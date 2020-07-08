Разрешение донбасского конфликта будет зависеть от того, чем завершится системный глобальный кризис, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Руслан Бортник: Россия нацелена использовать Донбасс для давления на Украину © Facebook, Ruslan Bortnik - Ростислав Владимирович, сейчас активно обсуждаются сообщения немецких СМИ о том, что Россия якобы готовит Украине какой-то ультиматум по Донбассу. Действительно ли Москва активизировалась в этом направлении и почему это произошло именно сейчас?

— Москва и не прекращала активность в этом направлении. Просто сейчас ситуация располагает к тому, чтобы выдвигать Украине требования по поводу выполнения ею своих обязательств.

Как вы знаете, Украина все время пытается дезавуировать свое участие в «Минске», но так, чтобы она вроде бы как участвовала, а вроде как и не участвовала.

И, с моей точки зрения, вполне разумно было поставить вопрос ребром, для того чтобы Украина-таки ответила, вышла она из Минских соглашений или она продолжает в них участвовать.

Украина пытается сделать так, что вроде бы вышли все остальные, а она осталась. Поэтому ей предлагают конкретно ответить на вопрос. Я не удивлюсь, если подобные требования ей будут предъявлены. А дальше посмотрим.

- Вы допускаете, что Украина юридически выйдет из Минских соглашений?

— Думаю, они не будут юридически выходить из Минских соглашений. Им, конечно, очень хочется, но в таком случае они полностью потеряют поддержку Франции и Германии. В Париже и Берлине уже понимают, что Украина их сделала дураками, а если Украина юридически выйдет из Минских соглашений — то это то же самое, что прийти и в суп плюнуть.

— Как раз некоторые эксперты говорят, что Европа чуть ли не готова снять санкции с России. Возможен ли такой геополитический разворот?

— Европа только что продлила санкции к России на полгода. Так что в ближайшие полгода она их точно не готова снять. Понимаете, геополитические развороты не происходят одномоментно. На наших глазах он происходит уже около пяти лет, и может происходить еще год или полтора.

Это очень серьезно зависит от общей расстановки сил в мире. В частности, от того, как будет дальше развиваться ситуация в Соединённых Штатах, которые сейчас очень плохо себя чувствуют. Мы сейчас находимся в состоянии геополитического разворота. А когда он закончится — увидим.

- А сами Минские соглашения в принципе можно выполнить? Или их подписали только потому, что не придумали ничего лучше?

— Теоретически их выполнить можно. Но для этого как минимум нужна добрая воля Украины. Она их выполнять не собирается. Порошенко еще в момент подписания говорил, что Украина их подписывала не для того, чтобы потом выполнять. С тех пор позиция Украины не поменялась. Понятно, что при такой позиции их выполнить невозможно.

- А возможно ли подписание какого-нибудь «Минска-3» или «Минска-4», если «Минск-2» дезавуируется?

— Нет. Украине давно сказали, что «Минска-3» не будет.

- Как вам видится будущее Донбасса, если не будет ни войны, ни мира?

— Если не будет ни войны, ни мира, то в таком случае у Донбасса руки развязаны. Можно потихонечку двигать линию разграничения к границам областей. Как это будет происходить — посмотрим. Это зависит не от наших желаний, не от Украины, не от Донбасса. Это зависит от общей расстановки сил в мире. Если будет «ни войны, ни мира», то для Донбасса это лучше, чем сейчас, когда «ни войны, ни мира», но мир вроде как существует.

- А как Россия вообще видит разрешение этого кризиса? Чего она хочет?

— Какой кризис вы имеете в виду? Мы сейчас находимся в состоянии системного глобального кризиса. Донбасский конфликт — это мелкая точечка на большом полотне этого глобального системного кризиса.

Разрешение конфликта в Донбассе будет зависеть от разрешения глобального кризиса. Как он завершится, никто не знает. Донбасский конфликт может разрешиться раньше, может разрешиться позже, но нет такого понятия, как «разрешение глобального конфликта отдельно».

Если бы это была отдельная шахматная партия, то тогда бы можно было бы прогнозировать варианты ходов и говорить, что тогда-то и тогда-то таким-то и таким-то способом этот конфликт будет разрешен.

Но сейчас это элемент общего глобального системного кризиса, поэтому говорить что-то о том, через полгода или через десять лет разрешится донбасский кризис, никто не может. В конце концов, кризис вокруг Абхазии/Осетии тоже тянулся больше десяти лет, но разрешился совершенно случайно.