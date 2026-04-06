https://ukraina.ru/20260406/chto-izvestno-na-dannyy-moment-o-predotvraschennom-terakte-v-kurskoy-oblasti-1077569348.html

Что известно на данный момент о предотвращенном теракте в Курской области

В деле о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного чиновника Курской области появились новые подробности. Об этом 6 апреля написал телеграм-канал Украина.ру

2026-04-06T11:50

новости

киев

курская область

украина

фсб

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg

По данным спецслужбы, задержанный вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства региона по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.Его задачей было установить время, маршруты и способы прибытия и убытия чиновника, а также подобрать место для закладки взрывного устройства.Как сообщается, собранные сведения, а также фото- и видеоматериалы фигурант передавал своему куратору через Телеграм. Возможное место совершения теракта, по его словам, украинская сторона выбирала по полученным изображениям.Задержание произошло в момент, когда мужчина пытался забрать из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.По информации ФСБ, задержан гражданин России 1974 года рождения, проживающий в Курской области. Уточняется, что он является уроженцем города Ладыжин Винницкой области Украины.В спецслужбе также заявили, что подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской военной разведки и предложил помощь в сборе и передаче сведений о военной и гражданской инфраструктуре региона.Ранее ФСБ задержала агента Киева, готовившего теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. По заданию военной разведки Украины россиянин наблюдал за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

