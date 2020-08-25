Украина отметила 29-ю годовщину независимости констатацией печальных фактов: страна не только не развивается, но скатывается к состоянию сырьевого придатка более успешных стран. Что же мешает Украине идти вперёд?

Тем, кто сомневается в векторе движения Украины (не вверх, к высотам, а…), стоит прочитать краткий, но исчерпывающий анализ достижений страны за 29 лет, который сделал глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук (статья обнародована на сайте партии).

Политик констатирует: «В 1991 году площадь страны составляла 603 тыс. квадратных километров. Сегодня под контролем украинской власти — только 550 тыс. В 1991 году Украина, находившаяся в составе СССР, была «пятой экономикой Европы». Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990-го. Наша страна — единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года…»

За 29 лет население Украины сократилось с 52 миллионов до 35-32 миллионов человек (может, и меньше, точной цифры нет, так как перепись не проводят), продолжается «утечка мозгов», продолжается деиндустриализация, страна теряет территории. Добавим: на юго-востоке — военный конфликт, в котором украинцы убивают украинцев… Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это факты, с которыми не поспоришь. И, конечно, вряд ли более 90% граждан, проголосовавших за независимость Украины на декабрьском референдуме 1991 года, хотели именно этого. Но что же мешает Украине развиваться, двигаться вперёд? Возьмём только один фактор.

Торжества по случаю Дня независимости проходили под лозунгами единства. Но в нынешних условиях эти лозунги больше походят на заклинания: власть как бы призывает явиться то, чего нет. Причём возникает отчётливое ощущение, что и заклинания эти — фальшивка. Поскольку жажда единства на словах входит в противоречие с делами.

Это хорошо подметил блогер и политик Анатолий Шарий, анализируя речь президента Владимира Зеленского, произнесённую на торжествах в День независимости. Он процитировал слова главы государства: «…независимо от языка, религии, национальности, мы все братья и сёстры, мы все дети Украины».

И вполне резонно дополнил от себя: «А чтобы вы лучше помнили, что мы едины, мы просто запретим ваши школы. Нет, мы оставим школы венгерские, румынские… А русских не будет. Просто чтобы вы лучше помнили, как мы к вам относимся, наши дорогие русскоязычные украинцы. Мы ж все едины?»

Что тут добавить? Кричащее расхождение между словами и обещаниями власти и её делами — видят все. И это сказывается на рейтингах и самого Зеленского, и его партии «Слуга народа».

«Какая Украина единая? Кроме надписи в уголках телеканалов (экранов. — Ред.), в чём единство?» — задал в эфире телеканала «НАШ» вопрос бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

И продолжил: «Люди, получив власть шесть лет назад, развязали культурную войну против огромного количества населения, проживающего на юго-востоке нашей страны. О каком единстве они говорят?»

Политик подчеркнул, что эта культурная война продолжается и при президенте Зеленском (а многие, отметим, голосовали за него, надеясь, что он выполнит свои предвыборные обещания и войны прекратит — и культурную войну, и горячую войну в Донбассе. — Ред.). Но война продолжается: «по сути, есть те, кто правильные и те, кто понаехали…».

Мураев также отметил, что вряд ли можно серьёзно говорить и о независимости страны, если из-за рубежа диктуют, кому быть премьер-министром и генпрокурором, если «Евросоюз решает, какой объём товаров туда продавать и как покачественнее резать Карпаты, МВФ определяет тарифы, все реформы проходят под эгидой каких-то грантоедов, которых взрастил Сорос». Военный бюджет Украины: «Чем можем, тем и бряцаем» © president.gov.ua

«О какой независимости идёт речь? Мы вообще уникальная страна, мы празднуем два праздника, которых не существует: нашу независимость и день нашей Конституцию, которая попирается каждым президентом. Причём всё это делается с пафосом, в национальных одеждах, с какой-то бравурной риторикой», — констатировал Мураев, добавив, что независимость Украины «сдавалась поэтапно каждым президентом».

Действительно, Киев не может самостоятельно определять экономическую политику страны. Об этом сказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью Елене Бондаренко.

Он отметил, что Украина является беднейшей страной Европы, и при этом — одной из самых богатых ресурсами стран. По словам Суслова, ценным ресурсом, в частности, являются и человеческие органы, продажу которых за границу разрешила уже новая «зелёная» власть.

Что касается вектора «развития» (приходится брать в кавычки это слово), то Суслов напомнил: по сравнению с 2013 годом ВВП Украины меньше на 30 млрд долларов. И это вполне объяснимо: Западу выгодно ликвидировать украинскую промышленность и превратить Украину в сырьевой придаток. Что и делается под аплодисменты псевдопатриотов…

Но что же делать? Виктор Медведчук даёт рецепт: прекратить сползание страны в пропасть, остановить начавшийся процесс распада можно, «объединив людей общими и понятными интересами с помощью формулы национального успеха, формулы «сшивания» страны, когда в числитель выносятся вопросы языка, истории, веры, а в знаменателе — вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной и реализация принципов народовластия».

«Если мы этого не сделаем, то может произойти то, о чем предупреждал великий князь киевский Ярослав Мудрый, который 10 веков назад сказал пророческие и такие актуальные сейчас слова: «…Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих…» — заявил политик.

И к этим словам стоит прислушаться.