Следствие в России объявило мэра молдавского города Бельцы Ренато Усатого в международный розыск, чтобы передать на него материалы в Интерпол

— Тверской районный суд Москвы примет решение о моем заключении под стражу сроком на два месяца с момента моего задержания на территории РФ либо передачи российской стороне компетентными органами иностранных государств, — об этом сам мэр Бельц Ренато Усатый написал в соцсетях. «Крестовый поход» на премьера Молдавии. Получится ли у оппозиции свергнуть правительство © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

О том, что у молдавского политика серьезные проблемы с законом — было известно давно. Ему — в первую очередь. Пытаясь играть на опережение, он периодически сообщает об этом в своих прямых эфирах в соцсетях, переводя происходящее в плоскость политических разборок. Куда приятнее быть «жертвой режима», чем иметь славу нечистого на руку политика!

Решение Тверского районного суда Москвы о заключении под стражу Усатого было принято для того, чтобы в дальнейшем передать материалы на политика в Интерпол. Дело в том, что Усатому в России заочно предъявили обвинение по делу, связанному с выводом капитала и отмыванием денег в международной преступной схеме, известной как «Ландромат».

По закону преступления, которые ему инкриминируются, предусмотрены УК РФ — это «организация преступного сообщества» и «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Следствие считает, что через так называемый «Ландромат» незаконно прошли десятки миллиардов долларов. По данным правоохранителей, преступную схему организовали бывший глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение.

Из пророссийского политика до скрытого агента унионизма

То, что случилось с Усатым в политической плоскости Молдавии, разочаровало его сторонников. Произошла трансформация его из пророссийского политика в политика правого толка, который разрешает проведение унионистских акций в Бельцах, где является мэром. Кроме того, недавно он высказывался о том, зачем президент Молдавии Игорь Додон поехал на парад, посвященный Дню Победы в Москве. Не говоря уже о том, что в СМИ то и дело появляется информация о его сотрудничестве с секретными службами Румынии. Молдавия в изоляции: страна стала самой ковидоопасной в регионе, от нее все шарахаются – чем это грозит © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Усатого в течение долгого времени Москва рассматривала как альтернативу на пророссийском направлении в Молдове, однако участие политика в сомнительных схемах и сотрудничество с олигархом Владом Плахотнюком поставило крест на его серьезной политической карьере.

Краткосрочная поездка в Румынию или бегство?

Тем временем в соцсетях пошел вал сообщений, что Ренато Усатый срочно покинул Молдову. Более того, даже называется местонахождение лидера «Нашей партии». Якобы он уехал в Румынию.

С одной стороны, это вполне логично и правдоподобно, если учесть, что у политика кроме молдавского паспорта, есть российский и румынский, именно поэтому он может беспрепятственно посещать Румынию без отсидки в карантине 14 дней.

В качестве реплики Усатый в соцсетях сообщил, что действительно у него на сегодня запланирована однодневная командировка. И как раз (такое совпадение!) в тот день, когда Тверской районный суд Москвы примет решение о заключении под стражу. Но, дескать, уезжать он никуда не собирается и расскажет об этом на ближайшей пресс-конференции.

Молдавский след в большой прачечной

СМИ неоднократно писали о том, что Усатый якобы отмывал через «Ландромат» финансовые средства команды КУМ. Это сокращение от трех фамилий — Крапивин (Андрей), Ушерович (Борис), Маркелов (Валерий). Они по подрядам получали гигантские средства от Российской Железной Дороги (РЖД). А теперь Усатый и «большая стирка»: молдавского политика в России объявили в розыск © РИА Новости, Мирослав Ротарь/Sputnik | Перейти в фотобанк

Несколько лет назад Усатый уже допрашивался. Но тогда он признался только в наличие двойного гражданства (РФ и Молдавии) и постоянной прописке в Москве.

Однако следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк Moldindconbank более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества в странах Европы.