Протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов, согласно которым Лукашенко официально набирает более 80% голосов. Оппозиция не согласна с результатами: c 10 августа по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу, а силовики жестко зачищают протесты

В течение четверга, 12 августа, в ряде городов Белоруссии продолжались акции протестов оппозиции. В ночь с 11 на 12 августа активность протестующих нарастала, они начали жечь милицейский транспорт. По данным МВД, задержано более тысячи человек, 51 человек госпитализирован.

Ход протестов

Днём в среду протестные акции носили преимущественно мирный характер. В Минске несколько сотен одетых в белое девушек и женщин выстроились в цепь у Комаровского рынка, выступая за мирный протест против победы Александра Лукашенко на выборах.

Как сообщил белорусский портал tut.by, они просто молча стояли, взявшись за руки. Сообщается, что некоторые прохожие присоединялись к акции, однако были и те, кто реагировал на акцию отрицательно, советуя участницам идти работать и собирать урожай.



Правоохранительные органы Белоруссии установили факты причастности представителей штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» и несостоявшегося кандидата в президенты Виктора Бабарико к массовым беспорядкам. Об этом сообщил 12 августа телеканал «Беларусь-1».

В милиции предполагают, что представители штаба Бабарико могут быть причастны и к провоцированию участников протестов на агрессивное противодействие сотрудникам милиции. Сам Бабарико в настоящее время находится в СИЗО, на него заведено уголовное дело «о принятии должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы».

В штабе Бабарико все обвинения отвергли и заявили, что всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне её.



Тем временем сотрудники 11-го управления ГУБОПиК МВД задержали 26-летнего жителя Могилева, у которого при обыске был найден целый арсенал оружия и взрывчатых веществ. Как передает 12 августа агентство БелТа, молодой человек намеревался принять участие в протестных акциях.

При обыске у него нашли самодельное двуствольное оружие, кастет и заготовки для изготовления огнестрельного оружия (реагенты, дробь, растворы, химические вещества). Также в его квартире было найдено взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело. Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа



Под утро 12 августа в Белоруссии появился интернет. По мнению некоторых наблюдателей, интернет возобновили, опасаясь протестов молодёжи. Впрочем, ранее Александр Лукашенко заявлял, что интернет в стране отключили из-за границы, — «чтобы вызвать недовольство у населения». Таким образом, не вполне понятно, кто же организовал возобновление доступа к мировой сети.

Возможно, появление интернета не окажет заметного влияния на ход событий. Как отмечает политический эксперт Сергей Слободчук, и без интернета акции протеста в Белоруссии выглядели вполне организованными. По его мнению, организаторы протестов располагают и другими средствами коммуникации, которые вполне эффективно используют.

А вот местные компании подсчитывают убытки. По данным издания dev.by, один день без интернета оборачивается потерей 23,6 млн долларов (1,7 млрд рублей) на каждые 10 миллионов человек.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 августа собрал совещание по актуальным вопросам.

«Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом Безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — заявил глава государства, чьи слова приводит президентская пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики, поэтому правительству необходимо принять все необходимые для этого дополнительные меры, — «если это нужно».

Сообщается, что на совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ.



Реакция Запада и России

Давление Запада на Лукашенко нарастает. Внешнеполитическое ведомство Франции заявило о необходимости «полного и прозрачного обнародования результатов выборов», сообщает 12 августа БелаПАН. В МИД Франции также отметили, что с тревогой наблюдают «за насилием в отношении белорусских граждан, которые вышли на демонстрации после закрытия избирательных участков», и призывают к максимальной сдержанности.

МИД Нидерландов также призвал политическое руководство Белоруссии вступить в "реальный диалог" с гражданским обществом (заявление ведомства было размещено на его странице в «Твиттере» в ночь на 12 августа).

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил 12 августа, что Правительство Германии считает действия властей Белоруссии по подавлению протестов «волной репрессий» и осуждает насилие против мирных протестующих. Сами выборы, по его словам, «не были ни справедливыми, ни свободными».

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна совместно с Польшей и Латвией предлагают Александру Лукашенко план из трех пунктов, в случае непринятия которого республику будут ждать санкции.

Пункты таковы: «Первое — органы власти Беларуси прекращают применение силы против своих граждан и нагнетание ситуации. Второе — власти Беларуси освобождают задержанных, которых уже тысячи, всех участников протестов, которые на сегодняшний день подверглись репрессиям. Третий пункт — органы власти Беларуси возобновляют диалог со своим гражданским обществом».

А министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью радио «Эхо Москвы» сказал, что Литва призывает Белоруссию провести новые президентские выборы, поскольку прошедшее голосование, по его словам, «не было ни свободным, ни демократическим».

Тем временем президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе, а также затронули ситуацию в Белоруссии. Об этом в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Тем временем Украина направила в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 россиян, задержанных под Минском в конце июля.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 12 августа, что его ведомство внимательно следит за ситуацией с протестами в Белоруссии и пока не готово дать оценку результатам состоявшихся там президентских выборов. Большая разница. Почему Запад и постсоветские страны по-разному оценивают выборы в Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Кулеба отметил, что пока Украина только дала оценку «событиям последних дней в Белоруссии», — Киев осуждает насилие, призывает власти освободить задержанных и вести диалог с обществом.

Комментарии экспертов и общественности

Организаторы протестов ждут «сакральной жертвы», это может обострить ситуацию, считает политолог Ростислав Ищенко. Он отметил в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE», что оппозиционеры «…сознательно, целенаправленно двигаются к кровопролитию для того, чтобы обвинить силовиков, обвинить Лукашенко и получить моральное право применить против них оружие. То, что они в своем время сделали в Киеве».

Ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены), участвовавший в пресечении массовых беспорядков, отметил в интервью изданию Украина.ру, что медиа сильно преувеличивают масштаб протестов. По его словам, «если смотреть не эмоционально сквозь призму фотокорреспондентов, а говорить языком цифр, то мы увидим, что протест очень малочислен, даже по сравнению с 2010 годом, когда большее количество людей вышли, но их очень жестко с применением спецсредств разогнали». При этом собеседник издания подчеркнул, что белорусские спецслужбы действовали очень профессионально, а вот у оппозиции «организация очень бестолковая».

«Боевые сотни Майдана там и близко не стояли, — сказал ветеран срецподразделений МВД. — Никто не готов отбивать задержанных, как это было на украинском Майдане, когда захваченных отбивали из автобусов». По его мнению, «объективно говоря, белорусские протесты идут по нисходящей».

Такого же мнения придерживается главный редактор белорусского сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант. По его словам, «в Минске протесты, очевидно, идут на спад, это уже не тысячи, а сотни людей». Кость Бондаренко: Нравится Лукашенко России или не нравится, но другого кандидата в президенты у нее нет © РИА Новости, Нина Зотина

«Регионы не удалось поднять, на улицы областных центров в основном выходит молодежь, представители радикальных субкультур, футбольные фанаты и криминализированные элементы, — сказал Дзермант, добавив, что «это, естественно, не большинство белорусов, не та масса людей, на которую они (организаторы протестов — Ред.) рассчитывали.

С этим согласен украинский политолог Кость Бондаренко, отметивший в интервью изданию Украина.ру, что большим преувеличением было бы считать, что протестное движение в Белоруссии было действительно серьезным.

«Это были стихийные, слабо организованные акции. Чувствовалось, что Лукашенко учел опыт Януковича, опыт Украины и соответственно он сделал всё, чтобы не дать возможности организовать нечто действительно серьезное», — сказал эксперт. По его словам, управлять протестами оказалось некому, и акции действительно идут на спад — впрочем, это не значит, что они не могут возобновиться в ближайшем будущем.

Для Украины дестабилизация Белоруссии — на самом деле большой риск и проблема, считает политолог Руслан Бортник. Он напомнил, что Белоруссия является также одним из ключевых торговых партнеров Украины и переговорной площадкой для урегулирования конфликта на Донбассе. По словам эксперта, эти важные функции могут быть потеряны.