Что известно на данный момент о предотвращенном теракте в Курской области
В деле о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного чиновника Курской области появились новые подробности. Об этом 6 апреля написал телеграм-канал Украина.ру
2026-04-06T11:50
По данным спецслужбы, задержанный вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства региона по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Его задачей было установить время, маршруты и способы прибытия и убытия чиновника, а также подобрать место для закладки взрывного устройства.
Как сообщается, собранные сведения, а также фото- и видеоматериалы фигурант передавал своему куратору через Телеграм. Возможное место совершения теракта, по его словам, украинская сторона выбирала по полученным изображениям.
Задержание произошло в момент, когда мужчина пытался забрать из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.
По информации ФСБ, задержан гражданин России 1974 года рождения, проживающий в Курской области. Уточняется, что он является уроженцем города Ладыжин Винницкой области Украины.
В спецслужбе также заявили, что подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской военной разведки и предложил помощь в сборе и передаче сведений о военной и гражданской инфраструктуре региона.
Ранее ФСБ задержала агента Киева, готовившего теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области
. По заданию военной разведки Украины россиянин наблюдал за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области.