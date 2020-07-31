Бывший президент Украины, новый глава делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук не поддерживает предоставление региону особого статуса. Об этом он заявил в интервью «Суспільне Новини» в пятницу, 31 июля

«Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», — сказал Кравчук.

Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Мы должны выписать, что такое "особый статус управления регионами". Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше — это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления», — сказал первый президент Украины.

Компромиссы, по словам Кравчука, не могут касаться суверенитета страны.