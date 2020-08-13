Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Это будет первое голосование по новому избирательному законодательству. Старт предвыборной кампании намечен на 5 сентября, однако она уже фактически началась. Издание Украина.ру разбиралось, сколько будут стоить местные выборы и каковы источники финансирования предвыборной гонки

Дешевле всего — в сельсовет

Денежный залог для кандидатов и партий на местных выборах был одной из наиболее дискутируемых норм. 16 июля Верховная Рада Украины приняла закон, который вносит изменения относительно денежного залога на местных выборах: его размер уменьшен, однако теперь его будут платить все участники избирательной гонки. Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

Меньше всего будут платить кандидаты-самовыдвиженцы в депутаты сельского, поселкового и городского совета, где количество избирателей менее 10 тыс. — 20% от минимальной заработной платы, то есть 944,6 грн ($34). Такую же сумму заплатит партия за каждого выдвинутого кандидата.

Почти 5000 гривен ($180) придется заплатить кандидатам на должность главы села, поселка или города (с количеством избирателей в 75 тыс.).

Для всех кандидатов в областной, районный, городской, районный в городе, поселковый, сельский совет (где общины насчитывают более 10 тыс. избирателей) размер денежного залога определяется по формуле: 4 минимальные заработные платы умножаются на каждые 90 тыс. избирателей, то есть 18 892 грн ($684) на каждые 90 тыс. избирателей.

По такой же форме будет определяться размер денежного залога для кандидатов на должность городского головы, где количество избирателей превышает 75 тыс.

Поскольку размер залога зависит от количества избирателей, желающие поруководить в Киеве заплатят самый большой взнос. Кандидатам в мэры столицы нужно собрать 445 тысяч гривен ($16 тыс.) залога. Денежный залог кандидата в мэры Харькова составляет 219 тысяч гривен ($8 тыс.), Днепра — 155 тысяч ($5,6 тыс.). Гораздо дешевле стать кандидатом в мэры Ивано-Франковска — всего 38,5 тыс. грн ($1,4 тыс.).

«Но это только формальные затраты. Есть же еще траты на проведение кампании. Если мы говорим о городах-миллионниках, то там речь будет идти о десятках миллионов гривен. В особенности это касается ресурсных кандидатов. Как минимум, сама регистрация кандидата, представительство, будет требовать даже на организационном уровне достаточно больших средств.

Обратите внимание, что «мажоритарка» сохранена только для населенных пунктов с количеством избирателей ниже 10 тысяч. То есть, раньше в части городов и городков кандидаты могли идти на выборы и не от партий, и им не нужно было искать партийную крышу. А теперь им нужно ее искать. Более того, это должна партия с определенным уровнем узнаваемости, чтобы вообще попасть в итоге в местные органы власти. И для части это будет вести к удорожанию кампании, поскольку теперь им придется потратиться на договоренности с партийными боссами, чтобы попасть в списки», — рассказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру политолог Алексей Якубин. Многословный пустослов, или Кто интересен Зеленскому? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сколько стоит один мандат

Еще в марте Ассоциация профессиональных политических консультантов впервые обнародовала ориентировочные стоимости депутатского мандата на местных выборах. В расчеты были приняты все ресурсы и инструменты, необходимые для календарных местных выборов на примере одной области и нескольких городов, «чтобы можно было сориентироваться самостоятельно на необходимой вам территории». Цены указаны минимальные, стоимости могут быть выше, в зависимости от стартовых позиций кандидатов и прочих важных факторов.

Например, один мандат депутата Киевсовета будет стоить кандидату или партии, которая его выдвинет, от $200 тыс. до $500 тыс. Для Черкасс суммы значительно ниже — от $100 до $300 тыс. Расчеты, сделанные для выборов в горсоветы, продемонстрировали прямую зависимость стоимости мандата от рейтинга партии. Если рейтинг партии превышает 40%, мандат обойдется по минимальной цене.

Местные элиты в подготовке к выборам изучили рынок политических партий и пришли к логическим выводам. Рейтинговых всеукраинских проектов сейчас немного, поэтому первая ставка в этом казино должна делаться "на зеленое". В штаб правящей партии выстроилась очередь желающих получить партийный флаг и франшизу на формирование списков кандидатов в своем регионе. Вторая ставка — прикупить собственную партию и раскручивать ее под региональным брендом.

Фальшстарт в обход закона

Избирательная гонка стартовала на Украине задолго до официального начала. Пока многие политсилы, которые не прочь посоревноваться за власть на местах, раскачивались и примеривались к избирательной кампании, некоторые давно и на полную катушку включили агитацию. Предвыборную активизацию специалисты начали фиксировать еще в начале весны. В половине областей еще в марте была запущена реклама партий, о существовании которых жители соседней области даже не догадываются.

На улицах начала появляться наружная реклама с политическим подтекстом, впрочем, без прямых призывов за кого-то голосовать. Удастся ли потом выяснить, сколько и какие именно деньги на это потратили, — неизвестно, ведь политсилы и кандидаты могут просто не внести их в отчет. Как утверждает ведущий аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко, с января по июнь политики и политически ангажированные медиа потратили на соцсети и прямую рекламу миллион долларов.

По данным Комитета избирателей, преждевременную агитацию фактически проводят 16 политических партий. Херсон перед выборами: состоится ли реванш «Партии регионов» © city.kherson.ua

По данным, предоставленным Комитетом избирателей Украины со ссылкой на отчет Оппозиционной платформы «За жизнь», эта партия уже на начало июля потратила на рекламу 60 млн грн ($2,17 млн) бюджетных денег. Из них 23 млн освоил телеканал «112», 16 млн — ZiK, 19 млн — NewsOne. Средства получены из госбюджета в качестве компенсации расходов политсилы на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и на финансирование уставной деятельности партии.

Но не всегда дорогостоящие рекламные кампании приносят результат. Классический пример денег, выброшенных на ветер, — история восьмилетней давности с избирательной кампанией партии «Украина — вперед!». В среде политтехнологов предвыборная пиар-кампания партии «Украина — вперед!» считается самой дорогой и неэффективной в истории Украины.

На самом деле в том же 2012 году больше всего денег в парламентскую гонку влила Партия регионов ($500 млн), но вложение окупилось, и регионалы получили предостаточно голосов. «Украина — вперед!» была на втором месте по расходам — $150 млн. Однако по себестоимости голосов это действительно была самая затратная кампания — каждый голос обошелся партии в 1500 грн ($188 по курсу на момент выборов), и все они были потрачены впустую.

Кампания в небе

Политолог Алексей Якубин пояснил, что изменилось в статьях расходов на предвыборную агитацию в связи с изменением законодательства.

«Самыми затратными статьями на выборах была «медийка» и организационная работа на местах. В особенности организационная работа, поскольку многие партии и кандидаты в округах, связанные с этими партиями, создавали общественные фонды с названиями, очень похожими на названия этих партий или фамилию кандидата. Эти фонды по сути выполняли роль раздатчиков ресурсов.

Формально это не было нарушением, но избиратели проводили ассоциативный ряд и определялись, за кого они будут голосовать. А в этом году специфика принятого законодательства сделала такие вещи невозможными: введен более жесткий контроль и запрет на такую форму использования общественных организаций для того, чтобы повлиять на избирателей. Но я думаю, что партии все равно будут находить отдельные варианты.

Что касается наружной рекламы, то мы видим, что страна уже, еще до официального старта кампании, завешена «медийкой». По разным оценкам, у нас в стране свыше 60 тысяч бордов, и каждый борд во время избирательной кампании может стоить несколько тысяч гривен в месяц, а в крупных городах суммы могут доходить до десятков тысяч гривен.

В нынешних условиях «медийка» остается такой же дорогой статьей расходов. Плюс начиная с прошлой президентской и парламентской кампании все более активно используются таргетированные технологии, связанные с социальными сетями. Думаю, что партии будут пытаться использовать и этот момент, тем более что партии, которые представлены в парламенте, получают официальное государственное финансирование. И они могут декларировать его как часть затрат на проведение избирательной кампании», — пояснил Алексей Якубин. Донбасс перед выборами: борьба между собой осколков Партии регионов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Политолог обратил внимание на еще один интересный нюанс проведения избирательной кампании, связанный с коронавирусом.

«Еще не было такого прецедента, чтобы избирательная кампания проходила в условиях, когда на общегосударственном уровне введен карантин. Пусть он адаптивный, и есть разница между «зеленой» и «красной» зоной, но, тем не менее, карантин введен. Это, в свою очередь, накладывает определенный отпечаток на ситуацию, связанную с массовыми собраниями.

Поэтому я думаю, что на этих выборах вырастет роль медийности — традиционных медиа и нетрадиционных, так называемых социальных, медиа. Часть кампании будет проходить, как это называют политтехнологи, «в небе» — через медиа. Это будет вести к увеличению затрат на онлайновое присутствие, таргетированную рекламу», — сказал Алексей Якубин.

При этом политолог полагает, что большая часть затрат будет традиционно находиться в теневом секторе.

Кто заплатит за кандидатов

Как отметил Якубин, в финансировании избирательных кампаний по-прежнему будут принимать участие финансово-промышленные группы, которые заинтересованы в продвижении своих людей и своей повестки на местах.

«Кроме того, есть местные «царьки» — влиятельные состоятельные персоны, например, владельцы крупных заводов, которые заинтересованы в том, чтобы иметь в местных органах сласти выгодное для себя представительство. Плюс такие лица будут готовы проспонсировать или поучаствовать в отдельных политических проектах.

Кроме финансово-промышленных групп в городах еще есть достаточно влиятельные и ресурсные близкие к ФПГ застройщики, бизнесмены. Они заинтересованы иметь лояльных для себя людей в руководстве органов местной власти, которые выделяют землю, дают разрешения на строительство и так далее. Такие группы тоже будут готовы раскошелиться на местных выборах», — рассказал Алексей Якубин.