Странная смерть руководителя киевского «Дома милосердия» Алексея Кучапина встревожила украинское общество. Полиция заявляет о естественной смерти, но родные, друзья и общественные деятели в версию МВД не верят

В пятницу, 24 июля, под зданием Министерства внутренних дел Украины началась акция «Что произошло с Алексеем Кучапиным».

«Почти неделю тому назад исчез один из организаторов благотворительной организации «Дом милосердия» Алексей Кучапин. Все указывает на то, что Алексея выкрали и жестоко убили в съемной квартире, пытаясь зачистить все следы. Следователи пытаются выставить это как ненасильственную смерть», — говорилось в анонсе акции в Facebook. Бывшее руководство СБУ раскритиковало действия Авакова в Луцке © пресс-служба А.Авакова

Там же указывалось, что ранее Кучапин получал неоднократные угрозы о расправе, в том числе и от полиции. Теперь же его родственников не пускают на опознание тела, следы крови на месте гибели тщательно замыли, утверждают знакомые волонтера.

Акцию в память о Кучапине накануне ее проведения прорекламировал такой популярный среди радикальной части украинского общества деятель, как Сергей Стерненко. В то же время к министру внутренних дел Арсену Авакову возникают все новые вопросы в связи с состоянием правоохранительных органов.

Дело со многими неизвестными

Жена Кучапина Елена обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа 19 июля. Она рассказала, что 16 июля ее муж Алексей, который занимался спасением бездомных и нищих и был главой общественной организации «Дом милосердия Киев», сказал, что едет по делам в Днепр. Для этого он решил воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

В Днепр Кучапин так и не доехал. А сервис BlaBlaCar заявил, что этот человек не пользовался их услугами. Официально тело Кучапина нашли 22 июля в Киеве в одной из квартир, которая арендовалась для нужд фонда.

Полиция предварительно квалифицировала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 — «Умышленное убийство» с дополнительной квалификацией — естественная смерть. Полиция Украины зафиксировала 250 преступлений в сфере торговли людьми в текущем году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако друзья Кучапина этому не поверили. И одной из причин этого была сфера деятельности умершего: он не только помогал бездомным, но и помогал обманутым людям, выброшенным на улицу, вернуть свои квартиры. Кроме того, в последнее время, по заверениям друзей, Кучапин взялся за расследование таких опасных тем, как экспорт детей и рабство девочек-сирот.

«После того, как волонтёры узнали о случившемся и странном поведении полиции, они приехали на эту квартиру, по улице Комбинатной 25а, и рядом с мусоркой узнали диван, который стоял в этой квартире, где волонтёры часто бывали ранее. Этот диван был весь окровавленный, кровь даже стекала ещё с него. От жильцов дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила. Тело полиция вынесла из квартиры около 2:00 ночи уже 21.07, а диван вынесли какие-то люди около 3:00. Также квартира вся полностью вымыта и вычищена, там сейчас как в операционной. Также квартира не была опечатана, как это обычно делается, а просто ключи отдали хозяину, который, будучи очень напуганным, только сказал: «Вы не смогли защитить его, не сможете и меня», и кинул трубку. И самое важное — полиция скрывает тело», — заявил священник Захария (Керстюк), который вместе с Кучапиным занимался помощью попавшим в беду людям.

Он также обнародовал фотографии дивана, на котором, предположительно, лежало тело главы благотворительной организации.

Позже полиция сообщила дополнительные данные. По ее информации, Кучапин якобы арендовал квартиру 15 июля. При этом собственник предупредил его, что придет мастер устанавливать кондиционер. Мастер не смог попасть в квартиру, как позже и собственник. В итоге дверь выбили и обнаружили тело Кучапина. Как Украина превратилась в мировой центр торговли младенцами — видео

При этом, как сообщили полицейские, во время осмотра квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. При этом обстановка внутри квартиры не была нарушена, двери без повреждений. По словам владельца, из квартиры ничего не пропало.

Полицейские заявили, что нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. По их информации, свидетель предоставил важные показания для следствия.

Что же касается дивана, то, по словам полиции, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения тела, поскольку Кучапин пролежал в помещении не менее пяти суток при температуре около 25 градусов по Цельсию. Полиция заверила, что эксперты отобрали все необходимые биологические материалы перед тем, как разрешить владельцу зайти в квартиру.

Впрочем, друзей Кучапина такая версия, намекающая на самоубийство общественника, вряд ли убедит.

«У Алексея 2 недели назад родилась дочь, и это был глубоко верующий человек, каких редко встретишь в жизни. Я работал с ним почти три года, человек чести и непреклонной веры в Господа, предать которого он не мог. Сейчас дело закроют спишут на «природную смерть», им так проще. У меня нет сомнений, что его убили», — рассказал прославленный украинский фотограф Алексей Чекменев.

А вот юрист Татьяна Монтян обратила внимание на то, что Кучапин занимался довольно опасными темами, в том числе эксплуатации и продажи детей, среди которых были девочки-сироты.

«Тупые вы****и Сабакова. Даже убить незаметно неспособны. Уверена, что никто никого не найдет и даже для порядка искать не будет. Если то, что пишут о погибшем, хотя бы частично является правдой, то он покусился на высокоприбыльный бизнес высшего мусорского руководства, а значит, остаться в живых в принципе не мог», — отметила она.

Украина — одна из стран, где развита торговля людьми. И дело Кучапина — вызов для правоохранителей Украины. Особенно с учетом того, что, как утверждают знакомые и соратники умершего, ему угрожали в том числе и полицейские.

Аваковский спрут

Два дня перед акцией протеста в память Кучапина Украину «штормило». В четверг, 23 июля, в Полтавской области бывший боец 25-й аэромобильной бригады, участник войны в Донбассе, неоднократно судимый Роман Скрипник во время попытки угона авто взял в заложники полицейского, которого позже отпустил в обмен на начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Виталия Шияна. Позже он отпустил Шияна и скрылся в лесу. На момент написания статьи его поиски продолжаются, к ним привлекли авиацию.

За два дня до этого — 22 июля — вся Украина затаив дыхание следила за происходящим в Луцке, где Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса. Он угрожал оружием и взрывчаткой и несколько раз выстрелил. К освобождению заложников присоединился даже президент Украины Владимир Зеленский, который выполнил требование террориста, призвав всех посмотреть фильм «Земляне». Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

Захват заложников в Луцке вызвал много вопросов по поводу возможной инсценировки происходящего для поднятия рейтинга Зеленского, а также укрепления власти министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этих вопросах писало издание Украина.ру.

Но то, что должно было стать триумфом Авакова, на деле еще больше уронило рейтинг министра.

«У нас министр внутренних дел бросает всю страну, бросает свой оперативный штаб, который у него находится в МВД, и зачем-то весь день проводит в Луцке. Но вообще понятно, для чего это делается. Ему нужны лучи славы. Ему кажется, что он в очередной раз появится, как Илья Муромец в свете софитов, и будет являть собой всю мощь и гордость правоохранительной системы. На самом деле это не так. Общество раздражено в том числе именно этой частью этих событий», — рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

При этом украинцы не забыли и изнасилование в полицейском отделе в Кагарлыке, и многие другие преступления, совершенные уже не милицией, но полицией.

Смерть Кучапина, а также дела, расследованием которых он занимался, наверняка подстегнут акции протеста против Авакова, которые поддерживают в том числе и противники нынешней власти, и представители власти предыдущей. Впрочем, они стараются не вспоминать, кто именно сделал Авакова министром внутренних дел и при ком он превратился в политическую фигуру, равновеликую фигуре президента Украины.