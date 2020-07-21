Неолиберальный порядок, понесший серьезный урон во время пандемии, борется за прежнее господство. Помочь в этом может возвращение Демократической партии в Белый дом. Неплохо было бы также поставить под контроль науку, которая все еще борется за истину, и разобраться с неонацизмом, который портит европейский имидж

Мы еще вернемся

Британское издание The Economist публикует статью о необходимости возращения роли ООН и американского лидерства. «Это может стать великим днем в истории», — заявил президент Гарри Трумэн 26 июня 1945 года, когда был подписан Устав ООН. В тот момент страны отложили в сторону свои разногласия и «продемонстрировали нерушимое единство и решимость найти пути к окончанию всех войн». Америка вооружается автоматом Калашникова, а Китай образует коалицию с Россией – западные СМИ о новых геополитических стратегиях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В отличие от Лиги Наций, своей предшественницы, ООН оказалась более живучей, — пишет издание. — Количество ее членов увеличилось с 51 до 193 за счет процесса деколонизации, а также развала Советской империи. ООН находится в самом центре мирового порядка, основанного на правилах, а ее активность, а также деятельность ее специальных агентств охватывают почти все аспекты жизни».

Однако последние годы мировой порядок активно нарушается. И дело не только в пандемии. Там, где мир до сих пор видел американское лидерство, теперь царит вакуум, и президент Трамп, «который предлагает дурацкие варианты лечения». Международные организации не подтвердили своего авторитета, оказавшись перед лицом эпидемии: «Что касается Совета Безопасности с его отсутствующим единством, то он в этот момент просто оказался без вести пропавшим».

Существующий мировой порядок и раньше выглядел довольно шатким. Вроде бы правила сохраняются, однако крупные державы все больше чувствуют себя свободными и способными их игнорировать. «Америка уже давно начала жаловаться по поводу затрат на поддержание существующий многосторонней системы, и она недовольна, чувствуя себя «гулливером», связанным слабыми и мелкими странами», — пишет издание.

Трамп последовательно вышел из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки с Ираном. У него имеются сомнения по поводу обязательств Америки в НАТО. Он продолжает подрывать фундамент Всемирной торговой организации (ВТО). Наконец он называет Европейский Союз «врагом». Его любовь к санкциям вызывает дополнительные трения, а также является причиной жалоб на то, что Америка злоупотребляет своей «чрезмерной привилегией», поскольку доллар является мировой резервной валютой. Все это порождает интерес к тому, чтобы сократить доминирование в мире доллара.

«Будущее не принадлежит глобалистам, — заявил Трамп на Сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года. — Будущее принадлежит патриотам». По мнению г-на Гутерриша, «мир еще не стал многополярным, и он по сути находится в хаотичном состоянии».

Однако, полагают эксперты издания, ООН рано сбрасывать со счетов. Залог возвращения авторитета международных организаций это американское лидерство. В исследовании, проведенном Чикагским советом по глобальным проблемам, было установлено, что семь из десяти американцев считают, что Соединенные Штаты должны принимать активное участие в международных делах, что является самым высоким показателем за все время проведения подобных опросов. «Америка продолжает оставаться самой мощной экономикой в мире, и у нее значительно больше возможностей как в области жесткой, так и в области мягкой силы, чем у любого из ее соперников. Она вновь может стать знаменосцем мирового либерального порядка», — торжественно заключает издание. Но делает одну оговорку: возвращение Америки возможно только при победе Джо Байдена на президентских выборах. Если это и не станет в прямом смысле изменением игры, то, по крайней мере, будет означать ее возобновление. «Мы еще вернемся», — пообещал г-н Байден в своем выступлении в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности. Издание явно на это надеется. Миллионеры идут на помощь – западные СМИ выражают желание решить проблему неравенства © AFP, Thomas COEX

Нас нет, но мы есть

Португальское издание Publico вышло со статьей о неонацистской организации Misanthropic Division*, которая стала мостом, связавшим португальских и украинских неонацистов.

«Все началось в 2013 году, — рассказывает издание, — когда трое ультраправых активистов создали Misanthropic Division* («Человеконенавистническая дивизия») — международную неонацистскую сеть, имеющую целью установить этнонациональное государство на территории Украины, где ультраправые силы к тому моменту уже вышли на политическую сцену».

Сеть установила контакты с боевиками «Правого сектора»**, а затем и с «Движением «Азов». Ячейки организации были созданы во Франции, Германии, Польше, России, Италии и Финляндии. Началась пропаганда в пользу Украины и против российской агрессии, затем — вербовка иностранных элементов в ряды «Азова». До сегодняшнего дня можно увидеть символику организации на бронежилетах ополченцев.

В 2015 году Жуан Мартинш, известный в среде ультраправых и приговорённый к семнадцати годам тюрьмы (отсидел 9 лет и 4 месяца) за убийство в 1995 году, организовал конференцию в пожарном депо в Пасуш де Аркуш в городе Оэйраш, куда пригласил итальянца Франческо Саверио Фонтана, связанного с неофашистами CasaPound.

Через несколько дней после окончания конференции Фонтана появился в Ньюкасле, Великобритания, где сформировал новое руководство британской ячейки MD*. Как минимум двое членов этого руководства посещали Украину. В январе 2016-го Фонтана прибыл во Францию, чтобы провести конференцию в городе Нант, которая в итоге не состоялась. С тех пор Фонтана исчез из виду.

Блог Ukrainian Crusade, связанный с «Азовом», 26 марта 2015 года опубликовал устав Misanthropic Division* International. Во вступительном параграфе сказано: «Разработано Внутренним Советом MD во главе с Жоаном и Бруно. Одобрено правлением MD* в Европе и на Востоке. Мы выражаем благодарность за великолепную работу и магическое число параграфов — 14». Число 14 символическое для западных ультраправых, оно отсылает к фразе из 14 слов: «Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей».

Сам Жуан Мартинш клянется, что никакой MD не существует в природе.

«Однако предполагаемая важность португальской ячейки в международной сети может быть более значимой и сохраняться до сих пор», — предупреждает издание.

Охота на ведьм в американской науке

Американское издание The Wall Street Journal публикует статью Лоуренса Краусса — физика-теоретика, президента фонда Origins Project Foundation о развращающем влиянии идеологии на науку.

«Последние несколько лет — особенно это обострилось после убийства Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса — лидеры академических учреждений стали массово перенимать «язык господства и угнетения», прежде встречавшийся чаще всего в культуроведческих журналах, чтобы руководить развитием своих дисциплин, подавлять инакомыслие и снимать ученых с руководящих должностей в тех случаях, когда, по мнению их оппонентов, их исследования каким-то образом поддерживают системное угнетение», — пишет Краусс. Мир готовится к экономическим войнам и ищет врагов – западные СМИ о новых постпандемических реалиях © РИА Новости, Виталий Савельев | Перейти в фотобанк

Примеры подобного поведения действительно поражают воображение. В июне Американское физическое общество поддержало «забастовку за жизни чернокожих». Оно закрыло свой офис, чтобы «принять на себя обязательство по искоренению системного расизма и дискриминации, особенно в академической среде и науке». Представители Американского физического общества заявили, что «физика не стала исключением» и что она тоже подвержена удушающему воздействию расизма в американской жизни.

Национальные лаборатории и факультеты естественных наук множества университетов присоединились к однодневной забастовке. Даже влиятельный научный журнал Nature выпустил статью под названием «Десять простых правил для создания антирасистской лаборатории».

В Мичиганском университете группа сотрудников воспользовалась этой забастовкой, чтобы организовать протестную кампанию против вице-президента университета по научно-исследовательской работе, физика Стивена Хсу. Одним из его преступлений стало исследование в области вычислительной геномики, призванное показать, как человеческая генетика может быть связана с когнитивными способностями, — протестующие решили, что это очень похоже на евгенику. Его также обвинили в том, что он поддержал исследование в области психологии в Мичиганском университете, которое напрямую не подтверждало заявления о расовых предрассудках. В течение недели глава университета сделал так, что Хсу ушел в отставку.

4 июля в Принстоне более 100 преподавателей написали главе университета открытое письмо, в котором они попросили «сломать институционные иерархии, увековечивающие несправедливость и вред». Они предложили создать контролирующий комитет, который будет «следить за расследованиями и наказывать за расистские действия, инциденты, исследования и публикации». Они также предложили, чтобы на каждом факультете, включая факультеты математики, физики, астрономии и других естественных наук, были учреждены специальные премии за исследования, которые «активно борются с расизмом и расширяют наше понимание того, какое место раса занимает в нашем обществе». Демократия в осаде, а Украине не надо рассчитывать на многое – западные СМИ размышляют, как вырваться из кризиса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Поскольку вмешательство идеологии приводит к упадку научных институтов, возникает вопрос о том, почему ученые не пытаются защитить свои точные науки от этого вторжения, — пишет Краусс. — Ответ заключается в том, что многие ученые просто боятся, и у них есть веские причины для такого страха. Они не решаются спорить со своим руководством, потому что они видели, что случилось с теми учеными, которые это делали. Они видят, как исследователи лишаются финансирования, если они не могут объяснить, каким образом их работа поможет бороться с системным расизмом и сексизмом, — именно такое требование сейчас выдвигают финансирующие организации».