После слов Рубио о НАТО в Европе заговорили почти как на похоронах

Изменение позиции государственного секретаря США Марко Рубио по вопросу НАТО вызвало в европейских столицах "похоронные настроения". Об этом 6 апреля написало издание РБК

2026-04-06T10:45

Как отмечает издание, еще в 2023 году, будучи сенатором, Рубио был соавтором двухпартийного закона, который должен был не допустить одностороннего выхода США из НАТО. Этот механизм предполагает, что американский президент может вывести страну из альянса или приостановить участие в нем только с одобрения сената двумя третями голосов. При этом сейчас риторика Рубио заметно изменилась. После конфликта вокруг Ирана он заявил, что отношения США с НАТО придется пересмотреть, раскритиковав союзников за отказ предоставить базы и воздушное пространство для американской операции. Ранее Рубио в Европе воспринимали как одного из последних представителей американского истеблишмента, кто пытался удержать Вашингтон от резкого разрыва с союзниками и не допустить полного отказа США от украинского направления. Теперь, как следует из публикации, в европейских столицах все сильнее опасаются, что прежняя линия окончательно рушится. На этом фоне разговоры о возможном пересмотре роли США в НАТО звучат для Европы особенно болезненно, поскольку без американского участия военный и политический вес альянса резко снижается.

