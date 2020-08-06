Граждане России и Украины становятся разменными монетами в политических сделках

Украинский журналист Дмитрий Гордон побывал в гостях у президента Белоруссии, анонсировав выпуск большого видеоинтервью, которое появится на экранах в течение ближайших часов. Среди прочего Гордон сообщил, что Александр Лукашенко намерен выдать Киеву группу представителей частной военной компании ЧВК, задержанных 29 июля в окрестностях Минска. По мнению главы белорусского государства, они были наняты представителями местной политической оппозиции для организации массовых уличных беспорядков, хотя фактические доказательства этой версии до сих пор не были предоставлены журналистам.

Как сообщила российская сторона, группа чэвэкашников в составе тридцати двух человек следовала в третью страну для работы по охране объектов. Арестованные не имели при себе никакого оружия, не оказывали сопротивления, а в их личных вещах обнаружили суданские фунты, телефонную карточку с изображением мечети Хатмия в суданском городе Кассала, надписи на арабском, а также солидный запас презервативов, которые продаются в Минске на каждом углу, но зато являются дефицитом в бесконечно воюющей африканской стране. Однако по результатам обыска не было предъявлено никаких вещдоков, указывающих на реальную связь с кем-то из белорусских оппозиционеров.

Даже откровенно ангажированное Радио «Свобода» предположило, что россияне действительно направлялись на работу в одну из стран Африки, поскольку открытая во время всеобщего карантина Белоруссия использовалась в качестве транзитного хаба, из чего никто не делал секрета. То же касается официальной позиции Брюсселя и Вашингтона — пока что они дипломатично молчат, воздерживаясь от обвинений по адресу россиян. И это явно говорит не в пользу теории русского следа в подготовке белорусских протестов. Активность в данном вопросе проявляет исключительно Украина, которая требует выдать задержанных участников группы, принимавших участие в конфликте на Донбассе и имеющих двойное гражданство. Чтобы осудить их на длительные тюремные сроки, с перспективой обмена с Донецком или Луганском. Алексей Дзермант: Лукашенко дал понять, что российская сторона должна неформально обсудить судьбу задержанных россиян © Facebook, Алексей Дзермант

По словам Дмитрия Гордона, этот вопрос решается сейчас на уровне личного общения Зеленского и Лукашенко, которые созванивались между собой на его глазах, во время записи интервью. «Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — рассказывал об этом украинский журналист. И действительно, белорусский президент сразу же после встречи поручил пригласить в РБ генеральных прокуроров России и Украины, чтобы обсудить с ними судьбу арестованных россиян, которые рассматриваются Минском в качестве украинских граждан.

«Приглашение Лукашенко генпрокуроров России и Украины в Минск для совместного обсуждения будущего задержанных россиян — такое изощренное издевательство, демонстрирующее Москве крайнюю степень презрения и пренебрежения. Либо Краснов приезжает в Минск на поклон при отсутствии гарантий положительного исхода (т.е. унижение in perpetuum), либо отказывается принять приглашение, и Москва выглядит как бросившая своих людей на произвол судьбы», — комментирует это заявление политолог Виктор Олевич.

Александр Лукашенко надеется извлечь из этого кризиса ситуативные дивиденды. Судя по всему, президент рассчитывает на то, что украинские власти помогут ему наладить отношения с Евросоюзом и США, легитимизируя результаты выборов во имя священных целей борьбы против российской угрозы, которая является в последние годы главной скрепой коллективного Запада. Однако возможная выдача россиян, да и сами развернувшиеся вокруг торги потенциально несут в себе угрозу катастрофического обострения политических отношений, которые могут спровоцировать новую волну дестабилизации на постсоветком пространстве.

Торговля людьми, ставшая обычным делом после первого обмена военнопленными на Донбассе, сама по себе полностью аморальна и является одним из самых трагических результатов украинской войны. Жертвами этой преступной практики, напрямую противоречащей Конституции Украины, стали тысячи людей, которых задерживают по всякому поводу, цинично называя это «пополнением обменного фонда». Перенимая правила этой игры, в которой уже давно упражняется официальный Киев, белорусские власти рискуют привести к реальному разрыву отношений между Москвой и Минском с непредсказуемыми последствиями, цена которых может оказаться неоправданно велика. Выдача россиян может стать крайней линией, за которой обозначится изменение общественных отношений к самому Лукашенко. Причем не только у российских политиков, но и большинства рядовых россиян, которые многие годы питали к нему вполне искренние симпатии.

«По поводу задержанных сотрудников ЧВК, которых Украина считает своими гражданами. Сейчас украинская сторона, скорее всего, после проверки их причастности к боевым действиям на Донбассе, потребует от белорусской их выдачи. В Украине им грозят серьёзные тюремные сроки. При том, что у них уже есть новое, российское гражданство. Лично моё мнение — не выдавать. Это и без того осложнит непростые в последнее время отношения Москвы и Минска, возможно, послужит точкой невозврата и окончательно похоронит наш Союз… Тут стоит подумать о сохранении поддержки Беларуси у глубинной, «красной» России, которая выдачу не поймёт. Не поймут и многие белорусские граждане, поддерживающие Президента. А нам нужна эта поддержка ради сохранения и развития своего государства и Союза», — пишет об этом белорусский политолог и эксперт Алексей Дзермант. Алексей Дзермант: Провокация с задержанными в Белоруссии россиянами была подстроена в интересах США © Facebook, Алексей Дзермант

Больше того, подобное решение белорусского президента рискует сорвать едва наметившиеся подвижки в переговорном процессе между Россией и Украиной, подведя фактическую черту в шестилетнем процессе Минских переговоров. Тем более что интервью Лукашенко, данное Гордону, демонстративно записывали в том самом зале, где проходили когда-то первые встречи в минском формате. И подчеркнутый символизм подобного жеста вряд ли можно списать на простую, ничего не значащую случайность.

Все эти риски обозначены сейчас в полный рост. Торг вокруг арестованных россиян неуместен, а граждане России и Украины ни при каких обстоятельствах не должны становиться разменными монетами в политических сделках. Потому что это это разрушает прежние контакты и связи, подрывая фундамент для развития будущих отношений.