Украинский парламент выдвинул противоречащие Минским соглашениям условия для проведения местных выборов в ДНР и ЛНР параллельно с другими регионами страны и прописал их в принятом постановлении. Такие действия можно трактовать как юридический отказ от выполнения соглашений

В среду, 15 июля, Верховная Рада официально назначила дату местных выборов в стране — 25 октября — и выдвинула условия для проведения голосования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как на Украине называют ДНР и ЛНР: выведение с территории Украины российских войск и военной техники (хотя об их отсутствии украинским политикам прямым текстом заявляли представители ОБСЕ); передача Киеву контроля над границей; разоружение незаконных вооружённых формирований на неподконтрольной Киеву территории; восстановление конституционного строя и правопорядка на неподконтрольных территориях; обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Местные выборы определят расстановку сил на выборы в Раду - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По сути, в этих условиях нового ничего нет, важно другое — включение этих пунктов в постановление парламента означает юридический отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Порядок шагов, прописанный депутатами, противоречит той очерёдности, которая установлена в документе, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице. Минские соглашения гласят, что сначала проводятся местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, на следующий день может начаться восстановление контроля правительства Украины над государственной границей во всей зоне вооружённого конфликта, и уже потом все иностранные вооружённые формирования, наёмники, военная техника покидают территорию страны под наблюдением ОБСЕ, а также проводится разоружение всех незаконных групп.

Киев пошёл в отказ

Решенте Верховной Рады полностью вписывается в наметившуюся в последнее время тенденцию — из уст украинских политиков всё чаще стала звучать критика Минских соглашений. В частности вице-премьер страны, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Алексей Резников называл документ юридически никчёмным, неактуальным и не соответствующим современным реалиям, а заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Александр Мережко говорил о рекомендательном характере комплекса мер, притом что Минские соглашения закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН и тем самым обрели статус международно признанного документа. МИД Украины в лице своего бывшего руководителя Вадима Пристайко, сейчас занимающего пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и вовсе не исключал выход из Минских соглашений. Родион Мирошник: Вместо «Минска-2» может быть только Югославия-2 © Facebook, Родион Мирошник

Впрочем, маловероятно, что Киев решится денонсировать документ первым, поскольку тогда ответственность за срыв урегулирования в Донбассе целиком и полностью ляжет на него и, что самое страшное для украинских политиков, западные страны получат возможность отменить антироссийские санкции.

«Думаю, Украина не будет юридически выходить из Минских соглашений. Им, конечно, очень хочется, но в таком случае они полностью потеряют поддержку Франции и Германии. В Париже и Берлине уже понимают, что Украина их сделала дураками, а если Украина юридически выйдет из Минских соглашений, то это то же самое, что прийти и в суп плюнуть», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.

Действительно, европейские гаранты крайне недовольны тем, как обстоят дела на украинском треке. Канцлер ФРГ Ангела Меркель через несколько часов после голосования Верховной Радой по местным выборам позвонила президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

«Президентом России акцентирована контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание Минских договорённостей. Подчёркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс. С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер». Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель отметили важность выполнения договорённостей, достигнутых на саммите ​​​«нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря 2019 года — до сих пор из этого списка выполнен только пункт об обмене пленными и то не в полном объёме, — и высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины. Как ЕС подыгрывает Киеву и не отвечает на «четкие вопросы» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

К активному содействию полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывал послов стран — членов Европейского союза в России и главу представительства ЕС в РФ, с которыми провёл встречу. Руководство ЕС на словах подчёркивает, что только выполнение «Минска» поможет положить конец конфликту в Донбассе, но на деле продолжает подыгрывать украинским властям, которые и не собираются решать проблемы мирным путём.

Недоработки при подписании Минских соглашений

Выполнять Минские соглашения предыдущий президент Украины Пётр Порошенко и не собирался, а на их заключение согласился, чтобы остановить наступление на украинскую армию в Донбассе. Глава государства прикладывал все усилия, чтобы тянуть время и не уложиться в отведённый для реализации срок до конца 2015 года, а затем под предлогом отсутствия устойчивого режима тишины, который зачастую нарушали сами ВСУ, срывал разведение сил и средств от линии разграничения.

Однако пробуксовка, как отметил в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, связана и с самим текстом документа.

«Формально Киев нигде не обязывался соблюдать этот документ. Под «Минском-1» и «Минском-2» не стоят подписи официальных лиц Украины. Эти соглашения, в том числе Комплекс мер, подписал в личном качестве Леонид Кучма как второй президент Украины, а Украина как государство не обязана соблюдать те договора, которые Кучма подписал в личном качестве. У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части Минских соглашений действительно нет», — констатировал он.

И даже факт одобрения Минских соглашений Советом Безопасности ООН не накладывает на Украину каких-то дополнительных обязательств, она обязана следовать этой резолюции ООН ровно в той же степени, в которой следуют все страны, входящие в объединение. Однако один документ, имеющий отношение к Минским соглашениям, который подписали официальные власти Украины, всё же есть — «формула Штайнмайера», но это не сильно меняет ситуацию. Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То, что Зеленский подписал «формулу Штайнмайера», было большой победой тех стран, которые пытаются побудить Украину выполнять «Минск». Но эта формула и обязательства имеют какой-то смысл только в случае реализации Минских соглашений. Так как этот процесс не идет, то ставить вопрос о том, почему не реализовывается формула, довольно трудно. Поэтому говорить о том, что Киев, подписав формулу, взял на себя обязательства выполнять Минские соглашения, тоже довольно трудно. Юридически это все легко оспаривается, что Киев и делает», — объясняет Неменский.

Под Минскими соглашениями стоит пять подписей: лидеров народных республик Донбасса Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, второго президента Украины Леонида Кучмы, посла РФ на Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини. Первые трое — это частные лица, ОБСЕ — организация, поэтому в конечном итоге спрос за выполнение соглашений ложится на Россию, которая, впрочем, не имеет никаких обязательств, кроме обещания содействовать выполнению «Минска» со стороны лично Захарченко и Плотницкого, которых у власти уже нет.

«Все обязательства по Минским соглашениям закреплены за Киевом, но так как их подписывал Кучма как частное лицо, то что-то требовать можно только от него. Россия в этом смысле оказалась в ловушке. Минские соглашения — это программа действий Киева, за выполнение которой ответственна Москва. Но она не имеет каких-либо возможностей заставить Киев их выполнять. И этим юридическим казусом пользуется антироссийски ориентированная часть мирового сообщества», — констатировал Неменский.​​​​​​​

Большие надежды украинцы, уставшие от гражданской войны, возлагали на Владимира Зеленского. Он заверял соотечественников, что очень скоро на донбасскую землю вернётся мир, его заявления звучали обнадёживающе, но что делать с регионом, он не знал и в итоге пошёл по стопам Порошенко. Чем больше времени проходит, тем менее возможным будет урегулирование конфликта. По большому-то счёту Киеву и невыгодно его заканчивать: Запад под предлогом «российской агрессии» даёт деньги, оружие, произносит слова поддержки, продолжает сдерживать Россию, да и понятно, что добиться лояльности от населения Донбасса центральной украинской власти не удастся даже в случае возвращения контроля над регионом. Увы, но выполнения Минских соглашений, по крайней мере в ближайшей перспективе, ожидать не стоит.