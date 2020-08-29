Последние 30 суток в Донбассе стали самыми спокойными за все шесть лет военных действий в регионе. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«Со дня введения подписанных сторонами дополнительных мер по усилению и контролю действующего с 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня прошел ровно месяц. Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все 6 лет военных действий в Донбассе. Это говорит о положительной динамике в части обеспечения безопасности жизни гражданского населения: за прошедшие 30 дней от обстрелов со стороны вооруженных формирований противника никто не пострадал», — передаёт сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.



Сообщается также, что впервые за весь период конфликта не применялось на протяжении 30 дней подряд вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.



«Вместе с тем, несмотря на столь позитивные изменения, в СЦКК акцентировали внимание на том, что о стабилизация ситуации на линии соприкосновения пока говорить рано. Ежедневно фиксируются факты нарушений со стороны украинской армии дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Так, зафиксировано 49 попыток изменить позиционное размещение войск при помощи дооборудования старых и создания новых траншей, а также 17 случаев использования беспилотных летательных аппаратов», — отмечает агентство.



В свою очередь, штаб Операции объединённых сил (ООС) в течение этих дней сообщает о нарушениях со стороны «Вооруженных сил Российской Федерации», каждый раз отмечая, что выстрелы не были прицельными и не несли угрозы жизни украинских военнослужащих.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Кировоградскую область отметил, что уже «31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте».



«Мне кажется, что это неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, многочасовым разговорам, переговорам со многими лидерами различных стран и, я думаю, что немного благодаря мне», — сказал президент.



Впрочем, чуть позже Зеленскому пришлось реагировать на событие, которое произошло на подконтрольной Киеву территории и достаточно далеко от зоны боевых действий. Вечером 28 августа на трассе Киев-Харьков под Люботином радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты — За жизнь».



«Автобус заблокировали, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, — так описывается ситуация в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). — Огнестрельные ранения получили два человека, они находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации «Патриоты — За жизнь» велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации» (его позднее нашли. — Ред.). Рабинович назвал обстрел автобуса под Люботином объявлением войны © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"



Какова реакция главы государства? Зеленский поблагодарил сотрудников МВД за быстрое задержание подозреваемых и отметил: «Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон».



Полиция-то есть, а вот закон? Действительно, уже вскоре после нападения на автобус министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отрапортовал: полиция задержала «всех участников конфликта, которые ехали с политических гастролей и устроили стрельбу на трассе». То есть, по версии МВД, расстрел автобуса — это «конфликт».

Оппозиция расценивает случившееся по-другому — как теракт и как войну. Только эта война идёт уже не в Донбассе, а по всей Украине.



«Подновляющее большинство украинцев говорят, что война где-то далеко. Но, как оказалось, она уже рядом — ужас уже пришел в наши города: среди бела дня на центральных трассах Украины людей расстреливают только потому, что они не поддерживают власть», — заявил сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

По его словам, «совершен очередной теракт против представителей крупнейшей партии в стране».



Политик напомнил, что этому теракту предшествовало избиение людей на улицах и «забрасывание гранатами офисов». На эти инциденты власть не реагировала. Всё это говорит о том, что «террористами и бандитами объявлена война Украине, государственности, ее партийным структурам и самим основам существования державы», подчеркнул Рабинович. Он обратился к Зеленскому с требованием «способствовать запрету преступных бандитских организаций, которые открыто пропагандируют убийство людей».



«Вы обязаны запретить «Азов» и «Национальный корпус», — заявил Рабинович (в ОПЗЖ утверждают, что за расстрелом автобуса стоят боевики именно этих организаций, в «Нацкорпусе» это отрицают. — Ред.).



Впрочем, вряд ли Зеленский к этому требованию прислушается. Блогер и политик Анатолий Шарий (напомним, на активистов «Партии Шария» националисты объявили «сафари») заявил, что не считает «Нацкорпус» политической партией. По его словам, «это террористическая организация, которая запугивает своих оппонентов…». Пошёл патриот на патриота? Кто и зачем расстрелял автобус под Харьковом © Telegram-канал The Kyva



Шарий рассказал, что он и его сторонники несколько месяцев тщетно дожидаются реакции Офиса президента на случаи нападений и расправ над активистами партии.

«Я утверждаю, что это офис Зеленского натравливает вот этих вот уродов на политических оппонентов», — сказал блогер, добавив, что на активистов его партии за несколько месяцев совершено 96 нападений.

По каждому случаю были поданы заявления в полицию, но — «они тормозят это».



В ОПЗЖ тоже винят Зеленского.

«Это преступление «Нацкорпуса» и «Азова» является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе Президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции», — говорится в заявлении партии.

ОПЗЖ возлагает на главу государства «полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан…».



Что тут добавить? Шесть лет после Майдана идёт война не где-то за морями, а на территории Украины. Молодёжь воспитывается в духе ненависти ко всякому инакомыслию, оружие доступно, десятки тысяч людей прошли через АТО — через огонь и кровь. Принципы морали и человеколюбия забыты. Зато есть заботливые кураторы разрушительных процессов, о планах которых можно только догадываться. Стоит ли удивляться, что война расширяет свои границы?