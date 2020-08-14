На Украине началась летняя дефляция, Кабмин не определился с приватизацией государственных "гигантов", закон о легализации игорного бизнеса вступил в силу. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

На Украине началась летняя дефляция

В июле 2020 года потребительские цены на Украине снизились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные в понедельник, 10 августа, опубликовала Государственная служба статистики. Грубо, но эффективно. США взяли под свой контроль военно-промышленный комплекс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В отчете сказано, что потребительские цены в июле 2020 года за месяц снизились на 0,6%, а в период с января по июль 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Базовая инфляция в июле 2020 года по сравнению с июнем 2020 года составляла —0,1%, а с начала года — 1,4%.

Продукты питания на Украине за июль 2020 года подешевели на 1,5%. Больше всего подешевели яйца — на 15,1% и овощи — на 15%. В то же время фрукты подорожали на 1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,5%, на одежду и обувь — снизились на 4,8%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,2% (в том числе газ подорожал на 7,5%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подорожал на 1,2% (в т.ч. цены на топливо выросли на 3,4%), цены на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру выросли на 0,5%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.

Среди потребительских товаров и услуг в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года больше всего подорожали фрукты (на 33,7%), водоснабжение (на 22,6%) и канализация (на 19,9%).

Максимально подешевели с июля 2019 года по июль 2020 года природный газ (на 43%), топливо и масла (на 21,5%) и овощи (на 13,9%).

Напомним, в июле НБУ изменил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%. Согласно макропрогнозу Кабинета министров, в 2020 году инфляция (декабрь к декабрю) ускорится до 11,6%.

Замедление инфляции в последние девять месяцев обусловлено тремя основными факторами: эффектом прошлогоднего укрепления гривны, падением цен на энергоносители и политикой НБУ. В марте добавились факторы коронавируса, связанного с ним карантина и подавленной деловой активности. Многие бизнесы замерли, население выбрало выжидательную позицию, а реальные доходы сотен тысяч домохозяйств значительно снизились.

Кабмин оставит в госсобственности 300 компаний из 3 тысяч

Кабинет министров находится на завершающем этапе наработки законопроекта об объектах, не подлежащих приватизации. Планируется, что после приватизации для эффективного управления государственными должны остаться около 300 предприятий и учреждений. Об этом во время заседания правительства в среду, 12 июля, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Железный передел. Как приватизируют «Укрзализныцю» © Ukraina.ru

"Мы на завершающем этапе наработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, что должны остаться под контролем государства. Речь идет о важных компаниях вроде Нафтогаза или Энергоатома. Наша стратегия оставить примерно 300 предприятий из более 3 тысяч под контролем государства. Это оптимальный вариант", — заявил глава правительства.

Согласно тексту законопроекта, правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", созданные Кабмином в 2019 году с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии.

Кроме этого предлагается включить в указанный перечень госпредприятия "Документ", "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", "Киевская офсетная фабрика", КБ "Южное".

Как отмечается в пояснительной записке, правительственный законопроект предусматривает четыре группы запрещенных к приватизации объектов.

В первой — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция.

Во второй — акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%.

В третьей — объекты культуры и спорта.

В четвертой — госпредприятия, которые не подлежат приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества. К четвертой группе предлагается, в частности, отнести ГП "Антонов", Николаевский судостроительный завод, Центральное КБ "Протон". Макропрогноз от правительства, $2 млрд по евробондам, пессимизм украинцев. Главное в экономике Украины 25-30 июля © goodfon.ru

Среди культурных объектов предлагается запретить приватизацию Национального цирка Украины, Национального центра театрального искусства им. Леся Курбаса, Национальный центр Александра Довженко и ряд других объектов, среди спортивных — НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и другие.

На Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса

В Украине в четверг, 13 августа, начал действовать закон о легализации игорного бизнеса. Ожидалось, что президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку, однако закон был подписан и опубликован.

Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены на Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Отметим, что с 13 августа начали действовать не все пункты этого закона, пока не будут действовать нормы о сертификации оборудования, система онлайн-мониторинга и штрафы за проведение игр без лицензии.

Кабмин, разрабатывая в конце прошлого года госбюджет-2020 с расчетом на принятие закона, заложил в доходную часть от продажи лицензий 3 млрд грн. Эксперты считают, что правительство поторопилось, поскольку с созданием регуляторного органа могут возникнуть проблемы. Он должен появиться в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

Цена пятилетней лицензии на организацию казино — 30 и 60 минимальных зарплат (141,6 млн грн, 283,3 млн грн), в зависимости от номерного фонда. Более высокая плата — за работу в Киеве. Плюс ежегодная плата за каждый стол с рулеткой — 175 минималок (826,5 тыс. грн), стол без рулетки — 90 минималок (425 тыс. грн), игровой автомат — шесть минималок (28,3 тыс. грн). Пятилетняя лицензия на организацию казино в интернете будет стоить 6,5 тыс. минималок (30,699 млн грн). Казино в законе: Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Цена пятилетней лицензии на букмекерскую деятельность — 30 тыс. минималок (141,69 млн грн). Плюс ежегодно за каждый букмекерский пункт — 30 минималок (141,69 тыс. грн).

Цена пятилетней лицензии на игровые автоматы — 7500 минималок (35,4 млн грн). Плюс ежегодно шесть минималок за каждый автомат (28,3 тыс. грн).

Цена пятилетней лицензии на организацию азартных игр и покер в интернете — 5 тыс. минималок (23,6 млн грн).

Цена десятилетней лицензии на организацию лотереи — 28 тыс. минималок (132,2 млн грн).

Деньги от лицензий должны идти в специальный бюджетный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Лотереи будут спонсировать культуру, букмекерские сети — спорт, азартные игры в интернете — медицину, лицензия обслуживающих игорный бизнес компаний — образование и науку. Однако 50% средств от лицензий на азартные игры в казино и залах игровых автоматов пойдут в центральный бюджет и 50% — в соответствующий местный бюджет.

Кроме потока средств от выдачи лицензий предстоят еще и налоговые сборы. Пока игорные заведения освобождены от налогов на 4 года из-за высокой цены на лицензии и отсутствия системы мониторинга.