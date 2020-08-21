Заместитель главы «Центра исследования армии, конверсии и разоружения» Михаил Самусь заявил, что Союзное государство Российской Федерации и Белоруссии, по мнению украинских экспертов, представляет реальную угрозу для их страны, высказывание опубликовало РБК-Украина 21 августа

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«С момента создания Союзного государства для нас, для Украины, с территории Белоруссии постоянно исходит военная угроза, поскольку в составе Союзного государства РФ и Беларуси действует совместная региональная группировка Вооруженных сил РБ (Республики Беларусь, — ред.) и РФ», — заявил Михаил Самусь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит необходимости в оказании военной помощи Белоруссии.

Договор о создании Союзного государства был подписан между Россией и Белоруссией 8 декабря 1999 года. Союз предполагает единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство.