Протесты в Белоруссии продолжаются 13-й день. Поводом к ним стали итоги состоявшихся 9 августа президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (официально набрала около 10%)

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители в первые дни применяли насилие, были задержаны около семи тысяч человек. По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.



Ход протестов

Активность протестующих явно идёт на спад, президент Александр Лукашенко сохранил контроль над государством. В проведении массовых акций ранее был объявлен перерыв до выходных, а стачечное движение так и не развернулось в полную силу, несмотря на все призывы и заявления.

«На предприятии «Гродножилстрой», рабочие которого должны были официально выйти на забастовку, работа, тем не менее, продолжается. Во всяком случае, на объектах на улице Лидской и в микрорайоне Грандичи строители выполняют свои обязанности», — информирует 20 августа портал Tut.by.

Но на некоторых предприятиях стачки имеют место, что вызывает соответствующую реакцию со стороны власти. Так, президент Александр Лукашенко предостерег бастующих работников «Беларуськалия», что на их место приедут шахтеры из Украины, «их море — безработных».

В государственных СМИ некоторые журналисты уволились в знак солидарности с протестующими, однако прогнозы о забастовках в редакциях не сбылись.

А Лукашенко рассказал, что пригласил в Белтелерадиокомпанию журналистов из России. По его словам, вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании «выскочили на улицы и начали митинговать», передаёт Sputnik Беларусь.

Оппозиция не оставляет надежд раскачать стачечное движение. Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 21 августа выпустила очередное видеобращение к рабочим белорусских предприятий.

«Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь!», — призвала Тихановская из литовского далека.





Юристы Светланы Тихановской в пятницу подали в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов 9 августа недействительными. Об этом сообщил журналистам адвокат Максим Знак, сообщает РИА Новости.

Тем временем продолжается расследование уголовного дела о блокировании транспортных коммуникаций в ночь с 10 на 11 августа в Минске. Следственный комитет Белоруссии напомнил, что «…создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность…».

Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации ситуации, об этом 21 августа сообщает госагентство БелТА. По словам главы государства, «омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят».

«Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом», — сказал президент. Он выразил уверенность в том, что за протестами в Белоруссии стоят США, а европейские страны — «подыгрывают».

Посещая агрокомбинат «Дзержинский» под Минском, Лукашенко в разговоре с работниками заявил, что ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную, и в ближайшие дни эта ситуация будет «решена».



Реакция Запада, Украины и России

Латвия и Эстония решили ввести индивидуальные санкции против должностных лиц Белоруссии, сообщил 21 августа латвийский МИД. Кто именно из белорусских должностных лиц будет внесен в санкционные списки двух стран, не сообщается.

В Киеве опасаются укрепления Союзного государства. Так, заместитель главы «Центра исследования армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь заявил, что Союзное государство Российской Федерации и Белоруссии, по мнению украинских экспертов, представляет реальную угрозу для Украины.

Отметим, что и в Минске опасаются вмешательства со стороны Киева. Так, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, оценивая происходящие в стране события, заострил внимание на украинском следе, сообщает Telegram-канал Украина.ру 21 августа.

Начальник управления Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко обвинил участников запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» в переправке стрелкового оружия и боеприпасов в Белоруссию, передаёт 21 августа РИА Новости.

21 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств подробно обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации внутри Беларуси, а также о реакции западных партнеров и взаимодействии в рамках ОБСЕ», — сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на информацию белорусского МИД.

Сообщается, что в этой беседе Лавров «решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства и выразил твердую поддержку укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь».

Комментарии экспертов и общественности

Оппоненты Лукашенко торопятся и совершают действия, которые лишат их многих сторонников, считают эксперты. Так, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру отметил, что оппозиция уже допустила большую ошибку, опубликовав радикально антироссийскую программу.

Эксперт отметил, что сейчас оппозиция пытается сделать вид, что это была либо ошибка, либо их подставили, но в любом случае та программа, которую они обнародовали, могла отпугнуть большую часть участников протестного движения.

«Считалось, что это чуть ли не народное восстание, но когда появились националистические лозунги, когда некоторые оппозиционеры призвали уйти от России — это была их ошибка, потому что эти массы протестующих — их было очень много — за такими лозунгами уже не пошли», — отметил немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «массовых демонстраций под националистическими лозунгами уже не должно быть».

Эксперт считает, что Лукашенко «понимает, что с Западом после всех этих процессов он навсегда разругался…». Поэтому «один из вариантов развития Беларуси в том, что она будет искать свою экономическую и политическую опору в Евразийском союзе…».

Нет никаких оснований для того, чтобы Лукашенко, одержав уверенную победу на выборах, передал после этого власть оппозиции, считает белорусский политолог Павел Карназыцкий. По его словам, оппозиционеры «сегодня просто собрали активное меньшинство и шантажируют всю страну. Но в Беларуси есть правоохранительные органы, которые умеют общаться с шантажистами».