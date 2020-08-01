Назначенные Киевом переговорщики не стремятся к политическому урегулированию конфликта на Донбассе, вместо диалога украинская власть лишь имитирует бурную деятельность. Но такая позиция не устраивает граждан Украины. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 31 июля, заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ)

В ОПЗЖ считают, что «дипломатический театр» Зе-власти вокруг переговоров о разрешении конфликта на Донбассе полностью обанкротился». Перемирие. Киеву и республикам Донбасса нужен прямой диалог © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Переговорщики, назначенные Зеленским, обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе не могут и к этому даже не стремятся. Взятые на себя политические обязательства Зе-власть не выполняет и использует встречи на международном уровне только для пиара. Вместо диалога, ориентированного на результат, имитирует «бурную деятельность» за счет кадровых перестановок и провокационных заявлений о пересмотре Минских соглашений», — говорится в заявлении.

Авторы документа указывают, что в результате «под угрозой срыва оказался переговорный процесс в рамках Нормандской четверки на уровне советников и Нормандский формат переговоров в целом. О чем свидетельствует письмо заместителя Главы администрации Президента России Дмитрия Козака в адрес представителя ФРГ и других участников переговоров».

Ранее издание «Страна.ua» опубликовало копию письма, которое Дмитрий Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель (с копиями для представителей Франции и Украины), в котором он будто бы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными, предложив отказаться от этого формата.

Отметим, что Козак курирует в Кремле украинское направление и принимает участие в переговорах по Донбассу на уровне советников, украинскую сторону в данном формате представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Последний в комментарии агентству Укринформ сказал, что градус переговоров может повышаться или понижаться, это дипломатия — и поэтому «надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям».

Оппозиция такого подхода не разделяет. В заявление ОПЗЖ отмечается: «Спокойная реакция» на сложившуюся ситуацию, о которой заявил Глава офиса Президента Украины Андрей Ермак, лишний раз свидетельствует о нежелании власти добиваться мира и единства страны. Зе-команду устраивает «замороженный конфликт», двадцать пять лет бесконечной конфронтации и раскола Украины, к чему они уже начали готовить общество. Но такая позиция не устраивает украинских граждан. Украинский народ не намерен седьмой год терпеть разделительные линии, кризис и нищету, на которую их обрекала политика Порошенко-Зеленского». Господин соврамши в очередной раз выступил перед публикой. Президент Зеленский получил ответ из Москвы © пресс-служба президента Украины

ОПЗЖ требует от власти «прекратить демагогию о «сложной дипломатической игре» и выполнить взятые на себя обязательства». В заявлении партии подчёркивается, что «по-настоящему проявить инициативу и активную позицию Украина может, только начав работу по реализации политической части Минских соглашений».

«Можно «спокойно относиться» к письмам политиков, но нельзя быть равнодушными к смертям, разрухе и бедности людей, — говорится в документе. — На выборах украинские граждане голосовали за мир, а не за циников, которые угождают радикалам, заигрывают с партией войны и устраивают театральные представления на международном уровне. Зе-власть обязана привести Украину к миру или уйти в отставку следом за своим идейным вдохновителем Порошенко».

Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, это запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными. Перемирие пока сохраняется.

В то же время в составе минской переговорной группы от Киева произошли изменения: экс-президента Леонида Кучму сменил экс-президент Леонид Кравчук. Как сказано в указе, опубликованном 30 июля на сайте нынешнего президента Украины, Кравчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах. Кравчук вспашет неглубоко, но борозды не испортит © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам Кравчук своё согласие возглавить делегацию объяснил так: «Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха».

В непризнанных республиках Донбасса это назначение встретили со сдержанным оптимизмом. Так, полпред ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова выразила надежду на то, что «новый руководитель украинской делегации проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с Республиками».

«Это особенно важно сейчас, когда нам удалось добиться серьезных результатов в реализации всеобъемлющего режима прекращения огня, а на повестке дня стоят ключевые вопросы политического урегулирования», — подчеркнула Никонорова. По её словам, «поскольку украинская сторона взяла на себя обязательства согласовывать все правовые аспекты с представителями Донбасса, дальнейший прогресс будет полностью зависеть от наличия готовности представителей Киева к плодотворной работе».

Кравчук уже заявил, что он не воспринимает особый статус Донбасса, поскольку не понимает, что это такое, но предлагает выписать, что такое «особый статус управления регионами».

«Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше — это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления», — сказал экс-президент, добавив, что компромиссы не могут касаться суверенитета Украины.

Ранее сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко отметил, что смена руководства украинской делегации в ТКГ не заменит практических действий. По его словам, «для мира сейчас нужны не громкие имена, а реальные шаги и политические решения». Кем оккупирована Украина? Оппозиция обратилась к Зеленскому с главными вопросами © Стрингер

По его словам, внесение в повестку дня работы Верховной Рады законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров государств Нормандской четверки, прямой диалог с Донецком и Луганском, последовательное согласование и принятие политических решений — это и есть «путь от перемирия к миру».