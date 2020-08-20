«Черный орел» с белым флагом: ветераны ВДВ «разруливают» протесты в Белоруссии

Собственно, о нем все узнали из репортажа TUT.by о массовых протестах 16 августа в Гродно, где на улицы вышли тысячи, а возможно, и десятки тысяч человек: «Часть протестующих пошла дальше гулять по городу с длинным бело-красно-белым флагом. Другие остались на перекрестке ждать освобождения задержанных. На помощь волонтерам, перегородившим толпе дорогу к изолятору, пришли брестские фанаты и десантники, которые проходили службу в 38-й бригаде. Десантура вышла по зову бывшего комбрига Валерия Сахащика».
Про активность футбольных фанатов, находящихся «на передовой» протеста (в том числе в Бресте), ранее издание Украина.ру уже писало. Десантники также уже появлялись на акциях оппозиции — сначала на встречах Светланы Тихановской с избирателями (причем особенно заметны они были 2 августа как раз в Бресте), а затем и на маршах, например, на Марше Свободы 16 августа в Минске они сформировали даже что-то вроде колонны с баннером «ВДВ».
Однако в Бресте 16 августа роль «голубых беретов» (в Белоруссии, правда, официально эти войска называются не Воздушно-десантными, а Воздушно-штурмовыми) была более заметной. Фактически они взяли на себя как обеспечение порядка на улице, так и функции переговорщиков с представителями официальных силовых структур.
«Вчера я вышел в город, пообщался с народом, посмотрел, что происходит. На сегодня организовал группу ребят в тельняшках, — рассказал TUT.BY гвардии подполковник в отставке Сахащик. — Нас около 70 человек пришло, чтобы не было никаких провокаций, чтобы все было спокойно и чтобы все в правовое поле направить, как со стороны народа, так и со стороны власти…. Мое твердое убеждение: все можно решить в рамках правового поля. Не нужно воевать, не нужно драться. Спокойно, по Конституции и законам мы можем все сделать. Народ может отстоять свои права. Все будет нормально».
19 августа в «Брестской газете» появилось большое интервью с Сахащиком, из которого становится более понятной его позиция. Бывший (1999 — 2002 годы) командир 38-й отдельной гвардейской воздушно-штурмовой бригады пояснил, что всю «неделю, когда происходила вся активная фаза, я не был в Беларуси», но все равно «горячо интересовался всем происходящим».
И мнение гвардии подполковника десантуры, прошедшего через огонь и воду, заметно отличается от диванных вояк, кричащих, что силовики должны были любыми способами, вплоть до стрельбы на поражение, подавить выступления своих сограждан.
«Очень грустно, что уровень профессиональной подготовки не позволяет людям правильно оценивать ситуацию, заниматься профилактикой, принимать меры несилового влияния на стадиях, когда это только-только начинается, — прямо отчитывает и их, и людей в форме Сахащик. — Ведь еще 9 августа можно было все предотвратить и спокойно дать народу выпустить пар. Не нужно выгонять «космонавтов» (силовиков в полной амуниции. — Авт.) сотнями на улицы и запугивать людей, гонять автозаки, а нужно выходить грамотным толковым людям и разговаривать с народом. Люди у нас миролюбивые. Они хотят спокойствия. Но их заставляют сильно нервничать, к ним все поворачиваются спиной и пытаются решить вопросы только силой. И на том этапе это, на мой взгляд, было ошибкой».
И далее по поводу привлечения армейского спецназа к подавлению народных протестов: «Нельзя выполнять преступный приказ. Если бы по мирным демонстрантам, которые бы спокойно, в рамках закона требовали соблюдения своих законных прав, дали бы приказ применить боевое оружие, я бы однозначно сказал, что этот приказ преступный и командир, офицер, который этот приказ принял и передал солдатам, является преступником».
Собственно, чтобы избежать столкновений между силовиками и протестующими, подполковник собрал бывших сослуживцев и вывел их 16 августа на улицу: «Попросил своих товарищей прийти в тельняшках, чтобы мы пошли с народом и показали, что мы обеспечиваем безопасность, что мы готовы прийти на помощь любому и т.д. Нас собралось около 70 человек. Вроде бы мы задачу выполнили: серьезных инцидентов не было. Но предпосылки были. Было какое-то количество людей неадекватных, какое-то количество нетрезвых, какое-то количество агрессивных, и мы очень мягко, аккуратно, дипломатично убрали этих людей с площади. Надо отдать должное: брестчане, которые были вокруг, активно помогали нашим ребятам. Все хотели мира».
Помимо этого Сахащик сыграл роль главного миротворца как в ситуации вокруг СИЗО, так и в Ленинском РОВД. «Когда вечером в воскресенье я по звонку прокуратуры приехал в РОВД, подойдя к забору, я увидел там 20 перепуганных людей в черной форме с автоматами, готовых начинать что-то ужасное, — вспоминает он в интервью «Брестской газете». — А оказалось, что вопрос решается очень просто, путем пятиминутного разговора. Не надо обороняться оружием. Один человек, руководитель, рискни, возьми на себя ответственность, сними с себя все снаряжение, оставь оружие, выйди за ворота к людям и поговори. Ну что страшного тебе могут сделать люди?»
Возможно ли появление в других городах Белоруссии подобных отрядов «голубых беретов», поддерживающих порядок на улицах, — вопрос сложный.
Во-первых, cтоит пояснить, что статус 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте такой же, как в нашей стране у 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязани или у 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Пскове. Это и огромное уважение среди всех слоев горожан (которое, увы, сейчас сильно упало из-за привлечения десантников к подавлению протестов, что признает в интервью «Брестской газете» и Сахащик), и то, что буквально каждый второй местный взрослый житель скорее всего служил в этой части или имеет служивших там знакомых.
Отсюда, кстати, и описанный «Комсомольской правдой в Беларуси» эпизод: «На переговоры с начальником СИЗО вышел бывший командир 38-й десантно-штурмовой бригады, подполковник запаса Валерий Сахащик… В разговоре выяснилось, что начальник СИЗО служил в бригаде при Сахащике и с теплом его вспоминает». Отсюда и уважительный диалог с парламентером от людей на улице.
Во-вторых, в Бресте появление такого отряда обязано в огромной степени личности Сахащика, даже спустя 18 лет после ухода с армейской службы пользующегося огромным авторитетом среди служивших в 38-й отдельной воздушно-штурмовой бригаде. Если заглянуть в публикации, посвященные этой части или шире армейскому спецназу в соцсетях, один за другим идут комментарии от его подчиненных такого рода: «Легенда», «Им бригада всегда гордилась», «Лучший комбриг. Пример для многих. Здоровья и удачи Вам, Валерий Степанович. Мой призыв 2001 — 2002». «Был моим комбригом, после Телепушкина. Он, можно сказать, сын (создателя советских ВДВ. — Авт.) Маргелова».
«Однажды довелось побывать на профессиональных состязаниях десантников «Доблесть и мастерство», — вспоминал в 2013 году журналист «Минской газеты» Григорий Солонец. — Тогдашний командир 38-й гвардейской мобильной бригады подполковник Валерий Сахащик сразу предупредил: у нас все по-настоящему — прыжок с парашютом на незнакомую местность, преодоление естественной полосы препятствий в виде болота, 30-километровый марш-бросок с боевым оружием и снаряжением, рукопашный бой до крови… Валерий Сахащик обладает черным поясом каратиста, что приравнивается к званию мастера спорта. В лютую стужу и трескучий мороз он нырял в прорубь, с голым торсом бежал во главе строя на утренней зарядке. Рассказывали, что как-то вечером офицер в считанные секунды один уложил на асфальт пятерых распоясавшихся хулиганов. Солдаты не просто уважали — боготворили такого командира и готовы были беспрекословно следовать за ним в огонь и в воду».
Именно Сахащик ввел в части в 1999 году знак «Черный орел», которым выделяли бойцов, выдержавших сложнейший квалификационный экзамен, позже получивший упомянутое выше название «Доблесть и мастерство». По словам военнослужащих части: «Знак «Черного орла» имеет льготы… внутри бригады. Это, к примеру, право выходить за пределы части в любое свободное время, и никто из офицеров ничего тебе не скажет; право носить знаменитый голубой берет зимой и летом. Кроме того, Валерий Степанович ввел новую форму, шитую под заказ специально для «Орлов».
Армию комбриг, которого самого называли Черным орлом, покинул не по своей воле. «В ходе затянувшегося реформирования Вооруженных Сил сокращалось много воинских частей, в том числе в Бресте… Начались «дворцовые интриги». Совершенно неожиданно для себя я оказался перед необходимостью выбора — унизиться или уволиться. Я выбрал второе», — вспоминал Сахащик в 2016 году в интервью журналу «Спецназ», распространяющемуся среди белорусских спецподразделений.
После ухода с армейской службы подполковник основал одноименное движение — «Черный орел». Поддерживал постоянные связи с сослуживцами, регулярно посещал бригаду и центры допризывной подготовки молодежи. Притом что смог себя отлично реализовать и на гражданке. «Помимо военного в активе Валерия Степановича экономическое образование, полученное в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, курсы MBA в Москве. Все (!) заведения окончил с золотой медалью», — отмечалось в статье, вышедшей в 2014 году в газете «Дняпровец».
С 2007 года бывший комбриг является главой правления группы строительных компаний SK-BUD&Sahaty, работающих в Польше. Число сотрудников компании — более 400.
Ситуацию в западной стране-соседке Сахащик знает не понаслышке, поэтому и ценно его мнение, высказанное «Брестской газете»: «Благодаря тому, что там есть экономическая свобода и демократия, на сегодняшний день, я считаю, Польша реально является экономически процветающим государством… Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы и мы потихонечку двигались в лучшую сторону. От этого выиграли бы все. И экономические свободы чтобы были проведены, и было больше свобод гражданских. На сегодняшний день, как это ни печально, у нас реально очень сложно работать».
«Мои родители — за стабильность, — говорит подполковник. — Я очень давно не общался с ними на тему политики, потому что для них это больная тема. Когда-то мы с отцом попробовали заговорить об этом, он мне сказал: «Валера, не гневи Бога. Смотри: у нас каждый день на столе белый хлеб. У меня есть машина, у нас хороший дом, у нас все хорошо». Ну, я рад, что у них все хорошо. Пусть будет все хорошо».
Но, уважая мнение старых родителей, он видит, что в 2020 году «у нас есть хлеб на столе и мы счастливы» — это отнюдь не тот уровень жизни, которого достойна европейская страна: «Когда я в той же Кении, например, встречаю группы немецких пенсионеров, прилетевших на сафари, я вспоминаю свою маму, у которой скрюченные пальцы от того, что она всю жизнь в колхозе выполняла нормы, трепала лен и рвала бураки (свеклу. — Авт.), — в какую, на фиг, Кению она может полететь?»
В этой связи нельзя не вспомнить выступавшую 16 августа на митинге в поддержку Лукашенко в Минске пожилую женщину, сказавшую с трибуны: «Я простой рабочий, приехала с Брестчины. Я много чем недовольна, например своей маленькой зарплатой. Я 30 лет работаю. И у меня есть мечта — я никогда не была на море. Дорогие мои, помогите мне осуществить мою мечту!» Не то что в Кении — вообще на море не была.
Возможно, подобные Сахащику общественные деятели и смогут обеспечить не только безопасность на улицах, но и относительно безболезненный транзит власти в стране и экономические реформы.
Стоит заметить, что власти Белоруссии за последние несколько дней сместили акценты в своей пропаганде — теперь оппозицию обвиняют не в том, что они «алкоголики, хулиганы, тунеядцы», а уже в том, что они «нацисты». 18 августа Лукашенко заявил, что в состав Координационного совета входят «откровенно отвязанные нацисты» (интересно, кто?), а уже на следующий день пропрезидентский Telegram-канал «Пул Первого» (48,6 тыс. подписчиков) опубликовал набор стикеров «Я/Мы Батька», где помимо дежурных обвинений оппозиции в проплаченности и апологии ОМОНа, напротив, используемого на уличных протестах бело-красно-белого, написано «Да это же нацистский флаг. Знали?».
Интересно, как быстро запишут в «нацисты» и Сахащика, и других ветеранов десантуры? Ведь на форумах коллекционеров представлены в том числе старые нагрудные знаки 38-й отдельной воздушно-десантной бригады, включающие в себя бело-красно-белый флаг с «Погоней». Ничего удивительного — ведь с 1991 по 1995 год это был государственный флаг Республики Беларусь.