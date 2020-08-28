Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников полиции за быстрое задержание подозреваемых в обстреле автобуса с людьми на трассе Киев - Харьков. Об этом он написал 27 августа поздно вечером в своем Telegram

На Украине радикалы из «Азова» и «Нацкорпуса» обстреляли автобус с оппозиционерами - Кива © Telegram-канал The Kyva

«Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин должен получить ощущение защищенности», — написал он.

По словам Зеленского, злоумышленники должны нести ответственность, независимо от своих политических принадлежностей.

Накануне украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что радикалы расстреляли автобус, в котором ехали активисты общественной организации «Патриоты — за жизнь». Депутат Илья Кива написал на своей странице в Facebook, что нападение на трассе Киев — Харьков совершили участники «Азова» и «Нацкорпуса». Также он заявил, что несколько человек похищены.