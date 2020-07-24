Семь миллионов бедных жителей Франции бесплатно получат от властей сорок миллионов многоразовых масок. При этом французской семье с двумя детьми одноразовые маски обходятся примерно в 100 евро в месяц

В четверг, 23 июля, страны ЕС договорились о новых стандартах гигиены в воздушном транспорте. Как пояснил министр транспорта Германии Андреас Шойер, ношение защитных масок будет обязательным во время всего полета для всех пассажиров старше шести лет. При регистрации, в зоне контроля безопасности и пограничного контроля необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Однако предложение оставлять свободным центральное место в ряду кресел в салоне самолёта не было поддержано.

При этом ранее несколько авиакомпаний обратились к руководству Евросоюза и США с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирус. Такие меры помогли бы восстановить авиасообщение между континентами, говорится в письме на имя вице-президента США Майка Пенса и комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон. «Мы осознаем, что тестирование влечет за собой ряд сложностей», — отмечается в письме, подписанном главами таких авиакомпания, как Lufthansa, American Airlines, United Airlines, а также международного авиационного холдинга International Airlines Group. Руслан Гринберг: Попытки США помешать строительству «Северного потока-2» могут привести к альянсу России и Евросоюза © РИА Новости, Нина Зотина

Как заявил представитель немецкой авиакомпании Lufthansa, на примере аэропорта во Франкфурте-на-Майне видно, как может функционировать подобная система. Тестирование по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР) во франкфуртском аэропорту проводится в качестве эксперимента уже около месяца. На территории аэропорта расположена лаборатория, процесс взятия теста длится не более 3-4 минут. Стоимость простого теста — 59 евро, его результаты готовы через 6-8 часов, стоимость экспресс-теста — 139 евро, результаты готовы через три часа. Они направляются прошедшему тест через мобильное приложение.

А в ближайшее время путешественники, въезжающие в Германию из стран повышенного риска инфицирования коронавирусом, будут обязаны проходить тестирование в аэропортах. Такое решение 22 июля согласовали министры здравоохранения федеральных земель Германии. До сих пор путешественники из стран с высоким риском обязаны проходить карантин в течение 14 дней, однако эту меру трудно осуществить и проконтролировать.

Не смогли немецкие власти добиться и соблюдения правил социального дистанцирования отдыхающими на популярном озере Breitenauer See в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Ресурсов полиции, чтобы справиться с массовым наплывом купальщиков (в минувшие выходные их насчитали аж 10 тысяч), не хватило, и правительство федеральной земли приняло решение закрыть доступ к озеру с 24 июля.

Хотя Германия достаточно успешно борется с эпидемией коронавируса (при почти 205 тысячах инфицированных — это четвёртый показатель в Европе — тут лишь чуть больше 9 тысяч жертв COVID-19), «коронакризис» угрожает ещё больше обострить проблемы детской бедности в ФРГ. По данным анализа немецкого Фонда Бертельсмана, родители социально обездоленных детей и подростков, занятые неполный рабочий день или на подработках, в непропорционально большой степени пострадали от потери или сокращения источников дохода в результате пандемии. В этой связи существует угроза того, что интересы этой категории подростков «не будут учтены», предупредил глава Фонда Бертельсманна Йорг Дрегер. Последнее, по его словам, связано также и с тем, что многие инициативы государства и гражданского общества в период локдауна были — как минимум на время — заморожены.

А вот во Франции, которая занимает пятое место в Европе по числу зараженных коронавирусом (179,4 тысячи случаев, из них более 30 тысяч летальных), семи миллионам граждан, живущим за чертой бедности, власти бесплатно отправят сорок миллионов многоразовых масок. Об этом объявил в среду, 22 июля, министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По словам министра, масок, которые можно использовать 30 раз, бедным французам хватит на три месяца. Защитные средства им отправят по почте в ближайшие дни. Кроме того, как пояснил Оливье Веран, ещё двум миллионам французов, у которых есть проблемы со здоровьем, покупку хирургических масок возместит государственная система страхования. Франция скептически относится к введению миротворцев ООН в Донбасс — посол © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Начиная с 20 июля во Франции действует масочный режим во всех закрытых общественных пространствах. В некоторых городах Франции защитные маски следует носить и на улицах — соответствующие распоряжения отдали власти ряда туристических центров, например, в Бретани. Комментируя введение масочного режима, президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что бесплатных защитных средств для всех во Франции не будет. «Государство и французские налогоплательщики не должны всё время и всегда платить за всех. Это должно оставаться в рамках социальной политики», — отметил Макрон. Он добавил, что те французы, у которых нет возможности купить себе маски, получат помощь от государства. Между тем ряд потребительских ассоциаций требуют бесплатного доступа к этой медицинской продукции. Семье с двумя детьми одноразовые маски обходятся примерно в 100 евро в месяц, уточнил президент крупнейшей французской потребительской организации Que Choisir Ален Базо.

Третье место среди европейских стран по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом занимает Италия — более 245 тысяч, от COVID-19 тут умерли более 35 тысяч человек. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца считает, что «нельзя исключать возможность второй волны» COVID-19 в стране, и «поэтому необходимо быть готовым к ней». При этом политик выразил уверенность в том, что второй волне коронавируса можно будет противостоять, но для этого необходимо проявить способность «быстро и решительность изолировать вспышки болезни, выявлять очаги и незамедлительно сдерживать их распространение». Сегодня Италия, подчеркнул он, «намного сильнее, чем она была в начале февраля», так как «лучше знает противника, с которым приходится бороться» и эти «знания были получены на поле сражения».

Министр напомнил также, что для противодействия COVID-19 актуальными остаются три правила: ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции как минимум в 1 метр, и частое мытьё рук. Говоря о возможности продления в Италии чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса, срок которого истекает 31 июля, Роберто Сперанца сказал, что окончательное решение об этом может быть принято правительством только после «дальнейшего обсуждения вопроса в парламенте». Италия и Украина отказались изучать Вселенную вместе с Россией, но подключилась Белоруссия © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

Итальянские ветеринары и врачи из Университета Бари изучили образцы крови и выделений более 1,5 тысяч кошек и собак из разных городов севера Италии, и пришли к выводу, что у 3-4% из них были антитела к коронавирусу. Это первое масштабное исследование того, насколько широко коронавирус был распространён среди домашних питомцев. В итоге в организме 13 собак (3,4%) и шести кошек (4%) были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, причём следов РНК вируса SARS-CoV-2 не присутствовало — то есть животные уже переболели COVID-19. Количество антител в организме домашних питомцев было сравнимо с тем, которое наблюдалось у жителей тех же регионов Италии.

Учёные отметили, что животные, которые жили в наиболее сильно пострадавших от эпидемии провинциях, заражались чаще остальных. Все это говорит о том, что среди домашних животных коронавирус распространяется примерно так же, как и среди их владельцев. Это нужно учитывать при дальнейших наблюдениях за распространением пандемии COVID-19. Причём питомцев, перенёсших инфекцию, больше среди тех, хозяева которых тоже болели.

Ранее было доказано, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в организм многих млекопитающих. Больше всего случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано среди кошек и норок. По мнению медиков, инфекция на них действует так же сильно, как и на людей. Поэтому эпидемиологи серьезно изучают то, как вирус поражает этих животных и как у них протекает болезнь. Однако учёные подчёркивают, что пока нет оснований полагать, что животные могут распространять коронавирус. Highly likely 2.0. Великобритания обвиняет российских хакеров в том, что сделала сама, выдав секреты вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

На втором месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Великобритания — более 297 тысяч человек, а по количеству умерших от COVID-19 эта страна удерживает европейское первенство — более 45,5 тысяч. В каждом из регионов Соединённого Королевства действуют различные карантинные ограничения, и хотя в Англии они самые мягкие, однако массовые акции там всё равно запрещены.

Несмотря на это и просьбы полиции, 22 июля болельщики английского футбольного клуба «Ливерпуль» отпраздновали первую за 30 лет победу своей команды в Премьер-лиге. В среду вечером тысячи болельщиков вышли на улицы города и к стадиону «Энфилд», где команда получила чемпионский кубок (при этом последний в турнире матч с «Челси» и вручение награды прошли при пустых трибунах).

Полиция призывала болельщиков соблюдать правила социального дистанцирования и не проводить массовых акций. Однако около «Энфилда» собралось около 3 тысяч болельщиков «Ливерпуля», которых в результате разогнали. Девять человек было арестовано по подозрению в различных нарушениях, в том числе в пьяном дебоше, а также управлении автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Ещё один парад болельщиков состоялся в городе Лидс, где команда «Лидс Юнайтед» праздновала победу в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе английского футбола. Хотя представители клуба призывали фанов оставаться дома, в центре города собрались тысячи людей, перед которыми на короткое время появился открытый автобус с игроками.

Первую позицию в Европе по количеству зараженных коронавирусом продолжает удерживать Испания — более 317 тысяч случаев, из них более 28,4 тысяч летальных. За последние сутки Министерство здравоохранения Испании зарегистрировало 730 новых заражений, и это самый высокий ежедневный прирост в Испании с 8 мая. Днём ранее было подтверждено 529 новых случаев. Наиболее заметный рост наблюдается в регионах Арагон и Наварра, где зафиксировано 309 и 132 новых инфекций соответственно. При этом ежедневные цифры в Каталонии снизились до 58.

В четверг региональное правительство Наварры возобновило карантинные ограничения, предусмотренные «фазой 2» в районе Мендиллорри столицы Памплоны, где вспышка привела к 122 случаям заражения. По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллы, число активных вспышек по всей Испании в настоящее время составляет 224, по сравнению с 201 в понедельник. «Давление на больницы остается низким», — заявила заместитель главы департамента неотложной медицинской помощи Испании Мария Сьерра, за исключением города Лерида в Каталонии, где находится одна из главных вспышек болезни в стране. «Украина - не Испания, где аплодируют врачам»: Теплов объяснил, почему власти не удалось «разыграть карту медработника» © Facebook, Виталий Теплов

Испания получит почти 20% из 750-миллиардного фонда спасения экономики ЕС после «коронакризиса», согласованного лидерами на саммите в Брюсселе. Для Испании в пакете предусмотрено 140 миллиардов: 72,7 — в форме субсидий, остальные — в форме займов. Эта сумма составляет около 11,2% ВВП Испании в 2019 году. Доля Испании будет второй крупнейшей в Европе — после Италии, которая получит 209 миллиардов евро.

На шестом месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Швеция — более 78,5 тысяч человек, от COVID-19 тут умерли почти 5,7 тысяч людей. В последние недели количество новых случаев заболевания постоянно снижается, а суточная смертность составляет 2-3 человека. При этом люди, которые перенесли заражение коронавирусом, приобретают к нему иммунитет как минимум на шесть месяцев после заражения, говорится в сообщении Агентства общественного здравоохранения Швеции. Оно пишет, что все переболевшие люди приобретают некоторую форму иммунного ответа, хотя в крови и не развивается достаточного количества антител. «Мы не наблюдаем случаев, когда люди заболевают COVID-19 во второй раз. Следовательно, мы предполагаем, что если вы заразились коронавирусом, у вас есть иммунитет, даже если антитела не формируются», — заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Риск повторного заражения для переболевших людей очень низкий, а значит низок и риск заражения других людей, допускает агентство. Это означает, что люди с иммунитетом могут встречаться с другими людьми, причём даже в закрытых помещениях и с теми, кто входит в группу риска, — это могут быть люди старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями. При этом в сообщении отмечается, что всё равно нужно следовать основным мерам гигиены и безопасности, в частности, соблюдать социальную дистанцию.

Чтобы добиться этого от жителей и гостей самого большого и очень популярного у туристов шведского острова Готланд, местные власти привлекли… отряд рыцарей. Средневековые конники в полном боевом облачении патрулируют весь остров. Гостей они встречают ещё у причала, а также объезжают пляжи и другие места отдыха. Конечно, сражаться с коварной болезнью мечом и копьем никто не собирается. Рыцари просто напоминают жителям и туристам о необходимости соблюдать социальную дистанцию. И вряд ли кто-то решится отказать вооруженному всаднику, который вежливо просит выполнять санитарные нормы. При этом обязательного ношения защитных масок в Швеции нет.

А вот Бельгия, занимающая седьмую позицию в Европе по количеству зараженных коронавирусом (более 64,6 тысяч случаев, из них более 9,8 тысяч летальных), с субботы обяжет людей носить маски в общественных местах, в частности, на рынках. «Начиная с этой субботы, 25 июля, маски обязательные во время пребывания на рынках, «блошиных рынках», ярмарках, торговых улицах и всех местах большого скопления людей, независимо от формы собственности», — объявила 23 июля премьер Бельгии Софи Вильмес.

Кроме того, маски будут обязательными во время передвижения по заведениям общественного питания. Также клиентам нужно будет оставлять ресторанам свои контакты, чтобы их было возможно предупредить о риске заражения, если впоследствии у работников заведения или другого клиента подтвердят коронавирус. Данные будут хранить в течение 14 дней, после чего удалять.

При этом следующий этап ослабления карантина Бельгии не начнётся, как это было запланировано, 1 августа, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщила министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок. «Ситуация по-прежнему остается серьезной», — заявила она. В Бельгии в течение недели с 13 по 19 июля ежедневно фиксировали в среднем по 192 новых случая коронавируса — это на 91% больше, чем на предыдущей неделе. Китаевед описал, как Польша пакостит Китаю в интересах США © Brian Aslak / flickr

Десятку европейских стран по числу инфицированных коронавирусом замыкает Польша — 41 580 случаев, от COVID-19 тут умер 1 651 человек. Министерство здравоохранения Польши объявило в четверг о 418 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель заражения с 17 июня, когда было обнаружено 506 новых случаев коронавируса. В среду было зарегистрировано 380 случаев, во вторник — 399. Среди заболевших в последние сутки — 17 гастарбайтеров из Украины, которые прибыли на сельхозработы в Варминско-Мазурское воеводство. Кстати, для самого региона такое число новых случаев заражения коронавирусом за один день также является рекордным. Все сезонные работники из Украины ныне находятся на карантине, и через неделю они пройдут новый тест на коронавирус за счёт работодателя.

А вот количество заразившихся коронавирусом на морской вечеринке в польском Гданьске может оказаться куда больше. Ныне польские органы здравоохранения просят прийти сдать тесты около 240 участников вечеринки на теплоходе, после того как среди них оказались больные коронавирусом. Вечеринка проходила 12 июля в заливе возле Гданьска, а 20 июля несколько её участников выяснили, что больны коронавирусом.

По словам спикера санэпидслужбы Гданьска, на борту было около 236 пассажиров из разных городов — минимум 212 клиентов, а также диджеи, звукотехники и другой обслуживающий персонал. Организаторы вечеринки не смогли предоставить исчерпывающий список людей и их контакты — билеты были не именные, поэтому нередко один человек покупал сразу несколько, для себя и друзей, или для перепродажи. Часть из списка покупателей теперь не отвечают на звонки санэпидслужбы или утверждают, что продали билет другому человеку и не имеют его номера. Всего власти пытались связаться с 97 участниками вечеринки, 18 уже на самоизоляции и ожидают результатов теста.

Пока положительный результат подтвердили у трёх человек, посетивших вечеринку — одного из Гданьска и двух из Познани, после чего и начались поиски остальных. Также ожидают подтверждения подозрений относительно еще четырёх человек из Варшавы. Организатору вечеринки грозит административная ответственность за то, что он собрал на борту парохода слишком большое количество людей. Сейчас в Польше разрешены мероприятия с участием не более 150 человек.