Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260406/posle-slov-rubio-o-nato-v-evrope-zagovorili-pochti-kak-na-pokhoronakh---1077569043.html
После слов Рубио о НАТО в Европе заговорили почти как на похоронах
Изменение позиции государственного секретаря США Марко Рубио по вопросу НАТО вызвало в европейских столицах "похоронные настроения". Об этом 6 апреля написало издание РБК
2026-04-06T10:45
новости
сша
европа
иран
марко рубио
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070128411_0:0:1520:856_1920x0_80_0_0_ff93bc2d29cd1265389af901093005c5.png
Как отмечает издание, еще в 2023 году, будучи сенатором, Рубио был соавтором двухпартийного закона, который должен был не допустить одностороннего выхода США из НАТО. Этот механизм предполагает, что американский президент может вывести страну из альянса или приостановить участие в нем только с одобрения сената двумя третями голосов. При этом сейчас риторика Рубио заметно изменилась. После конфликта вокруг Ирана он заявил, что отношения США с НАТО придется пересмотреть, раскритиковав союзников за отказ предоставить базы и воздушное пространство для американской операции. Ранее Рубио в Европе воспринимали как одного из последних представителей американского истеблишмента, кто пытался удержать Вашингтон от резкого разрыва с союзниками и не допустить полного отказа США от украинского направления. Теперь, как следует из публикации, в европейских столицах все сильнее опасаются, что прежняя линия окончательно рушится. На этом фоне разговоры о возможном пересмотре роли США в НАТО звучат для Европы особенно болезненно, поскольку без американского участия военный и политический вес альянса резко снижается.
сша
европа
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070128411_0:0:1352:1014_1920x0_80_0_0_df34bc16a1a4dc4120779c02c2156287.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости, США, Европа, Иран, Марко Рубио, НАТО

10:45 06.04.2026
 
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
- РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© Фото : NIDS/NATO Multimedia Library
Читать в
ДзенTelegram
Изменение позиции государственного секретаря США Марко Рубио по вопросу НАТО вызвало в европейских столицах "похоронные настроения". Об этом 6 апреля написало издание РБК
Как отмечает издание, еще в 2023 году, будучи сенатором, Рубио был соавтором двухпартийного закона, который должен был не допустить одностороннего выхода США из НАТО. Этот механизм предполагает, что американский президент может вывести страну из альянса или приостановить участие в нем только с одобрения сената двумя третями голосов.
При этом сейчас риторика Рубио заметно изменилась. После конфликта вокруг Ирана он заявил, что отношения США с НАТО придется пересмотреть, раскритиковав союзников за отказ предоставить базы и воздушное пространство для американской операции.
Ранее Рубио в Европе воспринимали как одного из последних представителей американского истеблишмента, кто пытался удержать Вашингтон от резкого разрыва с союзниками и не допустить полного отказа США от украинского направления. Теперь, как следует из публикации, в европейских столицах все сильнее опасаются, что прежняя линия окончательно рушится.
На этом фоне разговоры о возможном пересмотре роли США в НАТО звучат для Европы особенно болезненно, поскольку без американского участия военный и политический вес альянса резко снижается.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
