Американские власти официально объявили, что намерены осложнить России достижение поставленных целей и сократить её возможности для проведения атак в киберпространстве. А повод прежний - вмешательство Москвы в выборы, и неважно, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры заявляет об отсутствии какого-либо вмешательства

В статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной 25 августа, глава Киберкомандования США, директор Агентства национальной безопасности, начальник Центральной службы безопасности Пол Накасоне и старший советник командующего киберкомандой США Майкл Салмейер рассказали о реализации стратегии, направленной на упреждение в отношении России и Китая, которая получила название «охота вперёд».

«Киберкомандование должно постоянно конкурировать с противниками, что значительно затрудняет им достижение своих целей с течением времени. Кроме того, операции с киберэффектами позволяют сократить возможности, которые наши противники используют для проведения атак в киберпространстве», — говорится в статье. Как оружие массового уничтожения. США совершают кибератаки и сами от них страдают © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Авторы утверждают, что использует киберпространство для разведки, для нарушения деятельности американской инфраструктуры и для попыток подорвать доверие к демократическим институтам, а Китай — для хищений секретной информации и интеллектуальной собственности в США.

На критику, что такой агрессивный подход к киберзащите может в результате просчёта или несчастного случая спровоцировать конфронтацию в киберпространстве или даже тотальную войну, Накасоне и Салмейер отвечают, что риск управляем, а стратегия «охоты вперёд» позволяет им возлагать необходимые затраты на таких противников, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Впрочем, в 2018 году Ари Шварц, работавший директором по кибербезопасности в Совете национальной безопасности при Белом доме в период президентства Барака Обамы, говорил, что действия США в киберпространстве на самом деле ограничены причём не политическими запретами или разрешениями разных президентов, а банальной технической неспособностью различных агентств в государственной машине проводить те или иные кибероперации.

Выборы решают всё

Заявление представителей Киберкомандования США прозвучали сейчас не случайно — близятся выборы президента и членов Конгресса, а значит, уже по традиции будут разговоры о вмешательстве в избирательный процесс извне, в первую очередь со стороны политических оппонентов Америки — России и Китая. Никаких доказательств, конечно, не приведут, да и никто, кроме Москвы и Пекина, их требовать не будет.

«Вместо кропотливой работы по поиску истинных источников компьютерных атак и их нейтрализации США навязывают странам мира свою точку зрения «с позиции консенсуса». То есть виновный может назначаться таковым в результате решения группы государств без предъявления каких-либо доказательств, а лишь на основании «компетентного» мнения стороны обвинения. США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществления разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве других стран, а с другой — объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основными источниками киберугроз. Таким образом, Вашингтоном целенаправленно формируется «медийная картина», которая призвана оправдать в глазах мировой общественности любые последующие действия, в том числе силового характера, в отношении геополитических конкурентов», — объяснил в интервью «Аргументам и фактам» заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов. Выборы в США: рейтинг Байдена растёт, республиканцы пугают страшными последствиями © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Никто и не скрывает, что всё делается под выборы. Накасоне и Салмейер в статье пишут, что более активный подход к защите предстоящих выборов в США частично начался в октябре 2019 года, после того, как представители киберкомандования посетили столицу Черногории, чтобы расследовать якобы имевшее место вмешательство в избирательный процесс, в котором, естественно, обвинили Россию. И естественно, голословно. Однако началось всё раньше — в 2018 году, когда в Штатах проходили промежуточные выборы в Конгресс. Тогда киберкомандование объединилось с Агентством национальной безопасности, чтобы сформировать так называемую Российскую малую группу (RSG) с целью предотвращения вмешательства в выборы, кого — понятно из названия. Более того, именно осенью 2018-го США впервые за 15 лет обновили стратегию в киберпространстве, а она гласит, что США могут использовать киберинструменты для наказания других стран, если этого окажется недостаточно, к ним могут добавиться экономические, дипломатические и даже военные меры. Противники названы поимённо: Россия, Китай, Иран, КНДР.

Кибервойна против России

Похоже, что «российскую карту» по мере приближения к 3 ноября будут раскручивать всё активнее и активнее. 7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванин заявил, что Россия использует спектр мер против кандидата от демократов Джо Байдена, а некие лица, связанные с Кремлём, пытаются продвигать кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях и на российском телевидении.

Подробно о том, как Вашингтон собирается противостоять «вмешательству» РФ, в декабре прошлого года писало издание The Washington Post. Одна из мер, которые разрабатывает киберкомандование, направлена против высшего руководства и элиты страны, хотя лично президента Владимира Путина она вряд ли затронет, поскольку это будет слишком провокационно. Другая мера — предусматривает распространение дезинформации для создания противоречий внутри российских политических кругов. Как сказал газете один бывший высокопоставленный чиновник, в 2016 году сотрудники Совета национальной безопасности из администрации Обамы разработали серию киберопераций против России сродни тем, которые сегодня планирует Киберкомандование, но никто не испытывал желания их осуществлять. «Разница между 2016 годом и сегодняшним днем — как небо и земля», — сказал другой бывший руководитель, отметивший, что несколько лет назад Киберкомандование мыслило намного сдержаннее и традиционнее. Нынешняя активность американских киберспециалистов выглядит как мышиная возня на фоне заявления старшего советника по кибербезопасности Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Мэтью Мастерсона: «Мы не наблюдаем и не наблюдали конкретных атак на эти избирательные системы, которые в настоящее время приписываются субъектам национального государства. Мы не видим такой широкой кампании». Сатановский рассказал, чем ответит Россия на возможные киберудары ЦРУ © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Параллельно с разработкой глобальной стратегии сдерживания России в киберпространстве власти США регулярно проводят задержания людей, так или иначе связанных с IT-сферой. Последний случай произошёл на днях — 24 августа окружной суд центрального округа штата Калифорния арестовал россиянина Егора Крючкова, задержанного в Лос-Анджелесе по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. По версии Министерства юстиции США, 27-летний мужчина, въехавший в страну по туристической визе, в период с 15 июля по 22 августа пытался уговорить сотрудника одной из американских компаний, название которой не уточняется, за вознаграждение в размере $1 млн внедрить в компьютерную сеть компании вредоносные программы. В результате этого, как предполагается, Крючков и его сообщники получили бы доступ к системе компании, извлекали бы данные из её компьютерной сети, а затем потребовали бы выкуп за необнародование информации. Посольство РФ в США сейчас устанавливает все детали произошедшего.

Сумма $1 млн также фигурирует в деле другого россиянина, арестованного в Штатах — Евгения Никулина, задержанного в Праге октября 2016 года по подозрению в организации кибератак на сайты американских компаний. Весной 2018-го Чехия выдала его США, причём об экстрадиции российскую сторону уведомили американцы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что если Москва требовала выдать своего гражданина, то так и нужно было сделать, а чиновники, которые приняли решение об экстрадиции Штатам, не имели полномочий на это.11 июля 2020 года в США признало Никулина виновным по всем девяти пунктам обвинения, суд в Сан-Франциско вынесет ему приговор 29 сентября. Россиянину грозит тюремное заключение сроком в несколько десятков лет и штраф на сумму до $1 млн. Адвокаты настаивают, что все пункты не подкреплены конкретными доказательствами, а суду на основании представленных на процессе свидетельств следует закрыть это дело и вынести решение об оправдании Никулина или же назначить новое разбирательство.

Кибервойны стали неотъемлемой частью современного мира. Если применение реального оружия контролируется международными соглашениями, то противостояние в информационной сфере не сдерживается ничем, а оно, между тем, представляет реальную угрозу тем, что способно спровоцировать масштабные войны на пустом месте. Как это было с военным вторжением США в Ирак после того Колин Пауэлл, будучи госсекретарём, потряс пробиркой с белым порошком в ООН, а потом американцы спокойно сказали, что ошиблись, но что это могло изменить, когда страна уже была разрушена, а её президент Саддам Хусейн убит?