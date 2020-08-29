По состоянию на 12:30 29 августа в мире зарегистрировали свыше 24,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 837,5 тыс. человек, более 16,2 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 181,7 тыс. людей, больше 2,1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 3,8 млн жителей. Более 119,5 тыс. человек скончались, больше 3,1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 3,4 млн случаев заражения, 62,5 тыс. смертей, 2,6 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу и Южной Африке.

Ситуация на Украине

На Украине, согласно последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились 116 978 человек. Заболевание забрало жизни 2 492 человек, 56 138 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 в стране диагностировали у 2 481 человека.

В Киеве, по данным на утро субботы, 29 августа, подтверждено 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в столице было зафиксировано 12 984 случая.

«Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. Шесть больных умерли. Всего коронавирус забрал жизни 193 киевлян», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 28 августа

Мэр столицы также предупредил, что в Киеве снова могут закрыть метро из-за коронавируса. Это случится тогда, когда больницы уже будут не в состоянии оказывать помощь зараженным.

В Минздраве рассказали, при каких условиях начнут работать украинские школы с 1 сентября. Так, учителя должны будут менять маски каждые три часа, в то время как детям будет достаточно одной в день, и на уроках они могут их снимать.

«Обучение с 1 сентября 2020 пройдет с внедрением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования. В соответствии с утвержденными противоэпидемических мероприятий, сотрудники допускаются к работе при условии использования средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные щиток или маски, в частности изготовленные самостоятельно) и после измерения температуры бесконтактным термометром», — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна откроет границы для туристов только после завершения пандемии коронавируса. Ранее Украина закрыла границы для иностранцев до 28 сентября.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 985 346 человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 17 025 пациентов, 804 383 выздоровели.

За последние сутки зарегистрировано 4 941 случай заражения коронавирусом.

Новый учебный год в России начнется с 1 сентября, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей. Говоря о ношении защитных масок в школах, Путин отметил, что для преподавателей это непросто и нужно подходить «гибко и творчески», но без ущерба для качества подготовки.

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил до конца года запретить караоке из-за эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, заведения, которые оказывали такую услугу, могут продолжать работу в качестве общепита.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В Госдуме призвали разрешить въезд в страну иностранным студентам. Соответствующее обращение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. По его словам, ему поступает большое количество обращений от иностранных обучающихся, особенно с гражданством СНГ.

«Они будут вынуждены продолжать проходить обучение в дистанционной форме, что значительно снижает качество предоставляемых знаний по теоретическим дисциплинам, не дает возможности проводить практические занятия», — сказал Зайцев.

Ситуация в мире

Молдавия сняла запрет на въезд для россиян, поместив Россию в «зеленый список». Теперь пересечь границу граждане РФ смогут с 1 сентября.

В США подтвердили случай повторного заражения коронавирусом — заболевание второй раз выявили у 25-летнего мужчины из штата Невада. Интервал между диагностиками составил 48 дней.

В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что пандемия может еще сильнее повлиять на жизнь людей осенью и зимой.

«Следует ожидать, что следующие несколько месяцев некоторые вещи будут еще сложнее, чем сейчас, летом», — сказала она.

По ее мнению, летом эпидемиологическая ситуация улучшилась потому, что большинство людей чаще находились на свежем воздухе. Меркель подчеркнула, что ситуация не будет «такой, как раньше», пока «у нас не будет вакцины и лекарств».