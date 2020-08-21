Белорусский президент понимает, что с Западом он навсегда разругался. Его не простят. Он стал для него нерукопожатным. Один из вариантов развития Беларуси в том, что она будет искать свою экономическую и политическую опору в Евразийском союзе, что не так уж и плохо, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр Глебович, заканчивается вторая неделя протестов белорусов против Лукашенко. Каково в настоящий момент отношение Европы к этим событиям и к результатам выборов?

— Естественно, заседания в Европейском совете шли за закрытыми дверями. Но и невооруженным глазом можно было увидеть две позиции внутри Европейского совета. Одна очень жесткая в отношении Лукашенко, а вторая более мягкая.

Более жесткую предлагали восточноевропейские страны. Ходили слухи, так как у них Тихановская находится, что они хотели провозгласить чуть ли не белорусское правительство в изгнании, поддерживать его и тем самым спихнуть Лукашенко. Восточная Европа также предлагала усиленные санкции против Лукашенко: сделать его персоной нон грата, заморозить счета, не признавать его президентом и т. д.

Я уверен, что там еще были призывы осудить Россию, как это было шесть лет тому назад, чтобы предупредить Россию о невмешательстве. Эта жесткая позиция не прошла, но и сказать, что позиция ЕС мягкая, тоже нельзя утверждать. Слава Богу, отказались от экономических санкций против Белоруссии.

Просто это бы ударило по народу, который ЕС хочет защитить. Я думаю, Лукашенко может спокойно под этими санкциями жить. Его каждый раз ставят под санкции после разгона демонстраций. Ему ничего в ЕС не светит. Я думаю, он сейчас это прекрасно понимает. Если раньше он играл в какие-то игры Запад—Россия, чтобы получить преференции, то теперь он видит, что Запад готов принять Беларусь, но уже без Лукашенко.

Мне кажется, что сейчас демонстрации успокаиваются из-за того, что разумные силы внутри ЕС не захотели повторения Майдана, когда западные политики приезжали в Киев, встречались с Януковичем, угрожали и т. д. Лукашенко это все знает, и поэтому решил вообще с Западом не разговаривать. Поэтому и не брал трубку, когда ему Меркель звонила.

Но он сам себя поставил в такую изоляцию, которая, может, уже и не изоляция, потому что кроме как с Россией и Евразийским союзом ему не с кем работать будет. Ну а в ЕС поняли, что у них сейчас не такие сильные рычаги давления на Беларусь, как были на Украину. Все-таки не будут западные лидеры приезжать в Беларусь и призывать народ строить баррикады, как это было в Украине.

Я думаю, что так как нет баррикад и понятно, что Беларусь — военный и экономический партнер ядерной державы России, поэтому тут до такого противостояния не дойдет. И, судя по западной прессе, настал такой момент, что люди, которые раньше чуяли, что будет второй майдан, поняли, что его не будет. Еще вчера это считали невозможным, но там сделали неправильный анализ протестующих.

Считалось, что это чуть ли не народное восстание, но когда появились националистические лозунги, когда некоторые оппозиционеры призвали уйти от России — это была их ошибка, потому что эти массы протестующих — их было очень много — за такими лозунгами уже не пошли.

Я думаю, что Лукашенко выиграл время, чтобы успокоить эту ситуацию, изолировать группу оппозиционеров, он будет обвинять их в том, что они хотели договориться с Западом за его спиной, чуть ли не в госизмене будет их обвинять.

Ну а с другой стороны, мне кажется, массовых демонстраций под националистическими лозунгами уже не должно быть. То есть сейчас самое главное договориться и подключить к этим переговорам Церковь — какой-то такой институт, которому люди доверяют.

- Будет Белоруссия прежней после всех этих протестов? Сможет ли Лукашенко ей управлять, как прежде?

— Я думаю, что это уже невозможно. Во-первых, если он не понял, что сделал колоссальные ошибки и начал терять народ, тогда какой он политик? Ему трудно вести будет эту двухвекторную политику. Хотя он будет пытаться как раньше сближаться то с Россией, то с Западом. Но я думаю, что возможность таких маневров будет для него ограничена.

Он понимает, что с Западом после всех этих процессов он навсегда разругался. Его не простят. Он стал для него нерукопожатным. Один из вариантов развития Беларуси в том, что она будет искать свою экономическую и политическую опору в Евразийском союзе, что не так уж и плохо. Там ведь не только доминирующий фактор России, там ведь есть еще и Казахстан, Армения, там есть страны, с которыми можно в одной экономической плоскости гораздо эффективнее сотрудничать, чем с ЕС, который как экономический блок замкнут и закрыт для белорусских товаров.

Так что я думаю, что сейчас ситуация немного успокоится, и Беларусь будет развиваться более или менее в том направлении, в котором она развивалась прежде.