Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:27 06.04.2026 (обновлено: 04:28 06.04.2026)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара. Сводку на 4:00 мск 6 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность в ночь на 6 апреля объявлялась в Крыму, в Ростовской области.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Херсонской, Брянской, Орловской, Запорожской, Белгородской, Волгоградской областях, в Адыгее, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ростовской, Смоленской, Калужской, Тульской, Саратовской областях, в Ставропольском крае.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось в связи с угрозой атаки беспилотников, в настоящее время оно возобновлено.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА с 5 апреля были введены в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России.
