Место мирового лидера очень выгодно, поэтому США не имеют права оставить мир без пригляда, потеряв множество экономических пряников. Чтобы эта мысль звучала убедительнее, господство США называется господством демократии. Логика проста: хотите демократии – помогайте Америке. Не поможете, придут страшные Китай и Россия и всех съедят

Если не США, то война

Американское издание Foreign Policy публикует статью Роберта Кагана, автора книги «Мир, созданный Америкой», под интригующим названием «Скатываясь к третьей мировой войне». Вторая волна, доллар и генномодифицированные дети — западные СМИ снова заглядывают в будущее © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

Главную проблему современной геополитики этот идеолог американского мирового господства видит в двух значительных трендах.

«Первый — это усиливающиеся амбиции и растущая активность двух великих ревизионистских держав, какими являются Россия и Китай, — пишет Каган. — Второй тренд — это уменьшение уверенности в себе, сокращение возможностей и ослабление воли демократического мира, и особенно США, которые не могут сохранять господствующие позиции в международной системе, принадлежавшие им с 1945 года. Следовательно, мы достигнем такого момента, когда существующий порядок рухнет, и мир погрузится в жестокую анархию, что происходило уже трижды за последние два столетия. Издержки от такого хаоса по количеству жертв и утраченного богатства, по потерянным свободам и надеждам будут умопомрачительные».

Автор замечает, что пока неизвестно, сколько нам осталось до мирового кризиса: 3 года или 15 лет? Но нет сомнений, что мы уже встали на этот путь.

Итак, опасность, по мнению Кагана, исходит вовсе не от агрессивной политики США, а от Китая и России. Это, пишет автор, классический пример ревизионистских держав, так как они желают нарушить систему мирового американского лидерства.

«Хотя обе страны сегодня лучше, чем когда бы то ни было, защищены от иностранных держав, они не удовлетворены текущей расстановкой сил в мире, — пишет Каган. — Обе хотят восстановить то господствующее влияние, каким они когда-то пользовались в своих регионах. Для Китая это означает доминирование в Восточной Азии над такими странами как Япония и Южная Корея. Для России это означает гегемонию в Центральной и Восточной Европе, а также в Центральной Азии. Пекин и Москва стремятся изменить несправедливое, по их мнению, распределение власти, влияния и уважения в послевоенном мировом порядке, где главенствуют США».

Каган с пропагандистским задором утверждает, что больше всего Китай и Россия как державы автократические боятся угрозы со стороны господствующих в международной системе демократических сил. Естественно, их главный противник — это США, которые являются оплотом и гарантом мировой демократии.

«Мы наблюдаем вещи, прямо противоположные «концу истории» Фрэнсиса Фукуямы, — замечает Каган. — История возвращается и мстит, а вместе с ней дают о себе знать наиболее мрачные стороны человеческой души, такие как неизбывное желание некоторых людей получить сильного лидера, который мог бы твердо направлять их во времена всеобщей неразберихи и замешательства».

При этом Каган решительно отвергает идеи уступок и сотрудничества трех мировых держав, считая, что это только ухудшит ситуацию.

«Такие предложения о совладении звучали во все эпохи, когда одна или несколько доминирующих в международной системе держав пытались отразить нападки неудовлетворенных ревизионистских государств, — пишет автор. — Эти идеи очень редко давали положительный результат. Умиротворить великие ревизионистские державы без полной капитуляции очень непросто. Сферы влияния таких держав никогда не бывают достаточно обширными, чтобы удовлетворить их чувство гордости или постоянно увеличивающуюся потребность в безопасности». Борьба поколений, конфликт государств или банальное рейдерство. Что означает давление на TikTok в США © tiktok.com

Это, конечно, интересная точка зрения, особенно на фоне чудовищной агрессии США в Югославии и Ираке. Однако Каган смотрит на мир исключительно с позиций американского господства, исходя из логики, что позволено Юпитеру, не позволено больше никому. Поэтому задача США в будущем не возвращать себе чувство реальности и действительного уважения к интересам других стран, а повышение уровня агрессивности и только это.

«И если американцы уничтожат созданный своими руками порядок, то не потому, что не могут его сохранить, а просто потому, что не пытаются, — это будет больше чем позор», — таков вывод автора.

Климатические хлопоты

Американское издание Gates Notes публикует очередную статью Билла Гейтса о том, что на смену коронавирусным ужасам может прийти ужас климатических изменений. Гейтс считает, что мы должны незамедлительно предпринять решительные действия по недопущению климатической катастрофы.

Гейтс предлагает сравнить статистику смертности от ковида и ожидаемых климатических изменений: «По состоянию на прошлую неделю количество умерших от COVID-19 во всем мире составляло свыше 600 000 человек. В годовом исчислении показатель смертности равен 14 на 100 000 человек. А что со смертностью от климатических изменений? За следующие 40 лет рост глобальных температур, по прогнозам, увеличит общемировые показатели смертности ровно на столько же — 14 на 100 000 человек. Если увеличение выбросов будет таким же высоким, то к концу столетия из-за изменений климата у нас будет дополнительно 73 смерти на 100 000 человек. Если выбросы сократятся, смертность снизится до 10 на 100 000. Иными словами, к 2060 году климатические изменения окажутся такими же смертоносными, как и covid-19, а к 2100 году смертность от них может вырасти в пять раз».

В предстоящие 10-20 лет экономический ущерб от климатических изменений будет такой же, как от пандемии типа covid, приходящей раз в 10 лет. А к концу столетия он будет намного серьезнее, если мир не уменьшит объемы выбросов.

Западные СМИ: В Европе процветает рабство. А еще ученые отвечают, почему не плачут мужчины © CC0, Pixabay

Во-первых, надо резко поднять авторитет науки и инноваций, поставив эту лошадь впереди телеги цивилизации.

Во-вторых, надо сделать так, чтобы решения давали результат и бедным странам тоже.

«Нам пока точно неизвестно, какими будут последствия от covid-19 для самых бедных в мире стран, — пишет Гейтс. — Но меня беспокоит то, что к моменту окончания пандемии им придется хуже всех. То же самое и с климатическими изменениями. Больше всех от них пострадают самые бедные люди в мире».

И наконец, в-третьих, начинать надо прямо сейчас. Ведь на разработку и применение всех необходимых нам изобретений из области чистой энергетики уйдут десятилетия.