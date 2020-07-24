Соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано лидерами стран нормандской четверки, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, это повысит статус соглашения и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонняя контактная группа. — Ред.) и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны — устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон нормандской группы. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня», — сказал Зеленский журналистам у КПВВ «Станица Луганская» во время рабочей поездки на Донбасс. Его слова приводит пресс-служба Офиса президента. Донбасс перед выборами: борьба между собой осколков Партии регионов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На это уже отреагировали в непризнанной Донецкой Народной Республике. Полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова отметила, что договоренности о новых мерах контроля перемирия в Донбассе не нуждаются в письменном одобрении участников нормандского формата переговоров.

«Важно понимать, что под такими договоренностями вообще не нужны дополнительные подписи, ведь самым существенным и ключевым является как раз факт письменной фиксации согласия на выполнение данных мер сторонами конфликта — Киевом и Республиками, поскольку это именно наши с Украиной обязательства», — цитирует её слова Донецкое агентство новостей.

По мнению дипломата, эти слова Зеленского означают аннулирование подписи украинского представителя, отмечает агентство.

«Мы обращаемся к гарантам Минских соглашений и ко всему мировому сообществу с призывом оказать все возможное влияние на руководителя Украины с тем, чтобы не позволить ему сорвать договорённости, от которых зависят жизни тысяч людей. Мы со своей стороны к реализации всех взятых на себя обязательств готовы», — заявила глава МИД ДНР.

По словам Зеленского, Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит, сообщает пресс-служба Офиса президента. Правда, не совсем понятно, как это утверждение вяжется со сделанным ранее заявлением о необходимости детальной расшифровки Минских соглашений. Украинские контрасты: темное царство Луцка и «минский» луч света © AFP, GENYA SAVILOV

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть, в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — заявил президент Украины, чьи слова приводит издание Корреспондент.net.

Но… как можно выполнять то, чего не понимаешь, и даже не знаешь, в состоянии ли выполнить? Странность ситуации отметили многие. «Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность», — с иронией отреагировала на слова Зеленского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Она добавила: «Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, всё это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат, и немалый, то есть теперь мы понимаем, что он не понимает, что ему нужна расшифровка…»

Представитель МИД РФ также отметила, что ведомство «сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим» (экс-президентом Леонидом Кучмой. — Ред.).

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «…в целом на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования».

«Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки», — констатировал Песков.

Внутри Украины Зеленскому тоже задают вопросы, и без всякой иронии — не до того. Так, депутат Верховной Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович назвал правильным звонок президента «луцкому террористу», но предложил порассуждать. Выход там, где вход. В Донбассе запретили БПЛА, диверсантов и снайперов, но мира не будет © Офіс Президента України

«Правильно, потому что он (Зеленский. — Ред.) боролся, он сказал: с любым террористом я буду разговаривать для того, чтобы спасти жизни… Но у меня вопрос к президенту теперь. В автобусе с ненормальным террористом ты должен разговаривать, чтобы спасти жизни людей. А на Востоке, где идёт война, где четыре миллиона граждан под бомбами, ты говоришь: я разговаривать с террористами не буду. То есть у тебя — вот здесь буду, здесь не буду», — сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политик напомнил, как на выборах Зеленский обещал сделать всё для достижения мира, и спросил: где мир? Этот вопрос президенту могли бы задать многие. Впрочем, по словам Рабиновича, сложно сказать, что сейчас происходит с Зеленским, «потому что все его действия противоречат тому, что он говорил раньше».

«Первое, что он сказал, самое главное — будет мир немедленно. Мира нет, забыли, и, как говорит (Зеленский. — Ред.), он не разговаривает с террористами, только с автобусными», — подчеркнул политик. По его мнению, Зеленский не был готов к президентству, и это понятно, но «выполнить обещание о мире он был обязан».

Напомним, Контактная группа в среду, 22 июля, согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Эти меры предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.