По состоянию на 12:30 28 августа в мире зарегистрировали свыше 24,4 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 831,8 тыс. человек, 16 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 5,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 180,8 тыс. человек, больше 2,1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,7 млн жителей, свыше 118,6 тыс. человек скончались, больше 3,1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,3 млн случаев заражения, 61,5 тыс. смертей, 2,5 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Перу, Южной Африке, Колумбии.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 980,4 тыс. (плюс 4829 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 914 человека (плюс 110 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 798,4 тыс. больных.

Глава Кабмина Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Президент Владимир Путин в свою очередь выразил надежду, что пик эпидемии в стране пройден и второй волны заболевания не будет ни в РФ, ни в мире в целом. Тем не менее медучреждения готовы к очередной вспышке пандемии.

Первая зарегистрированная вакцина поступила в гражданский оборот. Вакцину «Спутник V» начали поставлять в медицинские учреждения Москвы, где пройдет пострегистрационная фаза испытаний.

У четырех добровольцев, которые испытали на себе вакцину, разрабатываемую в новосибирском центре «Вектор», выявлены антитела. У испытуемых не наблюдается серьезных нарушений жизнедеятельности организма, они чувствуют себя хорошо. В центре заявляют, что вакцина может быть зарегистрирована в октябре по ускоренной процедуре и что это «единственная эффективная вакцина против коронавируса не только в России, но и в мире». Она принципиально отличается от вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ им. Гамалеи и уже зарегистрированной.

От студентов и сотрудников вузов перед началом учебы не будут требовать сдавать анализы на инфекцию, подтвердили в Минобразовании.

В России 22% работодателей отказались от введения мер защиты от коронавируса на рабочем месте. Регулярно сдавать тест на коронавирус начальство требует только 9% опрошенных россиян. Дистанцию между сотрудниками увеличили на работе у 8% участников исследования. При этом половина опрошенных рассказали, что работодатели обеспечили их дезинфицирующими средствами, а 41% ответили, что на работе им раздали медицинские маски. Измеряют температуру тела на ежедневной основе у 37% респондентов.

В августе в Подмосковье число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду было на 32% выше, чем в августе 2019-го, подсчитали в ЦИАН по запросу РБК. Интерес к аренде загородной недвижимости, по мнению аналитиков, можно связать с опасениями второй волны пандемии и ограничений, которые могут за ней последовать.

Небольшим российским авиакомпаниям, которые используют легкие воздушные суда, могут разрешить возить грузы и пассажиров. Инициатива может позволить решить проблему доставки товаров электронной коммерции.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за прошедшие сутки выросло на рекордные 2438, скончались еще 48 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214) и Ивано-Франковской областях (176).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших 112 детей, а также 122 медработника.

Всего с начала пандемии в стране выявили 114 497 случаев COVID-19, скончался от инфекции 2451 человек, выздоровели 55 083 пациента.

Украинские правоохранители открыли уголовное дело из-за принятого мэрией Черновцов решения об ослаблении в городе карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

Подпольный цех по производству средств для сбора биологических материалов для тестов на коронавирусную инфекцию обнаружили в Харьковской области, сообщила Государственная фискальная служба Украины.

Более 100 прибывших на Украину хасидов застряли в аэропортах Борисполя, Одессы и Запорожья, так как их не пускают в страну, сообщил руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач.

Коронавирус не только смертельно опасен, но и убыточен. Потери Украины © REUTERS, Gleb Garanich Алексей Данилов заявил, что в стране прогнозируется существенный рост числа случаев инфицирования коронавирусом к запланированному времени проведения местных выборов, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

Вспышки коронавируса зафиксировали на трех предприятиях в Николаеве на Украине, сообщила пресс-служба городского совета.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возвращения страны к жесткому карантину из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что Украина не будет повторно вводить жесткий карантин.

Ситуация в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. По словам Гебрейесуса, «глубокое воздействие» на психику вызывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.

Британцы с низким доходом, оставшиеся без заработка из-за карантинных мер против коронавирусной инфекции COVID-19, получат дополнительные пособия, решило правительство страны.

Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19, отметили специалисты.

Правительство Польши подготовило список из 46 государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиасообщение. Из него исключили Россию. Планируется, что новое постановление будет действовать со 2 сентября.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что страна поделится с миром своим опытом противодействия коронавирусной инфекции. Бердымухамедов выступит с докладом на генассамблее ООН. На заседании правительства он в очередной раз подчеркнул, что все принятые Туркменией меры были эффективны и приняты своевременно.