старобешево, куда ваша покорная слуга несколько лет назад ездила читать Тотальный диктант, живут невероятные люди. Люди открытые, честные, справедливые, гордящиеся. В Старобешево много чего было сделано для того, чтобы увековечить память Ангелиной. Её именем названы проспект, Дворец культуры, училище, ведь благодаря Прасковье Ангелиной её родные места, её малая родина прославилась на всю родину большую, на весь Союз.

Донбасс дал Советскому Союзу двух великих героев труда, ставших символами эпохи: Алексея Стаханова и Прасковью Ангелину. Но если начистоту, то мы знаем, что подвиг Стаханова был «срежиссирован» и являлся результатом коллективного труда, приписанного одному шахтёру. А вот за Ангелину никто трактор не водил и за неё борозды не прокладывал. Это подвиг одной женщины. Конечно, и Алексей Стаханов, и Прасковья Ангелина были героями, они оба прошли огонь и воду, но испытание медными трубами Стаханова сломало.

Прасковья Ангелина прошла испытание медными трубами с достоинством и при этом не превратилась в бездушный символ труда. Донбасская женщина с самого начала и до самого конца, несмотря на все трудности и соблазны оставалась скромной донбасской женщиной.

Если бы можно было представить, что сегодняшнее время способно родить новую Прасковью Ангелину, то новой Прасковье в новых донбасских реалиях скорее всего пришлось бы пересесть с трактора на танк и защищать свою родину, своё Старобешево. И возможно, тогда бы в поистине адские для Старобешево августовские дни 2014 года старобешевцам было бы не так страшно.