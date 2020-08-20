«Черный орел» с белым флагом: ветераны ВДВ «разруливают» протесты в Белоруссии

События в Белоруссии становятся более персонифицированными. Если на первых порах протесты координировались через анонимные Telegram-каналы, то 17 августа оппозицией был сформирован Координационный совет. На местах протестующие массы также стихийно выдвигают лидеров. Об одном из них, чья фигура сильно рвет любые шаблоны, – эта статья

Собственно, о нем все узнали из репортажа TUT.by о массовых протестах 16 августа в Гродно, где на улицы вышли тысячи, а возможно, и десятки тысяч человек: «Часть протестующих пошла дальше гулять по городу с длинным бело-красно-белым флагом. Другие остались на перекрестке ждать освобождения задержанных. На помощь волонтерам, перегородившим толпе дорогу к изолятору, пришли брестские фанаты и десантники, которые проходили службу в 38-й бригаде. Десантура вышла по зову бывшего комбрига Валерия Сахащика». «Вешать будем сейчас». Почему «Реанимационный пакет» белорусской оппозиции оказался таким откровенным © REUTERS, Vasily Fedosenko

Про активность футбольных фанатов, находящихся «на передовой» протеста (в том числе в Бресте), ранее издание Украина.ру уже писало. Десантники также уже появлялись на акциях оппозиции — сначала на встречах Светланы Тихановской с избирателями (причем особенно заметны они были 2 августа как раз в Бресте), а затем и на маршах, например, на Марше Свободы 16 августа в Минске они сформировали даже что-то вроде колонны с баннером «ВДВ».

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Однако в Бресте 16 августа роль «голубых беретов» (в Белоруссии, правда, официально эти войска называются не Воздушно-десантными, а Воздушно-штурмовыми) была более заметной. Фактически они взяли на себя как обеспечение порядка на улице, так и функции переговорщиков с представителями официальных силовых структур.

«Вчера я вышел в город, пообщался с народом, посмотрел, что происходит. На сегодня организовал группу ребят в тельняшках, — рассказал TUT.BY гвардии подполковник в отставке Сахащик. — Нас около 70 человек пришло, чтобы не было никаких провокаций, чтобы все было спокойно и чтобы все в правовое поле направить, как со стороны народа, так и со стороны власти…. Мое твердое убеждение: все можно решить в рамках правового поля. Не нужно воевать, не нужно драться. Спокойно, по Конституции и законам мы можем все сделать. Народ может отстоять свои права. Все будет нормально».

19 августа в «Брестской газете» появилось большое интервью с Сахащиком, из которого становится более понятной его позиция. Бывший (1999 — 2002 годы) командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-штурмовой бригады пояснил, что всю «неделю, когда происходила вся активная фаза, я не был в Беларуси», но все равно «горячо интересовался всем происходящим». Белоруссия. Хроника протестов, 19 августа

И мнение гвардии подполковника десантуры, прошедшего через огонь и воду, заметно отличается от диванных вояк, кричащих, что силовики должны были любыми способами, вплоть до стрельбы на поражение, подавить выступления своих сограждан.

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«Очень грустно, что уровень профессиональной подготовки не позволяет людям правильно оценивать ситуацию, заниматься профилактикой, принимать меры несилового влияния на стадиях, когда это только-только начинается, — прямо отчитывает и их, и людей в форме Сахащик. — Ведь еще 9 августа можно было все предотвратить и спокойно дать народу выпустить пар. Не нужно выгонять «космонавтов» (силовиков в полной амуниции. — Авт.) сотнями на улицы и запугивать людей, гонять автозаки, а нужно выходить грамотным толковым людям и разговаривать с народом. Люди у нас миролюбивые. Они хотят спокойствия. Но их заставляют сильно нервничать, к ним все поворачиваются спиной и пытаются решить вопросы только силой. И на том этапе это, на мой взгляд, было ошибкой».

И далее по поводу привлечения армейского спецназа к подавлению народных протестов: «Нельзя выполнять преступный приказ. Если бы по мирным демонстрантам, которые бы спокойно, в рамках закона требовали соблюдения своих законных прав, дали бы приказ применить боевое оружие, я бы однозначно сказал, что этот приказ преступный и командир, офицер, который этот приказ принял и передал солдатам, является преступником».

Собственно, чтобы избежать столкновений между силовиками и протестующими, подполковник собрал бывших сослуживцев и вывел их 16 августа на улицу: «Попросил своих товарищей прийти в тельняшках, чтобы мы пошли с народом и показали, что мы обеспечиваем безопасность, что мы готовы прийти на помощь любому и т.д. Нас собралось около 70 человек. Вроде бы мы задачу выполнили: серьезных инцидентов не было. Но предпосылки были. Было какое-то количество людей неадекватных, какое-то количество нетрезвых, какое-то количество агрессивных, и мы очень мягко, аккуратно, дипломатично убрали этих людей с площади. Надо отдать должное: брестчане, которые были вокруг, активно помогали нашим ребятам. Все хотели мира».

Помимо этого Сахащик сыграл роль главного миротворца как в ситуации вокруг СИЗО, так и в Ленинском РОВД. «Когда вечером в воскресенье я по звонку прокуратуры приехал в РОВД, подойдя к забору, я увидел там 20 перепуганных людей в черной форме с автоматами, готовых начинать что-то ужасное, — вспоминает он в интервью «Брестской газете». — А оказалось, что вопрос решается очень просто, путем пятиминутного разговора. Не надо обороняться оружием. Один человек, руководитель, рискни, возьми на себя ответственность, сними с себя все снаряжение, оставь оружие, выйди за ворота к людям и поговори. Ну что страшного тебе могут сделать люди?»

Возможно ли появление в других городах Белоруссии подобных отрядов «голубых беретов», поддерживающих порядок на улицах, — вопрос сложный.

Во-первых, cтоит пояснить, что статус 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте такой же, как в нашей стране у 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани или у 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Пскове. Это и огромное уважение среди всех слоев горожан (которое, увы, сейчас сильно упало из-за привлечения десантников к подавлению протестов, что признает в интервью «Брестской газете» и Сахащик), и то, что буквально каждый второй местный взрослый житель скорее всего служил в этой части или имеет служивших там знакомых. Белоруссия. Хроника протестов, 18 августа

Отсюда, кстати, и описанный «Комсомольской правдой в Беларуси» эпизод: «На переговоры с начальником СИЗО вышел бывший командир 38-й десантно-штурмовой бригады, подполковник запаса Валерий Сахащик… В разговоре выяснилось, что начальник СИЗО служил в бригаде при Сахащике и с теплом его вспоминает». Отсюда и уважительный диалог с парламентером от людей на улице.

Во-вторых, в Бресте появление такого отряда обязано в огромной степени личности Сахащика, даже спустя 18 лет после ухода с армейской службы пользующегося огромным авторитетом среди служивших в 38-й отдельной воздушно-штурмовой бригаде. Если заглянуть в публикации, посвященные этой части или шире армейскому спецназу в соцсетях, один за другим идут комментарии от его подчиненных такого рода: «Легенда», «Им бригада всегда гордилась», «Лучший комбриг. Пример для многих. Здоровья и удачи Вам, Валерий Степанович. Мой призыв 2001 — 2002». «Был моим комбригом, после Телепушкина. Он, можно сказать, сын (создателя советских ВДВ. — Авт.) Маргелова».

«Однажды довелось побывать на профессиональных состязаниях десантников «Доблесть и мастерство», — вспоминал в 2013 году журналист «Минской газеты» Григорий Солонец. — Тогдашний командир 38-й гвардейской мобильной бригады подполковник Валерий Сахащик сразу предупредил: у нас все по-настоящему — прыжок с парашютом на незнакомую местность, преодоление естес­твенной полосы препятствий в виде болота, 30-километровый марш-бросок с боевым оружием и снаряжением, рукопашный бой до крови… Валерий Сахащик обладает черным поясом каратиста, что приравнивается к званию мастера спорта. В лютую стужу и трескучий мороз он нырял в прорубь, с голым торсом бежал во главе строя на утренней зарядке. Рассказывали, что как-то вечером офицер в считанные секунды один уложил на асфальт пятерых распоясавшихся хулиганов. Солдаты не просто уважали — боготворили такого командира и готовы были беспрекословно следовать за ним в огонь и в воду».

Именно Сахащик ввел в части в 1999 году знак «Черный орел», которым выделяли бойцов, выдержавших сложнейший квалификационный экзамен, позже получивший упомянутое выше название «Доблесть и мастерство». По словам военнослужащих части: «Знак «Черного орла» имеет льготы… внутри бригады. Это, к примеру, право выходить за пределы части в любое свободное время, и никто из офицеров ничего тебе не скажет; право носить знаменитый голубой берет зимой и летом. Кроме того, Валерий Степанович ввел новую форму, шитую под заказ специально для «Орлов». Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Армию комбриг, которого самого называли Черным орлом, покинул не по своей воле. «В ходе затянувшегося реформирования Вооруженных Сил сокращалось много воинских частей, в том числе в Бресте… Начались «дворцовые интриги». Совершенно неожиданно для себя я оказался перед необходимостью выбора — унизиться или уволиться. Я выбрал второе», — вспоминал Сахащик в 2016 году в интервью журналу «Спецназ», распространяющемуся среди белорусских спецподразделений.

После ухода с армейской службы подполковник основал одноименное движение — «Черный орел». Поддерживал постоянные связи с сослуживцами, регулярно посещал бригаду и центры допризывной подготовки молодежи. Притом что смог себя отлично реализовать и на гражданке. «Помимо военного в активе Валерия Степановича экономическое образование, полученное в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, курсы MBA в Москве. Все (!) заведения окончил с золотой медалью», — отмечалось в статье, вышедшей в 2014 году в газете «Дняпровец».

С 2007 года бывший комбриг является главой правления группы строительных компаний SK-BUD&Sahaty, работающих в Польше. Число сотрудников компании — более 400.

Ситуацию в западной стране-соседке Сахащик знает не понаслышке, поэтому и ценно его мнение, высказанное «Брестской газете»: «Благодаря тому, что там есть экономическая свобода и демократия, на сегодняшний день, я считаю, Польша реально является экономически процветающим государством… Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы и мы потихонечку двигались в лучшую сторону. От этого выиграли бы все. И экономические свободы чтобы были проведены, и было больше свобод гражданских. На сегодняшний день, как это ни печально, у нас реально очень сложно работать».

«Мои родители — за стабильность, — говорит подполковник. — Я очень давно не общался с ними на тему политики, потому что для них это больная тема. Когда-то мы с отцом попробовали заговорить об этом, он мне сказал: «Валера, не гневи Бога. Смотри: у нас каждый день на столе белый хлеб. У меня есть машина, у нас хороший дом, у нас все хорошо». Ну, я рад, что у них все хорошо. Пусть будет все хорошо». Западные СМИ: что теперь будет с Белоруссией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но, уважая мнение старых родителей, он видит, что в 2020 году «у нас есть хлеб на столе и мы счастливы» — это отнюдь не тот уровень жизни, которого достойна европейская страна: «Когда я в той же Кении, например, встречаю группы немецких пенсионеров, прилетевших на сафари, я вспоминаю свою маму, у которой скрюченные пальцы от того, что она всю жизнь в колхозе выполняла нормы, трепала лен и рвала бураки (свеклу. — Авт.), — в какую, на фиг, Кению она может полететь?»

В этой связи нельзя не вспомнить выступавшую 16 августа на митинге в поддержку Лукашенко в Минске пожилую женщину, сказавшую с трибуны: «Я простой рабочий, приехала с Брестчины. Я много чем недовольна, например своей маленькой зарплатой. Я 30 лет работаю. И у меня есть мечта — я никогда не была на море. Дорогие мои, помогите мне осуществить мою мечту!» Не то что в Кении — вообще на море не была.

Возможно, подобные Сахащику общественные деятели и смогут обеспечить не только безопасность на улицах, но и относительно безболезненный транзит власти в стране и экономические реформы.

Стоит заметить, что власти Белоруссии за последние несколько дней сместили акценты в своей пропаганде — теперь оппозицию обвиняют не в том, что они «алкоголики, хулиганы, тунеядцы», а уже в том, что они «нацисты». 18 августа Лукашенко заявил, что в состав Координационного совета входят «откровенно отвязанные нацисты» (интересно, кто?), а уже на следующий день пропрезидентский Telegram-канал «Пул Первого» (48,6 тыс. подписчиков) опубликовал набор стикеров «Я/Мы Батька», где помимо дежурных обвинений оппозиции в проплаченности и апологии ОМОНа, напротив, используемого на уличных протестах бело-красно-белого, написано «Да это же нацистский флаг. Знали?».

Интересно, как быстро запишут в «нацисты» и Сахащика, и других ветеранов десантуры? Ведь на форумах коллекционеров представлены в том числе старые нагрудные знаки 38-й отдельной воздушно-десантной бригады, включающие в себя бело-красно-белый флаг с «Погоней». Ничего удивительного — ведь с 1991 по 1995 год это был государственный флаг Республики Беларусь.