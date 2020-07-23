Украинская служба безопасности, которая должна проводить профилактику среди радикально настроенных граждан, откровенно проспала террориста Максима (Плохого) Кривоша. Тот ведь не просто так захватил заложников, а готовился к этому. Более того, совершил преступление, подготовку к которому не скрывал, хорошо вооруженным. Но СБУ ничего этого не увидела

Возникает вопрос, как до такого могла докатиться служба безопасности в стране, где с 2014 года идет т.н. антитеррористическая операция? Ведь здесь постоянно ловят "шпионов", разоблачают вражеские агентурные сети, якобы следят за по социальным сетям за изменниками родины, распускающими недостоверные слухи. Все это так, только ловят не тех и не там. Ответ банальный — СБУ превратилась в контору по зарабатыванию бабла и не способна к совершению тех действий, ради которых, собственно, и существует — обеспечение безопасности граждан.

Для того, чтобы понять это, достаточно посмотреть, как развивались события по освобождению заложников в Луцке.

Операция по освобождению пошла не по плану

Двенадцать часов луцкий террорист Максим Плохой (Кривош) держал в напряжении не только заложников в захваченном рейсовом автобусе и их родственников, силовиков, но и всю страну. Его требования к чиновникам и бизнесменам выполнил только президент — записал и выложил видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. И только после этого террорист сдался. Притом сделал это сам. К превеликому удивлению полиции и СБУ. Сергей Шабовта: Зеленский пошел на уступки террористу по принципу «победителей не судят» © Facebook, Сергей Шабовта

Около 10 часов вечера захвативший рейсовый автобус «Берестечко-Красиловка» 45-летний Максим Кривош вышел из салона, поставил рюкзак на асфальт и несколько минут стоял и ждал, когда к нему подойдут неспешной походкой силовики. На задержание пришел замначальника местной полиции, ранее установивший телефонную связь с захватчиком, медик и эсбэушник. Они, слегка похлопав его по спине, надели на него наручники, после чего салон начали покидать заложники.

Казалось бы, операция завершена. Но не тут-то было. Через несколько минут после задержания террориста на всех парах к автобусу примчался БТР с вооруженными бойцами спецподразделения, которые зачем-то бросили светошумовую гранату, перепугав заложников, браво соскочили с машины и побежали к автобусу под удивленные взгляды самого террориста, стоявшего неподалеку, уже освобожденных заложников и задержавших преступника сотрудников МВД и СБУ.

Правда, потом зачем-то спецназовцы уложили на землю уже упакованного в наручники Кривоша, а позже бодро увели его под усиленной охраной, хотя он не сопротивлялся.Для чего было производить весь этот шум уже после ареста террориста, остается с точки зрения здравого смысла непонятным.

Как бы там ни было, террорист сдался, заложники все живы и здоровы, только немного измучены, силовики получили минуту славы — им аплодировали местные жители.

Злоумышленнику объявили о подозрении. Полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства: по ч. 2 ст.147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины. Однозначно, дважды ранее судимого Кривоша отправят за решетку, альтернативы аресту по 258-й статье — нет. Андрей Золотарев о захвате заложников в Луцке: Все остались при своем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Ладно, задержание террориста, который сам сдался, больше напоминающее театральную постановку сельской самодеятельности, можно списать на непрофессионализм участников. Можно, в конце концов, списать на то, что с подобным украинские силовики столкнулись впервые и не знали, как надо правильно действовать в подобной ситуации. Ведь это не учебная тренировка, а реальная ситуация.

Интереснее другое. СБУ, при всем своем пафосе и головокружительных успехах по предотвращению терактов и аресту госизменников профукала террориста — это настоящее фиаско всей Службы. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

В СБУ некому бороться с реальными террористами

Сказать, что СБУ совсем не борется с террористами, нельзя. В Украине в этом году открыли более 100 уголовных производств в сфере противодействия терроризму. Часть производств были зарегистрированы по факту создания террористических организаций, а часть с признаками террористической деятельности. Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин Украины, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожья. А в начале этого года в Харькове предупредили покушение на украинского разведчика. Террорист хотел не просто убить военного, но и «нанести максимальный вред другим людям». Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. А житель Харькова установил на станции метро «Индустриальная» взрывное устройство и хотел его взорвать во время массового скопления людей.

Но статью «терроризм» сегодня приписывают кому попало. К примеру, бизнесменам. Группу предпринимателей из Днепра обвиняют в сотрудничестве с террористами и в финансировании террористов, а по ходу дела арестовывают имущество на миллионы, деньги и драгоценности, которые потом могут и не вернуть. Потому что вещдоки могут просто исчезнуть или прийти в негодность, как автомобили макеевских водителей, арестованных за то, что возили из Донецка пенсионеров в Запорожье получать пенсии. Их арестовали по той же статье — "терроризм" и еще "финансирование терроризма" — мол, бабушки и дедушки, получавшие свои пенсии в Запорожье, потом отвозили их с помощью макеевских водителей в Донецк и тем самым финансировали "преступную оккупационную власть"… Владимир Фесенко о захвате заложников в Луцке: Переговоры президента с террористом дали результат © glavred.info

Так получилось, что сегодня весь личный состав центрального управления СБУ занят не очень серьезными государственными вопросами. Главное управление «К» занимается подсчетом, сколько в день скрутили НДС и сколько прошло контрабандой контейнеров и машин через границу. Собирают дань с бизнеса. Восьмое управление занимается прослушиванием депутатского корпуса и выполнением заказов Офиса президента по сбору компромата на неугодных власти политиков. Департамент контрразведывательной защиты государства ищет владельцев электронных кошельков и отбирает у них деньги, а с помощью ботоферм, оставшихся в наследство от прежней власти, хвалят власть в интернете или же заводят дела на распространителей фейков про коронавирус. Когда уж тут заниматься реальными угрозами по захвату заложников и организации террористической деятельности. Если бы хоть четверть личного состава занималась реальной борьбой с терроризмом, а не решением бизнес-вопросов руководства, тогда, может быть, и смогли бы вычислить данного террориста.

В последний момент

Как считают экс-сотрудники СБУ, в конторе не осталось ни одного сотрудника, знакомого с агентурно-оперативной деятельностью, отсутствуют аналитики и профилактическая деятельность. Ведь если бы она была, тогда бы спецы поставили на галочку человека, отсидевшего за создание ОПГ, написавшего книгу, в которой рассуждает о том, что, «чтобы попасть в рай, надо стать преступником», высказывает радикальные мысли и при этом покупает оружие. Но местным управлениям «Т» не до выявления террористов, им надо зарабатывать деньги — «крышевать» незаконную добычу янтаря, сопровождать контрабанду на Запад, обирать бизнесменов.

Более того, СБУ в операции по освобождению заложников вообще самоустранилась, хотя это была их непосредственная задача. В ведомственном приказе сказано: «При первых признаках совершения террористического акта вводится в действие план "Бумеранг". В этом случае все руководство операцией и приданными силами из числа правоохранительных и государственных органов переходит сначала к руководству регионального органа, а в последствии к АТЦ СБУ под руководством первого заместителя председателя СБУ».

Но в Луцке одеяло, при молчаливом согласии СБУ, перетянул на себя глава МВД Арсен Аваков. СБУ примазалась к спецоперации, которую провело МВД, как могло в финале, когда уже нужно было рапортовать о ее счастливом для заложников завершении.

Бороться с террористом — не бизнес щемить, «крышевать» контрабанду или же шантажировать чиновников с политиками. Не зря в народе СБУ уже расшифровывают как на «службе барыг Украины».