Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег бастующих работников «Беларуськалия», что на их место приедут шахтеры из Украины. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщило агентство БелТА

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — заявил Лукашенко.

История нелюбви Лукашенко. Почему многие русские не в восторге от президента Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил ее в штатном режиме.