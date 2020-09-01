Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету

Китайская компания ByteDance может объявить о продаже TikTok. Причиной, побудившей китайцев продать прибыльный сервис, стало давление властей США. Это может стать хорошим уроком для России

Во вторник, 1 сентября, китайская компания ByteDance может объявить о продаже сервиса TikTok, утверждает источник телеканала CNBC, знакомый с ситуацией. Источник не уточнил, кто купит сервис. Однако ранее главными претендентами на бизнес китайской компании в США, Австралии и Новой Зеландии называли компании Oracle и Microsoft. Чуть позже к ним присоединилась компания Walmart. Также сообщалось, что часть приложения хотела купить инвестиционная компания Centricus вместе с разработчиком приложений Triller. Удар по «Царьграду». Как США заставляют Россию держать бронепоезд на запаснОм пути © flickr.com, Mark Lovick

В Белом доме за соревнованием западных компаний над правом приобрести популярный сервис смотрят отстраненно.

«Мы просто ждем, к чему придет частный сектор. У нас нет мнения о том, кто лучше, а кто хуже», — заявил 27 августа в интервью газете Politico Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Однако именно политика Белого дома и вынудила китайскую компанию продать прибыльный сервис, количество пользователей которого, по разным подсчётам, составляет от 800 млн до 1,2 млрд, а количество скачиваний — свыше 2 млрд (так, в первом квартале 2019 года TikTok стал самым скачиваемым приложением в Apple All Store).

России особенно стоит присмотреться к истории с TikTok, тем более что именно россиян американцы регулярно обвиняют в кибератаках и в агрессивной пропаганде в соцсетях.

Рейдерство по-американски

Еще 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на «устранение угрозы, исходящей от приложения TikTok». Согласно этому документу через 45 дней после его опубликования запрещены сделки любого лица в отношении любого имущества, которое находится под американской юрисдикцией, с компанией ByteDance.

«Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения TikTok», — говорилось в указе Трампа.

Еще до опубликования указа Вооруженные силы США, Министерство внутренней безопасности, Управление транспорта уже запретили использование TikTok на федеральных правительственных телефонах.

При этом сам Трамп за три дня до подписания своего указа отметил: в интересах США, если бы приложение выкупила американская компания.

«Мы установили дату — примерно 15 сентября, [TikTok] тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно», — отмечал тогда Трамп. Белорусы устроили первый в мире Telegram-протест — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Тогда же американские СМИ оценили сделку от $10 до $30 млрд. Что неудивительно, учитывая популярность TikTok-сервиса, некоторые пользователи которого успели стать долларовыми миллионерам. Всё того же 6 августа журнал Forbes выпустил рейтинг самых богатых тиктокеров, в котором первое место заняла 19-летняя американка Эддисон Рэй Истерлинг из Луизианы, заработавшая за период с июня 2019 по июнь 2020 года $5 млн и бросившая ради карьеры в TikTok учёбу в университете.

Китай раскритиковал поведение американских властей.

«Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание», — заявил в начале августа представитель МИД КНР Ван Вэнбинь.

Но одними протестами дело не ограничилось. 24 августа ByteDance подала на администрацию Трампа в суд. Компанию в этом поддержал Китай.

Однако, судя по данным американских СМИ, на справедливость решения американского суда китайцы не надеются. Впрочем, для администрации Трампа эта победа может стать Пирровой.

Власть корпораций

За день до того, как Трамп подписал свой указ, социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт его официальной кампании. Причина — видео с ложными утверждениями о коронавирусе.

Ранее это же видео со страницы самого Трампа удалила другая компания — Facebook. Причина — фрагмент интервью Трампа каналу Fox News, во время которого он заявил, что «дети практически невосприимчивы к COVID-19».

Стремление соцсетей можно было бы назвать похвальным, если бы не одно «но»: противники Трампа из Демократической партии гораздо реже сталкиваются с цензурой со стороны соцсетей.

При этом цензура в соцсетях существует. И речь как о явном модерировании, так и о тайной цензуре.

В июле хакеры взломали одну из американских соцсетей — Twitter. Среди прочего они выяснили, что администраторы соцсети могут делать некоторые публикации незаметными для остальных пользователей. Во внутреннем интерфейсе сервиса помимо информации о том, что учетная запись того или иного пользователя «приостановлена», «заблокирована», «имеет защитный статус», есть еще и поля, активация которых может понизить выдачу и цитируемость сообщений от этого пользователя. Корнилов рассказал, при каких обстоятельствах Россия заблокирует работу Facebook, Google или YouTube © РИА Новости, Владимир Трефилов

Впрочем, Twitter использовал некоторые инструменты цензуры и вполне открыто. Так, соцсеть ввела метки правительственных учётных записей и государственных изданий.

«Твиттер не будет рекомендовать к чтению или продвигать учетные записи и твиты с метками государственных СМИ», — указано в разъяснении Twitter.

Но есть одно «но». К примеру, подобные метки можно обнаружить в Twitter-аккаунтах главного редактора МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян, президента США Дональда Трампа, или, к примеру, RT на русском.

Но вот аккаунт «Голоса Америки», деятельность которого координируется правительственным Агентством США по глобальным медиа, или аккаунт Deutsche Welle на русском, издания, которое финансируется за счёт вещательного налога в Германии и деятельность которого регулируется специальным законом, таких меток не содержат. Как нет такой метки и на аккаунте губернатора штата Нью-Йорк, члена Демократической партии Эндрю Куомо, хотя он — глава исполнительной ветви государственной власти в штате.

В общем, не все равны перед американскими корпорациями. И если TikTok в преддверии выборов в США выкупит та корпорация, владельцы которой к Трампу относятся негативно, американскому президенту не позавидуешь.

В то же время сложившаяся ситуация бросает вызов и России. Ведь независимо от электоральных симпатий покупателя китайской компании он, скорее всего, будет американцем.

Четыре диктаторских процента

Еще в мае 2020 года создатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта Ton и, соответственно, сворачивании проекта криптовалюты Gram. Причиной этого был запрет покупать или перепродавать криптовалюту Gram, введенный судом в США для инвесторов со всего мира.

«Мы, люди вне США, можем голосовать за своих президентов и выбирать наши парламенты, но мы до сих пор зависим от США, когда речь идет о финансах и технологиях (к счастью, не о кофе). США могут использовать контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы заблокировать любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать контроль над Apple и Google, чтобы убрать приложения из AppStore и Google Play. Итак, да, это правда, что другие страны не имеют полного суверенитета над тем, что разрешать на их территориях. К сожалению, мы — 96% населения планеты, живущие в разных точках земного шара, — зависим от принимающих решения, которые выбраны 4% живущих в США», — заявил в своём обращении Дуров.

Уже после начала давления США на TikTok Дуров сделал другую запись, в которой отметил, что США утратили моральное право критиковать ограничение свободы слова по всему миру.

«Проблема с делом США-TikTok заключается в том, что оно узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами. На протяжении десятилетий США воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова. Но теперь, когда Китай начал заменять их в качестве основного бенефициара мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация Трампа), похоже, стали менее восторженными в отношении этих ценностей. Это прискорбно, потому что миллиардам людей на этой планете все еще нравится идея открытого и взаимосвязанного мира», — указал он в заметке от 5 августа.

Впрочем, к тому времени уже давно стало понятно, что американские корпорации и свобода слова — вещи несовместные. К примеру, 28 июля американская корпорация Google заблокировала на YouTube канал «Царьград ТВ». «Нужно 10-20 аккаунтов»: интернет-публицист рассказал, как геополитические враги РФ могут использовать цензуру в ВК © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Несмотря на широкий общественный резонанс, который блокировка вызвала в РФ, корпорация продолжила подобную политику. Спустя месяц и один день — 29 августа — был удалён канал экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

«США мстят мне за поддержку Беларуси. Сегодня ночью мой канал на Youtube был заблокирован под стандартным предлогом «нарушения экспортного законодательства». А ведь на канале 226 тысяч подписчиков, а общий просмотр моих материалов и комментариев перевалил за 55 миллионов», — заявил Азаров.

Причиной удаления канала он назвал его видеобращение к белорусам. Именно после него у Азарова и случились проблемы.

Всё это вынуждает Россию в который раз задуматься о стимулировании создания собственно российских соцсетей и сервисов и продвижении их в мире. Но это уже совсем другая история.