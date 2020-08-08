Художественный матриархат в Украине

Говоря об истории мирового искусства, надо признать, что мужские имена в числе его гениев упоминаются гораздо чаще женских. Все дело в воле при отстаивании своего места в истории. Украинские художницы могли бы служить примером представительницам других национальностей. Если бы на такую службу призывали. И если бы с национальностью было так просто

Речь сейчас пойдет не об Артемизии Джентилески, например, или о Софонисбе Ангвиссола. Будет перечислено несколько фамилий, которые так или иначе связаны с Украиной — царской, советской или независимой. Конечно, большая часть упомянутых ниже не могут тягаться со славой той же Фриды Калло или Тамары Лемпицки, хотя… Это с какой стороны посмотреть. Если со стороны Украины, то та же Мария Примаченко наше все в так называемом наивном искусстве, ее сам Пабло Пикассо отметил. С другой стороны, это если Пикассо — авторитет. Но пойдем по списку. Не тот нынче украинский Пьемонт. Во Львове не берегут культурное наследие © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

Этот список сформировала Анна Бежнар, кандидат философских наук, доцент кафедры украинской философии и культуры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Именно она предложила Art People.Space — образовательному пространству, объединяющему любителей и профессионалов в области искусства — организовать онлайн-курс лекций о женщинах в изобразительном искусстве. За что ей респект, а нам — информационный повод и другие подсказки.

Подсказка первая: Мария Башкирцева. Родилась она 24 ноября 1858 года в имении Гавронцы (Гайворонцы) недалеко от Полтавы. Большую часть жизни прожила во Франции, там и умерла в 25 лет от туберкулеза. Было это, соответственно, в 1884 году. То есть при царском режиме в России и Третьей республике во Франции. С нынешней Украиной ее связывает место рождения (говорящая фамилия отца свидетельствует в пользу совсем другого происхождения, да и мать ее в девичестве была Бабаниной).

Относительно творческого наследия художницы надо указать следующее: в 1908 году мать Башкирцевой передала в Государственный русский музей Санкт-Петербурга (бывший тогда музеем Александра III) сто сорок одну работу; среди них рисунки, эскизы, полотна, пастели, скульптурные этюды. В 1930 году из этой коллекции в Днепропетровский музей было передано две картины Башкирцевой, в 1932 году по запросу Наркомпроса УССР — еще сто двадцать семь работ. Несколько работ было передано в 1929 году в Красноярск. В Русском музее осталось восемь живописных полотен и тринадцать рисунков. Во время эвакуации Харьковской картинной галереи бесследно пропали шестьдесят шесть полотен Башкирцевой. Сегодня на Украине осталось только три её картины: в музеях Харькова, Днепра и Сум.

Оригинальные работы Башкирцевой ныне являются редкостью ввиду того, что большая их часть погибла во время Второй мировой войны при бомбёжке Га(й)в(о)ронцев. Однако другое произведение — дневник, который она вела с 12 лет и который составляет 105 тетрадей, — доступен каждому, так как неоднократно издавался на разных языках. Изоляция возвращается. Платформа украинских культурных инициатив продолжает спекулировать на изгнании © https://www.facebook.com/photo/?fbid=900918833274803&set=a.227746880592005

В Люксембургском саду Парижа стоит статуя «Бессмертие»: молодой гений умирает у ног ангела смерти. Ангел держит в руках табличку со списком великих людей, преждевременно покинувших этот мир, но уже покрывших себя бессмертием на Земле. Глаза гения устремлены в список. И среди восьми имен, начертанных в этом списке, одно стоит женское — Мария Башкирцева. В Украине ее считают своей по месту рождения. В России — по культуре. Во Франции — по славе.

Упомянутая вначале Мария Примаченко — вне всякого сомнения, украинка. И по месту рождения, и по имени-фамилии, и по содержанию своего творчества. Ее удивительных фантастических зверей видели на выставках в Париже, Варшаве, Монреале и Праге. Поэтому тут не сомневаемся и идем дальше.

Интересно подана украинскость Сони Делоне — первой женщины-художницы, чью персональную выставку провели в Лувре. Эта законодательница мод, разукрасившая парижанок в новые цвета и орнаменты и вместе с мужем создавшая живописный стиль, изображающий «движение цвета в свете», от рождения звалась Сарой Элиевной Штерн. С пяти лет, то есть с 1890 года, жила в Санкт-Петербурге, воспитывалась в семье дяди по материнской линии, процветающего адвоката Гениха Товиевича Терка и его жены Анны Израилевны Зак. Да, родилась она, как и Башкирцева, в Полтавской губернии, но только потому, что отец ее служил управляющим на гвоздильном заводе Градижска. Восемнадцати лет Соня Терк (под таким творческим псевдонимом она и взрослела) уехала учиться в художественную академию Карлсруэ. Потом был Париж, влияние Гогена и Ван Гога, выход замуж за Робера Делоне (после развода с Вильгельмом Уде), знакомства с Гийомом Аполлинером, Львом Бакстом, Сергеем Дягилевым и спустя много лет статус офицера Ордена Почетного Легиона. Об украинских наградах королевы ар-деко пока неизвестно. Возможно, что положение об оных требует более тесной связи с украинской державой. А не такой, какая есть на сегодня.

На таком же шатком основании можно причислять к украинским художницам прошлого ту же Зинаиду Серебрякову (в девичестве Лансере), родившуюся в 1884 году в деревне Нескучное Белгородского уезда Курской губернии, которая сейчас находится в границах Харьковской области. Или Александру Экстер, родившуюся в польском Белостоке, но уже в возрасте 3-х лет переехавшую с семьей в Смелу Черкасской области и окончившую Киевскую гимназию св. Ольги. Хотя вот Экстер как раз больше всех сделала для истории украинского современного искусства сто лет тому назад — она, учась в художественной школе Александра Мурашко, познакомилась с Александром Архипенко и Аристархом Лентуловым, а с Давидом Бурлюком в 1908 году организовала первую, пожалуй, в смысле contemporary art выставку «Зерно». Вступила в группу Малевича «Супремус». После много работала для советской власти — даже с Верой Мухиной, как сейчас принято говорить в арт-среде, коллаборировала. И принимала участие в оформлении советского павильона в Венеции. Слава музам, была приглашена преподавать в Академии современного искусства в Париже. Где и осталась, чтобы почить много лет спустя. Украина в «черном квадрате». Планируются съемки фильма о Малевиче © Украина.ру

Кого из художниц независимой Украины с трезубцем на паспорте воспримет всемирная история искусств — пока неведомо. Сегодня шанс вписать свои страницы есть у Оксаны Мась, Нины Мурашкиной, Марии Куликовской, Влады Ралко и многих других. Сколько в них национального духа и крови предков с обоих берегов Днепра, скажем прямо, для той же истории не так важно. Важно то, что и как они делают? А это сейчас оценить в полной мере тоже нельзя, как нельзя лицом к лицу увидать лицо, — большое видится, согласно словам поэта, на расстоянии. То есть в будущем.

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