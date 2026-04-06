Что известно на данный момент о предотвращенном теракте в Курской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260406/chto-izvestno-na-dannyy-moment-o-predotvraschennom-terakte-v-kurskoy-oblasti-1077569348.html
Что известно на данный момент о предотвращенном теракте в Курской области
В деле о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного чиновника Курской области появились новые подробности. Об этом 6 апреля написал телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg
По данным спецслужбы, задержанный вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства региона по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.Его задачей было установить время, маршруты и способы прибытия и убытия чиновника, а также подобрать место для закладки взрывного устройства.Как сообщается, собранные сведения, а также фото- и видеоматериалы фигурант передавал своему куратору через Телеграм. Возможное место совершения теракта, по его словам, украинская сторона выбирала по полученным изображениям.Задержание произошло в момент, когда мужчина пытался забрать из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.По информации ФСБ, задержан гражданин России 1974 года рождения, проживающий в Курской области. Уточняется, что он является уроженцем города Ладыжин Винницкой области Украины.В спецслужбе также заявили, что подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской военной разведки и предложил помощь в сборе и передаче сведений о военной и гражданской инфраструктуре региона.Ранее ФСБ задержала агента Киева, готовившего теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. По заданию военной разведки Украины россиянин наблюдал за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области.
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_231:0:1616:1039_1920x0_80_0_0_6987fb2d7661e59d8084a2b3c2ae5985.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
ФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
По данным спецслужбы, задержанный вел визуальное наблюдение рядом со зданием правительства региона по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Его задачей было установить время, маршруты и способы прибытия и убытия чиновника, а также подобрать место для закладки взрывного устройства.
Как сообщается, собранные сведения, а также фото- и видеоматериалы фигурант передавал своему куратору через Телеграм. Возможное место совершения теракта, по его словам, украинская сторона выбирала по полученным изображениям.
Задержание произошло в момент, когда мужчина пытался забрать из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.
По информации ФСБ, задержан гражданин России 1974 года рождения, проживающий в Курской области. Уточняется, что он является уроженцем города Ладыжин Винницкой области Украины.
В спецслужбе также заявили, что подозреваемый сам вышел на контакт с представителем украинской военной разведки и предложил помощь в сборе и передаче сведений о военной и гражданской инфраструктуре региона.
Ранее ФСБ задержала агента Киева, готовившего теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области. По заданию военной разведки Украины россиянин наблюдал за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевКурская областьУкраинаФСБУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния